J Balvin anuncia colaboración con marca de bebidas alcohólicas

Buchanan’s Whisky se une con el artista global y embajador de la marca, J Balvin, para lanzar #BuchanansMixes – un nuevo programa digital que destaca la versatilidad del whisky, y celebra a la gente que le agrega sabor, estilo y color al mundo.

La marca convocó a un bartender y a J Balvin para crear mezclas con Buchanan’s y los retaron a crear la bebida y la rima perfecta con tres elementos: Dos ingredientes sencillos y una ocasión.

La marca también se ha unido con algunos bartenders talentosos para crear una variedad de cocteles inspiradas por el álbum COLORES de J Balvin y en anticipación del concierto en realidad aumentada “Behind the COLORES Presentado por Buchanan’s Whisky”, que se llevará a cabo en YouTube este sábado 20 de junio a las 9PM ET.

“Me emociona que Buchanan’s me acompañe en traer COLORES al mundo en un momento cuando más necesitamos buenas vibras. Buchanan’s siempre ha apoyado a las comunidades e individuos que impactan a la cultura, y me enorgullece a ver lanzado #BuchanansMixes con ellos para seguir brindando a los innovadores de nuestra cultura con una serie de cocteles inspirados por COLORES”, afirmó J Balvin.

El cantante ofrecerá un concierto en Youtube para celebrar su colaboración con Buchanan’s Whisky

J Balvin anunció recientemente a través de su cuenta oficial en Instagram que celebrará un concierto virtual para sus millones de fanáticos a nivel mundial en medio del confinamiento que se vive por el COVID-19:

“Este sábado 20 de Junio, estaré presentándoles en vivo, a través de mi canal oficial en @youtube, todas las canciones de mi más reciente álbum, ‘Colores’. Los invito a ver este show, el cual tendrá invitados especiales que fueron parte de la creación de este proyecto. Vamos a celebrar junto a @buchananswhisky esta experiencia en vivo, a las 9:00 PM EST / 8:00 PM hora de Medellín.”

J Balvin también triunfa en la industria de la moda

Gustavo Rincón, miembro del equipo de trabajo del cantante colombiano J Balvin, anunció que la estrella lanzará próximamente una colección para Guess que estará disponible a partir de este 19 de junio.

Asimismo, Rincón informó que Balvin es el protagonista de la nueva portada de la revista ELLE Man, una publicación que vuelve después de 5 años de ausencia con el “hombre del momento: J Balvin. Uniendo al mundo en español con su música, también se ha convertido en un regular de los front rows alrededor del mundo e ícono de estilo.”

