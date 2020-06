DESPEDIDO: Tres meses tras la muerte de Breonna Taylor en redada fallida, despiden a oficial de policía que le disparó

Según un anuncio del alcalde de la ciudad de Louisville, KY el viernes, uno de los tres oficiales que disparó y mató a Breonna Taylor, de 26 años, en una redada fallida en en marzo, será despedido.

En el comunicado de prensa, el alcalde Greg Fischer anunció que “el jefe del Departamento de Policía Metro de Louisville (LMDP, por sus siglas en ingles), Rob Schroeder, ha iniciado el procedimiento de terminación contra el oficial de policía del metro de Louisville, Brett Hankison”.

Fischer expresó que no puede hablar de la decisión, diciendo: “Desafortunadamente, debido a una estipulación en la ley estatal que me gustaría mucho ver cambiar, nos impide tanto al jefe como a mi hablar de lo que nos trajo a este momento, o incluso el momento de esta decisión”.

Sin embargo, en la página de Facebook del LMDP, la agencia publicó la carta de terminación.

La carta, escrita por el jefe Robert Schroeder, dice que Hankison “disparó 10 cartuchos negligente y ciegamente” en el hogar de Taylor.



Según Schroeder, Hankison no tenía idea de a quién le disparaba cuando apretó el gatillo todas esas veces — no podía ver hacia el interior — lo que es una violación de la política de fuerza letal del departamento. Schroeder calificó el comportamiento de Hankison como un “shock a la conciencia”.

No sólo disparó indiscriminadamente en un hogar, sino que las balas también alcanzaron a un apartamento adyacente donde vivían tres personas, incluyendo una mujer embarazada.



Det. Brett Hankinson:

-Murdered Breonna Taylor

-Has been accused of sexually assaulting two women

-Sued multiple times for excessive force

-Sits on the Louisville Police Merit Board (which reviews police disciplinary appeals)

-Is still being paid by @LMPD

-Has not been arrested pic.twitter.com/2BKQVVuI4k

— African American Policy Forum (@AAPolicyForum) June 18, 2020