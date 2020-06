Corte Suprema mantiene derecho al aborto citando “carga indebida” sobre las mujeres

La Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó el lunes que es inconstitucional exigir que los médicos tengan privilegios de admisión a los hospitales en para realizar abortos, diciendo que el requisito en última instancia impone una “carga indebida” a las mujeres que buscan abortos y coloca un “obstáculo sustancial” en el camino del acceso al aborto.

La Ley 620 de Luisiana consideró que se debía exigir a los médicos que tuvieran privilegios de admisión en hospitales dentro de las 30 millas cercanas a la clínica donde trabajan para proporcionar legalmente procedimientos de aborto.

Los privilegios de admisión significan que un médico está establecido en un hospital en particular donde pueden admitir pacientes y brindarles servicios médicos utilizando los recursos de ese hospital.

A la votación de 5-4 a favor de la huelga de la medida se unió el presidente del la Corte Suprema John Roberts, un juez conservador nominado

por George W. Bush. Roberts de vez en cuando se pone del lado de los jueces más liberales, ganándose la reputación de ser un “swing judge” (“juez balanza”).

En su opinión escrita Roberts, dijo que equilibrar ese tipo de regulación con la forma en que afectaría el aborto realmente serviría como un obstáculo para el derecho de una mujer a realizarse uno.

Roberts escribió: “El hallazgo de una carga indebida es una “abreviatura” para concluir que una regulación estatal tiene el propósito o efecto de colocar un obstáculo sustancial en el camino de una mujer que busca el aborto de un feto no viable”.

Según el documento sobre la decisión de SCOTUS, cinco clínicas de aborto y cuatro proveedores de aborto impugnaron la Ley 620 y varios médicos que fueron demandantes y que se oponían a la medida fueron entrevistados. Se les conoce como Doe 1-6 para proteger sus identidades.

Tres de esos médicos dijeron que si se hubiera aprobado la medida, no podrían continuar su trabajo como proveedores de aborto. Otro médico dijo que suspendería los servicios de aborto si fuera el último proveedor en el norte de Louisiana. La ubicación de otro médico en Baton Rouge les prohibiría obtener privilegios de admisión, dejando viable solo un centro de aborto para atender a todas las mujeres en el estado que buscan abortos.

Según la decisión:

“Y la incapacidad de Doe 5 para obtener privilegios en el área de Baton Rouge dejaría Louisiana con solo una clínica con un proveedor para atender a las 10,000 mujeres anualmente que buscan abortos en el estado. Esas mujeres enfrentarían “tiempos de espera más largos y un aumento del hacinamiento … Los retrasos en la obtención de un aborto podrían aumentar el riesgo de que una mujer experimente complicaciones del procedimiento y puede hacer que sea imposible para ella elegir un aborto con medicamentos invasivos. Tanto testigos expertos como laicos testificaron que la carga del aumento de los viajes a clínicas distantes recaería desproporcionadamente sobre las mujeres pobres, que son las menos capaces de absorberlas”.

Según el Instituto Guttmacher, el estado de Louisiana tiene la mayoría de regulaciones sobre el aborto en la nación, aunque algunas de estas 89 restricciones ya no están vigentes o han sido eliminadas.

Abortion restrictions in the US have always been part of a coercive agenda to block access for people with the least resources. They’re also intertwined with historical & ongoing racial oppression that harms the health & well-being of Black & brown communities. #MyRightMyDecision

— Guttmacher Institute (@Guttmacher) June 29, 2020