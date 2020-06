Top 5 Últimas Noticias Junio 29 de 2020

El ritmo de propagación de la pandemia continúa acelerándose, pues en tan solo seis días, se reportaron más de un millón de contagios, particularmente en el continente americano, actual epicentro de la enfermedad. El mundo superó el domingo las 500,000 muertes y los 10 millones de casos confirmados.

El número de nuevos casos de coronavirus en los EE. UU. Está aumentando a niveles que nunca se vieron en el curso de la pandemia. Las infecciones en todo el país han aumentado un 65 por ciento en las últimas dos semanas, incluso en varios estados que estuvieron entre los primeros en reabrir. Para el sábado por la noche, se habían anunciado más de 41,000 casos de coronavirus en los Estados Unidos, incluidos registros de un solo día en Nevada, Carolina del Sur y Florida; sobre Miami el viernes.Aquí está el último mapa y recuento de casos.

Los líderes están reconsiderando urgentemente sus estrategias para frenar la propagación, que el principal experto en enfermedades infecciosas del país, el Dr. Anthony Fauci, dijo que “no funcionaba”.

“El resultado es que muchos estadounidenses se dan cuenta de que por mucho que hayan anhelado un retorno a la normalidad, sus líderes no han logrado controlar la pandemia de coronavirus”, escriben nuestros reporteros en un análisis. “Y hay poca claridad sobre lo que viene después”.

Mississippi, hogar de la última bandera estatal en el país con un símbolo confederado, fue dada de baja para siempre. Los legisladores votaron para impulsar la legislación que eliminaría la bandera de 126 años y establecer el marco para reemplazarla. El senado de Mississippi votó 37-14 a favor de la remoción. El Estado ha lidiado con la bandera durante décadas, pero a raíz de las convulsiones más recientes sobre la historia racial, los legisladores enfrentaron una presión renovada. Ahora ya llegó el momento. El gobernador republicano Tate Reeves ha dicho que firmará el proyecto de ley y que la bandera del estado perderá su estatus oficial tan pronto como firme la medida. No señaló de inmediato cuándo tendría lugar la firma.

En materia de política y elecciones presidenciales el virtual candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, presentó su plan de inmigración que pondría en marcha en caso de ganar las elecciones presidenciales de noviembre. En una intervención ante el foro de APIAVote, destacó que su objetivo es “reparar el daño que (el presidente Donald) Trump ha hecho”.

El fin de semana registró también hechos de violencia. Un hombre entró en un centro de distribución Walmart al norte de California y comenzó a disparar contra varias personas, matando a un empleado e hiriendo a otros cuatro. El hombre, identificado Louis Lane, de 31 años,, era un ex empleado del centro de distribución que fue despedido en febrero de 2019. Más detalles abajo.

En materia de seguridad nacional, combatientes estadounidenses interceptaron el sábado cuatro aviones militares rusos cerca de Alaska, marcando la sexta vez este mes que aviones rusos han sido interceptados en el área. Qué está sucediendo?

Los abusos e los militares no sólo son noticia en los EstadiaSiete soldados colombianos confesaron haber violado a una niña indigena, menor de 14 años. El hecho, que ha causado conmoción en las redes sociales ycircula más allá de las fronteras colombianas ya está siendo investigado.

Si quieres enterarte de estas noticias en más detalle, sigue leyendo:

1. Coronavirus en el mundo: ya son más de 10 millones los casos confirmados y hay casi 500.000 muertos

Estados Unidos alcanzó más de 2,5 millones de diagnósticos positivos de coronavirus y continúa siendo el país más afectado por la enfermedad. En segundo y tercer lugar lo siguen Brasil y Rusia.

Con el relajamiento de medidas de prevención en varios lugares del mundo, la situación empeora. Aunque las cifras no son para nada alentadoras, muestran solo una parte de la realidad pues muchos países no realizan pruebas de diagnóstico o no disponen de suficientes recursos para llevar a cabo campañas de detección.

En Brasil, otro de los epicentros, la curva continua avanzando con al menos 1.3 millones de infecciones reportadas. Los países europeos que alguna vez parecieron tener las tasas de crecimiento de infección más graves (Italia, España y Francia) parecen haber logrado mejor contener el virus que otros. Ver Infobae.

2. El plan de inmigración a 100 días de Joe Biden: “Reparar el daño que Trump ha hecho”

El virtual candidato demócrata, Joe Biden, anunció los principales puntos en temas migratorios de lo que sería su plan para los primeros 100 días de su administración en caso de llegar a la Casa Blanca.

“En el día uno voy a enviar una iniciativa de reforma migratoria al Congreso que ofrezca un camino a la ciudadanía para los 11 millones de inmigrantes indocumentados que contribuyen tanto a este país”, dijo Biden en un foro de la APIAVote, una organización que promueve la participación cívica y electoral entre la comunidad asiático estadounidense.

Entre los puntos claves, estaría modernizar el sistema de inmigración al mantener la unificación familiar y la diversidad, terminar la cruel política de Trump en la frontera de arrancar de los brazos de las madres a los niños, tomar acción inmediata para proteger a los “dreamers”, eliminar inmediatamente la prohibición de musulmanes como lo estableció Trump, entre otros. Ver La Opinion.

3. Al menos 2 muertos y 4 heridos en un tiroteo en un centro de distribución de Walmart en California

El tiroteo a manos de un hombre de 31 años con un rifle comenzó alrededor de las 3:30 p.m en un Walmart al sur de Red Bluff, California. Segun las autoridades, el hombre disparó indiscriminadamente, matando a un empleado e hiriendo a otros cuatro antes de que la policía lo matara.

El sospechoso, Louis Lane, era un ex empleado del centro de distribución que fue despedido en febrero de 2019 después de que no se presentó para un turno, según informó el departamento del sheriff que se encarga de la investigación. Las autoridades dijeron que todavía están investigando un posible motivo para el tiroteo, pero consideran que Lane actuó solo.

Los oficiales determinaron que el tirador rodeó el estacionamiento cuatro veces antes de estrellarse contra el edificio y abrir fuego con un arma larga semiautomática. Más información en La Opinión.

4. Aviones de Estados Unidos interceptan a cazas rusos cerca de Alaska

Aviones de combate estadounidenses interceptaron cuatro aviones de caza rusos cerca de Alaska el sábado, según información de comandantes estadounidenses. Es la décima incursión rusa rechazada este año.

La información indicó que las aeronaves “llegaron a 65 millas náuticas al sur de la cadena de islas Aleutianas de Alaska y permanecieron en la ADIZ durante casi ocho horas”, sin que “en ningún momento” ingresaran al espacio aéreo de Estados Unidos o de Canadá.

Este mes, los combatientes del NORAD llevaron a cabo dos intercepciones de dos formaciones de bombarderos rusos el 10 de junio, otras dos intercepciones el 17 de junio y una intercepción de una aeronave de patrulla marítima rusa el 24 de junio. Más en La Opinion.

5. Soldados colombianos confiesan haber abusado sexualmente de una niña indígena, asegura el fiscal general

Siete soldados colombianos fueron arrestados el jueves después de confesar los cargos de abuso sexual de una niña de 12 años del grupo indígena Embera Katío, en el departamento de Risaralda, Colombia.

El líder de la comunidad Embera Katio, Juan de Dios Queragama, señaló en un comunicado que el presunto incidente ocurrió el domingo pasado y que los trabajadores de derechos humanos le habían informado al respecto. El ejército se encontraba en la zona con el fin de hacer cumplir las medidas de distanciamiento.

“La niña fue muy valiente, porque apenas la encontraron de inmediato le contó a la familia lo que le había pasado”, señaló un líder comunal de la zona. Gracias a el testimonio de la menor, se identificaron algunos de los victimarios para proceder con la judicialización. Ver CNN.