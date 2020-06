Cheques de estímulo Covid-19 segunda ronda: ¿Cuál es la fecha del 2 de Julio?

Si usted es uno de los millones de americanos que está esperando que llegue un segundo cheque de estímulo por la actual crisis de COVID-19, debe estar muy atento a las noticias de la próxima semana y tener muy presente la fecha del 2 de Julio.

El portal The Motley Fool reportó recientemente que en esa fecha particular habrá un importante informe que indicará a los legisladores si es necesario y vital ese segundo cheque de estímulo que tantos añoran y necesitan. Y es que este día la Oficina de Estadísticas Laborales publicará el informe de empleo de junio.

Como reporta La Opinión el informe se publicaría el primer viernes del mes, pero en esta ocasión llegará un día antes porque el día feriado del sábado 4 de julio se pasará para el viernes 3 de julio, por lo que nadie trabajará ese viernes.

El informe del 2 de julio mostrará cómo ha evolucionado el mercado laboral en todo el país y si han habido repuntes o mejoras en materia de desempleo. Este informe da seguimiento al de mayo, que reportó la caída en la tasa de desempleo por la pandemia.

Una cuestión que preocupa a muchos es que aunque los economistas predijeron que habría más personas sin trabajo en mayo, pasó todo lo contrario. A pesar de las predicciones de que se perderían 8 millones de empleos, la tasa de desempleo en este mes disminuyó del 14.7% al 13.3% registrando una pequeña mejoría en la situación laboral.

Por este hecho muchos políticos no ven tan evidente la necesidad de un segundo cheque de estímulo. Hay muchos legisladores que piensan que no necesitan dar más apoyos económicos directos.

Los planes para una segunda ronda de cheques de estímulo COVID-19 están en proceso, según el presidente Donald Trump

En una entrevista con el corresponsal de Washington Joe St. George el lunes 22 de junio, se le preguntó a Trump si el pueblo estadounidense podía esperar otra ronda de pagos de estímulo. Trump respondió con una confirmación inequívoca y luego agregó: “Haremos otro paquete de estímulo, será muy bueno, muy generoso”.

Dijo que la propuesta probablemente sería bipartidista y que se anunciaría en las próximas semanas. Cuando se le preguntó cuánto dinero recibiría la gente en su segundo pago de estímulo, Trump dijo: “Ya lo descubrirán”.

En este VIDEO el presidente Trump se compromete claramente a un segundo cheque de estímulo y dice que los detalles se anunciarán en las próximas semanas. “El presidente no me dijo cuánto cheque recibirán los estadounidenses”, dijo el periodista St. George:

VIDEO: President Trump commits to 2nd stimulus. He says details would be announced in the coming weeks. The President would not tell me how much of a check Americans will receive. pic.twitter.com/Abd5E8P3Au

— Joe St. George (@JoeStGeorge) June 22, 2020