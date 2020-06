Cheques de estímulo COVID-19: “La segunda “dramática” ronda de pagos definitivamente llegará”: dice Trump

Los planes para una segunda ronda de cheques de estímulo COVID-19 están en proceso, según el presidente Donald Trump.

En una entrevista con el corresponsal de Washington Joe St. George el lunes 22 de junio, se le preguntó a POTUS si el pueblo estadounidense podía esperar otra ronda de pagos de estímulo. Trump respondió con una confirmación inequívoca y luego agregó: “Haremos otro paquete de estímulo, será muy bueno, muy generoso”.

Trump ofreció algunos detalles más sobre la próxima legislación sobre cheques de estímulo, que probablemente ocuparía una buena parte del cuarto paquete de estímulo. Dijo que la propuesta probablemente sería bipartidista y que se anunciaría en las próximas semanas.

Cuando se le preguntó cuánto dinero recibiría la gente en su segundo pago de estímulo, Trump dijo: “Ya lo descubrirán”.

Esto es lo que necesita saber:

VIDEO: El presidente Trump se compromete con el segundo estímulo. Él dice que los detalles se anunciarán en las próximas semanas. “El presidente no me dijo cuánto cheque recibirán los estadounidenses”, dijo el periodista St. George:

VIDEO: President Trump commits to 2nd stimulus. He says details would be announced in the coming weeks. The President would not tell me how much of a check Americans will receive. pic.twitter.com/Abd5E8P3Au

— Joe St. George (@JoeStGeorge) June 22, 2020