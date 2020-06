Cheques de estímulo COVID-19: “Segunda ronda de pagos podría ser “dramática”, dice Trump

La próxima ronda de pagos de cheques de estímulo podría ser “dramática”, según

el presidente Donald Trump quien habló sobre el próximo paquete de estímulo con los periodistas el miércoles pasado.

Cuando se le preguntó si los estadounidenses podían esperar una segunda ronda de pagos de COVID-19, respondió: “Creo que estamos trabajando en algo que va a ser muy dramático, muy bueno”.

Trump continuó: “Creo que estamos viendo una Fase 4. Las Fases 1, 2 y 3 han sido fantásticas para las personas, en general … propietarios de pequeñas empresas, también. Pero estamos buscando hacer otra cosa además”.

En los últimos meses han circulado preguntas sobre la posibilidad de que otro cheque de estímulo se distribuya al pueblo estadounidense. Los demócratas pasaron la Ley HEROES en la Cámara de Representantes, que proporcionaría $ 1,200 en pagos en efectivo a individuos y extendería los $ 600 adicionales por semana en beneficios de desempleo hasta enero. Sin embargo, no se espera que ese paquete de $ 3 billones pase al Senado. Trump ha calificado el proyecto de ley como “muerto al nacer“.

Muchos senadores republicanos han indicado su falta de apoyo para otra verificación de estímulo para el pueblo estadounidense. Pero la administración Trump ha manifestado reiteradamente interés en la posibilidad de otro cheque. A principios de este mes, el secretario del Tesoro Steven Mnuchin dijo que la administración estaba “considerando muy seriamente” otra ronda de controles de estímulo para el pueblo estadounidense. Ni Trump ni Mnuchin han indicado una cantidad específica que desean distribuir a través de cheques de estímulo al pueblo estadounidense.

Esto es lo que necesita saber:

El próximo paquete de estímulo se firmaría a fines de julio como fecha más cercana

El Senado toma un receso de dos semanas a partir del 4 de julio. Esto significa que el organismo controlado por los republicanos solo votaría el próximo paquete de estímulo en las últimas dos semanas de julio como muy pronto. Dado que la Ley HEROES ha sido descrita rotundamente como “muerta al nacer” en el Senado, es probable que primero deba presentarse otro paquete de estímulo para votar en la Cámara.

Dadas todas las cosas que tienen que suceder antes de que el presidente firme otro paquete de estímulo (un voto de la Cámara y un voto del Senado, que pueden tardar semanas en ocurrir), es poco probable que el cuarto paquete de estímulo se apruebe en agosto.

Aún así, los funcionarios de Trump mantienen una línea de tiempo rápida para el próximo paquete. Kevin Hassett, asesor económico principal de Trump, confirmó recientemente este itinerario de tiempo.

Dijo, según el Wall Street Journal, “el presidente declaró que probablemente tendremos que tener alguna ayuda específica para la industria de viajes y ocio porque es el golpe más duro y le será más lento recuperase. Otros sectores afectados como ese podrían surgir en julio y veremos si podrían requerir algunas políticas específicas y lo estamos estudiando”.

Aunque Hassett señaló que muchos de los detalles sobre un cuarto paquete de estímulo aún se desconocen, sostuvo que “absolutamente, el 100 por ciento” habría otro paquete de estímulo aprobado en los próximos meses.

Trump dijo “la economía está empezando a rugir”

A pesar de plantear la idea de un segundo pago de estímulo al pueblo estadounidense, Trump dijo que cree que la economía se está recuperando y que no le preocupa una segunda ola de coronavirus en los EE.UU. Los expertos han dicho que se espera una segunda ola y han dicho las afirmaciones de Trump que el virus está desapareciendo no es cierto, y su administración se está preparando para otra ola de COVID-19 en el otoño, según CNN.

En una entrevista con Anna Wiernicki de Nexstar el 18 de junio, Trump dijo:

“La economía realmente está empezando a rugir. Tuvimos el mayor número de empleos en nuestra historia el mes pasado. Tuvimos excelentes números minoristas … también los mejores de la historia. Un 17.7 por ciento más… esperaban un 6 por ciento, un 5 por ciento, tal vez un 7 por ciento, entonces nosotros teníamos 17.7. Así que la economía está volviendo … la peste como la llamo. El virus está disminuyendo … sabemos cómo manejarlo. Sabemos a dónde ir y cómo hacerlo.

De nuevo, nunca debería haber sucedido. China debería haberlo detenido. Podrían haberlo detenido fácilmente. Deberían haberlo detenido y no lo hicieron y lo tendremos ahí fuera … será un punto de discusión muy pronto. Pero realmente estamos empezando a hacerlo bien. Creo que estamos muy cerca de una vacuna. La vacuna va a suceder. La terapéutica ya está sucediendo … realmente estamos en un punto en el que muchas cosas buenas están sucediendo médicamente. Me reúno con varios médicos y gente de laboratorio y son los más brillantes del mundo y … estamos muy cerca de tener una vacuna, en mi opinión”.

Al preocuparse por una segunda ola potencial de la pandemia de coronavirus, Trump agregó: “No, no lo sé porque sabemos cómo apagarlo. Es posible que tengamos llamas y que tengamos brasas, pero el otro día estaba hablando con Mike Pence y me dijo que de más de 3,000 condados, solo hay una muy pequeña proporción de ellos que tienen algún tipo de brote. Y lo que hemos hecho es que hemos cerrado eso y nos encargamos de eso. Pero no, no me preocupa en absoluto”.

Trump ha planteado la idea de un crédito fiscal “Explore America” ​​para los estadounidenses

Durante una mesa redonda con los líderes de la industria de restaurantes en mayo, Trump planteó por primera vez la idea de un crédito fiscal para los estadounidenses que incentivaría los viajes nacionales en el próximo año. Él dijo: “Crear “Explore America”, un crédito tributario que los estadounidenses podrán usar para viajes nacionales, incluidas las visitas a restaurantes. Eso es un gran logro”.

Así es como funcionaría el crédito propuesto “Explore America”: en lugar de recibir dinero directamente a través de un cheque, depósito directo o pago con tarjeta de débito, los contribuyentes podrían solicitar deducciones fiscales por los gastos de viaje doméstico “incurridos mientras viajan fuera de su hogar en los Estados Unidos” Forbes informó. Según Forbes, la propuesta ofrecería créditos fiscales por montos superiores a $50 gastados en restaurantes, hoteles y otros negocios estadounidenses en la industria de viajes.

No está claro cómo se determinaría la elegibilidad, pero Forbes informó que “el crédito cubriría hasta el 50% de los gastos de vacaciones totales de un hogar” hasta $4,000.

Este es el artículo original de Heavy.com escrito por Caroline Burke