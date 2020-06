Cheques de estímulo COVID-19: ¿Quiénes no han recibido dinero?

Casi doce millones de estadounidenses todavía están esperando su cheque de estímulo de coronavirus de $1,200, según una estimación reciente del Centro de Presupuesto y Prioridades de Política.

Dentro de aquellos que aún no han recibido un cheque de estímulo se incluyen individuos que no han trabajado durante mucho tiempo (o no trabajan) y adultos y familias de bajos ingresos.

Si no ha trabajado durante mucho tiempo y no recibe beneficios del gobierno, según The Motley Fool, es posible que no esté en el sistema del Tesoro de EE. UU.

También aquellos que ganan menos de $12,200 (soltero) o $24,400 (conjunto), generalmente no están obligados a presentar una declaración de impuestos. Sin una declaración de impuestos, el IRS no sabe dónde o cómo ubicarlo para enviar su cheque.

Alcance estatal agresivo

El Centro de Presupuestos y Prioridades de Política establece que los gobernadores y otros funcionarios estatales “pueden desempeñar un papel central en llegar a estos 12 millones de individuos … ”Agregan que aproximadamente 9 millones de los 12 millones de individuos que aún no han recibido un pago participan en SNAP (anteriormente cupones de alimentos) o Medicaid.

El medio de comunicación escribe: “El 27 por ciento de los 9 millones de personas son negros, porcentaje más alto que su participación de la población de los Estados Unidos (12 por ciento), mientras que otro 19 por ciento son latinos.

Asegurar que las personas de color de bajos ingresos reciban los pagos para los que califican es especialmente importante dada la evidencia emergente de que están siendo los más afectados por los efectos económicos y de salud de la pandemia “.

Se necesitará un alcance agresivo para informar a las personas elegibles de los pasos que deben seguir para recibir su dinero de estímulo. Forbes sugiere a los líderes y empleadores de la comunidad comunicarse con sus trabajadores de bajos ingresos, trabajadores esenciales y aquellos recientemente desempleados que ganan menos de $12,200 como individuo o $24,400 como pareja casada.

Como señala The Washington Post, no necesita ingresos de trabajo o un trabajo para calificar para un pago de estímulo: las personas de bajos ingresos, sin ingresos y sin hogar son elegibles para recibir un cheque.

La fecha límite del 15 de Octubre

El IRS ha instituido una fecha límite del 15 de octubre para que estas personas proporcionen su información al IRS. Esto se puede hacer ya sea mediante la presentación de una declaración de impuestos de 2019 o utilizando la herramienta “No declarante” del IRS.

El “No archivador” también fue creado con la ayuda de Free File Alliance y está disponible en inglés y español. La herramienta está destinada a aquellos que no presentaron una declaración de impuestos en 2018 o 2019, aquellos que no reciben jubilación del Seguro Social, discapacidad (SSDI), beneficios de sobrevivientes, ingresos de seguridad suplementarios (SSI), beneficios de jubilación ferroviaria o Asuntos de veteranos Beneficios de compensación y pensión (C&P).

Como recordatorio, los siguientes son elegibles para un Pago de Impacto Económico:

– Ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes, extranjeros residentes o extranjeros residentes que reúnan los requisitos

– Aquellos que tienen un número de Seguro Social válido para el empleo.

– Aquellos que no pueden ser reclamados como dependientes por otro contribuyente

– Aquellos que tienen un ingreso bruto ajustado bajo cierto nivel.

El caso es que cuanto antes antes se registre, más rápido podrá esperar su cheque de estímulo.

Este es el artículo original de Heavy.com