Top 5 Últimas Noticias Mayo 20 de 2020

Estados Unidos ya sobrepasó el millón y medio de casos registrados. Las cifras apuntan a más de 1.527.355 casos y 91.872 muertes relacionadas, según datos compilados por la Universidad Johns Hopkins. Este martes se reportaron al menos 17.059 casos nuevos y 1.383 muertes.

El país a pesar de esto sigue día tras día buscando convivir con la nueva normalidad y la reactivación de la economía.

Trump no descansa en su batalla contra la OMS por el apoyo a China. Ayer arremetió de nuevo acusándola de ser una “marioneta de China” por la manera en que reaccionó frente a la pandemia. Además, amenazó con quitar el apoyo financiero de forma permanente. Por su parte, China considera que el presidente difama a la organización en la carta que envió a su director y posteriormente publicó en su cuenta de Twitter. Aquí verán más detalles.

La polémica ley de la “carga pública” establecida este año poco antes de que la pandemia se estableciera ha sido un duro golpe para los inmigrantes. Cientos de personas han rechazado ayudas por coronavirus e incluso han dejado de ir a los centros de salud por miedo a perder la oportunidad de residencia permanente o “green card”. Abajo tenemos un breve análisis de la situación.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) anunció también ayer que pasa por una crisis económica luego de cancelar todos sus procesos presenciales y la poca demanda de servicios tras las medidas migratorias tomadas por el presidente Trump. La agencia, dice que aumentará sus tarifas por falta de fondos pues su déficit es millonario. Más detalles aquí.

Brasil ha registrado 13.140 nuevos casos de coronavirus, para un total de 255.368 contagios. El país superó a Reino Unido y se ha convertido en el tercer país con más contagios en el mundo. El primer ministro de Sanidad de Brasil, Luiz Enrique Mandetta quien difiere en varias decisiones con el presidente, ha dicho que el pico de contagios se alcanzará hasta julio. Ayer registró su mayor número de muertes y casos de coronavirus en un día, según el Ministerio de Salud del país. La situación es angustiante y más por las controversiales medidas de su presidente.

Por su parte, México, otra nación latina gravemente afectada. alcanzó los 50,000 casos de contagio. Las autoridades sanitarias de la capital han insistido en que no se debe bajar la guardia pues el pico de contagios en la ciudad se alcanzará en los próximos días.

