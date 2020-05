Top 5 Últimas Noticias Mayo 17 de 2020

Este sábado las cifras de casos en Estados Unidos ya sobrepasaron un millón y medio de contagios, 1,506,289 para ser exactos. Las muertes sobrepasaron las 89,540 personas. Y las cifras siguen en aumento en la nación que poco a poco busca un regreso a la normalidad afectada gravemente por el desempleo.

Ayer después de la votación en la cámara baja del proyecto de ley HEROES, propuesta de los demócratas que busca poner en marcha un nuevo plan de ayuda económica para los estadounidenses, el optimismo de que pueda convertirse en realidad disminuye ante el hecho de tener que enfrentar a la mayoría republicana en el Senado, que no está para nada contenta con la propuesta. Veremos más detalles de lo sucedido ayer aquí.

En Nueva York, la ciudad más afectada por la pandemia ha sido tan complicado mantener las reglas del distanciamiento social para los oficiales públicos que el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, anunció que de ahora en adelante estos no amonestarán a las personas que no cumplan con este distanciamiento social o con el uso de máscaras. La decisión fue tomada luego de que en redes sociales se denunciaran enfrentamientos entre las autoridades y los ciudadanos que no cumplian las disposiciones. Detalles abajo.

México superó a China en muertes por Covid-19, el país ya suma suma 4,767 fallecidos desde la llegada del virus. El número de víctimas mortales aumenta a medida de que el gobierno se prepara para relajar las restricciones en busca de la “normalidad”. Es una triste realidad que fue advertida y a la cual se reaccionó tardíamente.

En todo caso se luchan con ahínco para evitar que la cifra siga en aumento, investigadores mexicanos presentaron una innovadora propuesta para detectar personas infectadas en menos de cinco días. El plan que se basa en la secuenciación masiva permitiría monitorear a la población y el comportamiento del virus.

Por último, una peluda y mansa llama en Bélgica podría tener en sus células un tratamiento para combatir el Covid-19. Investigadores informaron que el sistema inmune de las llamas produce anticuerpos de un cuarto del tamaño de los anticuerpos que desarrollan los humanos. Estos “nanocuerpos” podrían detener la infección. Una nota curiosa para cerrar los polémicos temas del día.

Si quieres enterarte de estas noticias en más detalle, sigue leyendo:

1. Avanza propuesta de los demócratas para nuevo paquete de $3 billones de dólares de apoyo económico

La propuesta de un nuevo paquete económico por $3 billones de dólares impulsada por los demócratas fue aprobada el viernes en la noche en una votación de 208-199 bastante apretada en la Cámara de Representantes.

El objetivo del paquete es repartir una nueva ronda de cheques de $1,200 dólares para los ciudadanos afectados por la crisis económica provocada por la pandemia y además, $1 billón de dólares para ayudar a los estados y gobiernos locales.

Sin embargo, el pronóstico indica que la propuesta tiene muy pocas posibilidades de convertirse en ley por el rechazo casi unánime de parte de los republicanos. Más en La Opinión.

2. Alcalde cede: NYPD ya no vigilará distanciamiento social ni uso de máscaras

Luego de que circularan videos en las redes sociales que mostraban enfrentamientos entre oficiales y ciudadanos, acusaciones de racismo y abuso policial, el alcalde Bill de Blasio liberó a los policías de labores como vigilar el distanciamiento social o el uso de máscaras faciales.

“No vamos a tener el enfoque de dos o tres personas juntas… Y no tendremos a la policía para hacer cumplir los revestimientos faciales”, agregó el alcalde. Además, indicó que los oficiales entregarán máscaras a las personas que no tengan sin ningún tipo de amonestación, con el fin de tener un enfoque positivo luego de tantas confrontaciones.

Por su parte la Asociación de Benevolencia (NYCPBA), ya había solicitado al alcalde que retirara a los oficiales de esas labores, porque temían que creara más problemas de los que resuelve. Más en La Opinión.

3. Coronavirus: México ya supera a China en muertos por COVID-19

Este viernes las autoridades de Salud de México confirmaron que en todo el pais desde que inició la pandemia, ya se han acumulado 4,767 víctimas mortales y 45,032 casos de contagio de COVID-19.

Con estas nuevas cifras luego de que en 24 horas se registraran 290 muertes México superó los 4,637 decesos de China. Además, según el director de Epidemiología del gobierno mexicano, José Luis Alomía, “es el segundo día consecutivo que tenemos con más de 2,400 casos en 24 horas”.

La Ciudad de México y el Estado de México son las zonas donde hay más casos activos del virus con 2,574 y 1,303, respectivamente. El país planea levantar el confinamiento a partir del 1 de junio. Detalles aquí.

4. La innovadora propuesta de investigadores mexicanos que buscan detectar a pacientes con coronavirus en menos de cinco días

Para evitar que el virus en el país se siga propagando, La Unidad de Genómica Avanzada-Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad está trabajando en una estrategia de detección masiva de infecciones donde se llevarían a cabo más de 19,000 muestras de tres a cinco días y su costo sería un 60% menor a las pruebas actuales.

“Esta técnica es más precisa que las pruebas moleculares basadas en PCR… Se fundamenta en la secuenciación de regiones del genoma del virus, es decir, analiza la secuencia nucleotídica de fragmentos de su genoma para asegurar la detección efectiva del SARS-CoV-2, causante del COVID-19”, explicó Alfredo Herrera Estrella, director de la UGA-Langebio.

Las pruebas resultan más efectivas que las de PCR porque al conocer el ADN de los fragmentos amplificados se pueden detectar algunas de sus mutaciones en esas regiones y tener mayor información. Más en Infobae.

5. Tratamiento del coronavirus: Winter, la llama que puede ser clave para encontrar una cura para el covid-19

Una reciente investigación de un grupo de científicos de Bélgica revela que un tipo de anticuerpo que desarrollan las llamas podría combatir de manera efectiva la infección del Covid-19.

Winter, una llama de laboratorio, tiene en sus células un tipo de anticuerpo que podría ser un prometedor tratamiento contra el covid-19, sin embargo, el estudio se encuentra en su primera fase y aunque los científicos se encuentran optimistas, deberán pasar varios meses e incluso años para que la prueba se pueda hacer en humanos.

Desde el 2016, científicos de la Universidad de Texas y la Universidad de Gante, en Bélgica han investigado con Winter sobre el SARS-CoV-1 y el MERS-CoV, dos coronavirus de la misma familia del nuevo SARS-CoV-2. “Esperamos que este anticuerpo pueda servir como un tratamiento para reducir la carga de la enfermedad y los síntomas del covid-19″, dijo uno de los investigadores. Más en BBC Mundo.