Top 5 Últimas Noticias Mayo 7 de 2020

Luego de conocerse la noticia de que la Casa Blanca planea disminuir progresivamente su equipo de respuesta ante la pandemia conformado por los médicos Anthony Fauci y Deborah Birx, Trump se retracta al decir que el grupo seguirá “indefinidamente” pero que tratará también asuntos de índole económica en vía a la recuperación.

Las cifras del Coronavirus en todo caso en el país no pueden tomarse a la ligera. Más de 73.000 personas han muerto y hay al menos 1.223.468 casos de coronavirus según el conteo de la Universidad Johns Hopkins que reportó 19.117 nuevos casos y 1.975 muertes el día miércoles.

Para quienes están pendientes de Coronavirus en los centros de detención de inmigrantes hoy CNN cubrió la noticia del primer deceso de un salvadoreño detenido. Se trató de un hombre de 57 años que estaba bajo custodia de Inmigración y Aduanas, dijo el miércoles un alto funcionario de inmigración.

El hombre había sido retenido en el centro de detención de Otay Mesa en San Diego, California, dijo el funcionario.

“Se contagió (de covid-19) en las instalaciones”, dijo el alto funcionario de inmigración. “Tan pronto como dio positivo, lo enviaron al hospital. Murió allí”.

Los informes sobre la muerte del hombre provocaron una rápida condena de las organizaciones de derechos de los inmigrantes, que han estado presionando durante semanas para que ICE libere a más detenidos de sus instalaciones y argumentan que el coronavirus representa una amenaza mortal para los inmigrantes tras las rejas.

“La desgarradora tragedia en Otay Mesa podría haberse evitado si los funcionarios de inmigración de EE.UU. hicieran caso de las recomendaciones de los expertos médicos y actuaran a tiempo”, dijo el Dr. Ranit Mishori, asesor médico principal de Médicos por los Derechos Humanos, en un comunicado el miércoles. Detalles de esta m lamentable noticia en CNN Español.

Por otro lado, el gobierno Trump enfrenta una demanda por parte de siete niños estadounidenses hijos de indocumentados, al no poder hacer parte de los beneficios federales otorgados por la pandemia. La demanda acusa al gobierno de “discriminación intencional”.

Un grupo de voluntarios de Estados Unidos, recibió potenciales vacunas contra el coronavirus de la farmacéutica Pfizer. Durante la primera etapa del estudio, se espera confirmar la seguridad del tratamiento en personas entre 18 y 55 años, para luego evaluar la reacción en pacientes de alto riesgo.

Varias organizaciones del país se han solidarizado con los inmigrantes indocumentados que han quedado por fuera de las ayudas económicas durante la pandemia. En California se están entregando cheques adicionales de hasta $300 dólares, mientras que en Miami las organizaciones temen no poder entregar más comida.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó este martes que su país se encuentre implicado en una incursión marítima armada a Venezuela, como lo afirmó el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Si quieres enterarte de estas noticias en más detalle, sigue leyendo:

1. El grupo de trabajo sobre coronavirus de la Casa Blanca se empezará a reducir alrededor del 25 de mayo ¿Es prudente cuando puede venir una segunda oleada?

La Casa Blanca planea desmantelar en junio el equipo de respuesta ante el coronavirus, el vicepresidente Mike Pence anunció que por el momento los expertos médicos Anthony Fauci y Deborah Birx, seguiran asesorando a la Casa Blanca, pero que el país va por buen camino y en un mes, su trabajo quizás no sea necesario.

A finales del mes de mayo el grupo de trabajo empezará a reducirse gradualmente. CNN hace unos dias también informó que el grupo comenzaría a reducir su número de reuniones. Un funcionario dijo a CNN que el gobierno está cambiando su enfoque para reabrir la economía.

La noticia se da a conocer en un momento preocupante pues se proyecta que para agosto la cifra de muertes se duplique y los números aumenten diariamente. Sin embargo, en las últimas horas Trump informó que el equipo podría durar indefinidamente.

“El Task Force continuará indefinidamente concentrado en la Seguridad y la Apertura de nuestro país de nuevo. Podemos añadir o retirar gente, según sea apropiado”, informó. Más información en CNN.

2. Hijos de indocumentados demandan a Trump por negarles ayuda económica ante emergencia de coronavirus

Las demandas al gobierno Trump no se detienen, esta vez, ciudadanos estadounidenses cuyos padres son inmigrantes indocumentados presentaron una demanda al no recibir la ayuda federal de $1,200 dólares por pandemia de coronavirus.

La demanda fue presentada de forma anónima por niños entre siete meses y nueve años. “La negativa a distribuir este beneficio a los niños ciudadanos estadounidenses socava el objetivo de la Ley CARES de proporcionar asistencia a los estadounidenses que lo necesitan, frustra los esfuerzos de la Ley para impulsar la economía y castiga a los hijos de ciudadanos por el estado (migratorio) de sus padres”.

La Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica de Coronavirus (Ley CARES), beneficia con $1,200 dólares para las familias elegidas y hasta $500 por cada niño menor de 17 años. Sin embargo, una de las condiciones es que los indocumentados no tienen derecho al apoyo y tampoco sus parejas estadounidenses. Más en La Opinión.

3. Ayudas en Miami y en California: Tarjeta de $400 dólares y $300 para comida son gran alivio para indocumentados en California

Por un lado en California, se creó un fondo de emergencia para ayudar a los indocumentados que no pueden trabajar durante la pandemia. Esta bella labor está a cargo de las organizaciones Inclusive Action for the City, East Los Angeles Community Corporation y Public Counsel.

A través de donaciones, las organizaciones han repartido más de $250,000 dólares. Por ahora, se han entregado 387 tarjetas de $400 dólares a quienes no han recibido ningún tipo de apoyo económico por parte del gobierno. Detalles en La Opinion.

Por otro lado, en el sur de Florida, La delegación del Salvation Army y demás centros de ayuda para personas con pocos recursos en Miami, temen quedarse sin comida. A los centros de distribución de alimentos llegan diariamente cientos de personas en busca de ayuda.

“Hemos tenido un aumento del 264% debido al desempleo. Estas familias son las que normalmente no tienen problemas” informa la delegación quien también pide ayuda temiendo por las familias que no pueden conseguir comida. Más en La Opinión.

4. El gigante farmacéutico Pfizer comenzó a testear su vacuna contra el coronavirus en humanos

La compañía farmacéutica que trabaja en Estados Unidos junto al fabricante BioNTech, anunció que el primer grupo de voluntarios ya recibió la vacuna experimental. Inicialmente se han probado múltiples versiones del tratamiento contra el coronavirus en personas jóvenes y saludables para probar su seguridad.

“La pandemia nos alcanzó con una velocidad rápida y furiosa, y no pudimos dedicar años a investigar”, dijo Kathrin Jansen, la directora de investigación y desarrollo de vacunas de Pfizer.

Por ahora, la farmacéutica decidió crear un ensayo que le permita elegir una de sus cuatro opciones de vacuna rápidamente. Se espera que para otoño la vacuna pueda ser usada en grupos de alto riesgo. Al menos otras ocho posibles vacunas alrededor del mundo ya están haciendo pruebas en humanos. La nota completa en Infobae.

5. Trump dice que el incidente en Venezuela “no tiene nada que ver con nuestro gobierno”

El presidente Nicolás Maduro confirmó la detención de 13 sospechosos de haber intentado una incursión armada en el país días atrás. Maduro ha dicho que uno de los sospechosos confesó que entre ellos había dos ciudadanos estadounidenses pertenecientes al equipo de seguridad de Donald Trump.

Según el gobierno venezolano, los capturados estadounidenses portaban identificaciones de las fuerzas especiales del ejército de los Estados Unidos. Por su parte, Trump dijo que el incidente no está relacionado con su gobierno.

“Acabo de recibir información. Nada que ver con nuestro gobierno, pero acabo de recibir información sobre eso. Lo descubriremos. Acabamos de escucharlo, pero sea lo que sea, se lo haremos saber. Pero no tiene nada que ver con nuestro gobierno”, dijo Trump desde la Casa Blanca. Más en CNN Español.