Top 5 Últimas Noticias Mayo 6 de 2020

Si bien la situación con el coronavirus en Estados Unidos continúa siendo crítica, con más de 71,000 muertes y 1,200,000 contagios, algunos Estados han levantado muchas de sus restricciones, como si el Coronavirus fuera cosa del pasado. El mismo presidente Trump ya empezó a viajar por el país trasladándose a Arizona para una visita a una fábrica de máscaras faciales.

Dando pequeños pasos para la reapertura, el gobernador de California anunció que su Estado pasó a fase 2 de la pandemia, por lo que algunos establecimientos comerciales podrán adaptarse y reabrir con ciertas restricciones a partir del viernes.

Trump anunció que en muy poco tiempo dará a conocer información que revelaría el origen del virus. El mandatario, que continúa responsabilizando a China por la pandemia, asegura que tiene pruebas que corroboran que el virus fue hecho en un laboratorio. Aquí hay más detalles de esta apreciación.

Por otro lado, hay una buena noticia de inmigración pues la administración Trump ya no podrá exigir que los inmigrantes autorizados demuestren que tienen un plan de seguro de salud o el dinero para cubrir uno. Más al respecto abajo.

El Reino Unidos se convirtió en el país con más muertes por coronavirus de Europa, superando a Italia. Las cifras indican que más de 30,000 personas han fallecido. Sin embargo, este lunes registró 288 nuevas muertes, la cifra diaria más baja desde finales de marzo.

Si quieres enterarte de estas noticias en más detalle, sigue leyendo:

En Estados Unidos ya se han registrado más de 1 millón de contagios y 68 mil fallecidos por coronavirus, así lo anunció la Universidad Johns Hopkins. 185.000 personas se han recuperado.

El estado de Nueva York es la nación del mundo con más casos, con casi 325.000 y 25.000 fallecidos. Según un modelo citado por la Casa Blanca, es probable que para agosto hayan 134.000 fallecidos en el país, casi el doble de los que hay ahora.

Se espera que por la reapertura progresiva del país que se ha llevado a cabo en los últimos días, en algunas semanas las cifras de muertes diarias aumenten a 3,000. Más en CNN.

What DOES this include?

Places like:

– clothing stores

– florists

– bookstores

– sporting goods stores

All with curbside pick-up.

What does this NOT include at this time?

Places like:

– Offices (can continue telework)

– Restaurants (seated dining)

– Shopping Malls

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) May 4, 2020