Kim Jong-Un hace su primera aparición pública en 20 días

El líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong-Un, hizo su primera aparición pública en veinte días, afirmó el medio de noticias de Corea del Sur, Yonhap.

(URGENT) N.K. leader makes first public appearance in 20 days https://t.co/hr4x7meB8Y — Yonhap News Agency (@YonhapNews) May 1, 2020

Según la cadena estatal Kim hizo una aparición en Sunchon, provincia de Phyongan del Sur, para celebrar la terminación de una planta de fertilizantes.

No había sido visto en público desde el 11 de abril, lo que provocó rumores de que su salud se estaba deteriorando.

Durante ese tiempo, no se dieron respuestas oficiales a las inquietudes sobre la salud del dictador, según el New York Times.

Esto es lo que necesitas saber:

Se rumoraba que Kim Jong-Un estaba en condición grave durante su ausencia

El líder Kim no ha sido visto en público desde un evento del Partido Laboral el 11 de abril pasado. Cuando el líder se ausentó en la celebración para conmemorar el 108 cumpleaños del fundador de Corea del Norte, Kim Il-sung, el 15 de abril, el rumor sobre su grave salud comenzó a circular. El 21 de abril, CNN informó que el líder norcoreano estaba en “grave peligro” después de someterse a una cirugía. El mismo día, Daily NK una fuente de noticias de Corea del Sur, afirmó que Kim se había sometido a una cirugía cardíaca. Kim Il-sung, el abuelo del Sr. Jim, murió de un ataque al corazón en 1994.

El ministro de Unificación de Corea del Sur y el hermano del líder, Kim Yeon-Chul, refutaron los rumores de que su salud había cambiado, calificando las afirmaciones como “noticias falsas”, según Yonhap. Algunos se preguntaban si el líder Kim no había asistido al evento en el mausoleo de su abuelo para reducir los eventos públicos del régimen debido al brote de coronavirus.

Kim Jong-Un ha estado ausente de eventos públicos por largos periodos en el pasado

Pyongyang tiene una larga historia de guardar silencio cuando se trata de detalles sobre la salud y el paradero de su líder. Todavía no se han hecho comentarios para explicar la ausencia del dictador. Dicho esto, el líder ha tomado brechas entre sus apariciones públicas en el pasado. Según el New York Times, la mayoría de las apariciones de Kim en su reinado de ocho años se han producido con 15 días de diferencia. En 2020, sin embargo, no fue visto en público durante 21 días entre enero y febrero, y estuvo ausente nuevamente por un intervalo de 19 días, del 22 de marzo al 10 de abril.

Durante semanas, habían circulado rumores de que el líder norcoreano estuviese comatoso o muerto, lo que provocó preguntas sobre quién podría sucederlo. Se pensaba que la hermana del líder, Kim Yo-jong, era la líder de facto dado su destacado papel en el régimen de Corea del Norte, pero el asunto de la sucesión no estaba claro. Ella sería la primera mujer líder de Corea del Norte. Kim llegó al poder en 2012, convirtiéndolo en el tercer líder de Corea del Norte, todos los sucesores hasta el momento han sido hombres.

Esta es la versión original del artículo en inglés de Heavy.com