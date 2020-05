COVID-19: Jorge Ramos denuncia a Trump: ¿de qué lo acusa con los latinos?

Para nadie es un secreto que Jorge Ramos, además de ser uno de los periodistas más reconocidos de Estados Unidos, también se ha convertido en uno de los principales defensores de la comunidad latina, y en uno de los críticos más duros del trabajo que Donald Trump está haciendo al mando del Gobierno.

En medio de la pandemia del coronavirus, donde la comunidad latina ha pagado un alto precio, no solo al tener elevados índices de muertes y contagios sino por la negativa de la Administración federal de no darles la mano a los inmigrantes, e incluso castigar a hispanos ciudadanos por estar casados con indocumentados.

Y a través de una dura, columna de opinión compartida en el diario New York Times, el periodista de Univisón volvió a poner el dedo en la llaga y reclamó a Trump por el olvido y los malos tratos con los que ha respondido a la comunidad latina en medio de la pandemia.

“La disparidad en la extensión del daño causado por el virus es una cuestión de vida o muerte para los latinos. Y, sin embargo, el gobierno Trump no ha designado a un funcionario de habla hispana específicamente para dirigirse a la comunidad latina durante la crisis, ni ha creado un sitio web en español sobre el virus”, denunció Ramos.

“El señor Trump ha tratado a los 37 millones de hispano hablantes del país como si no existieran (…) Los latinos no tienen a nadie en la Casa Blanca, como la Dra. Deborah Birx o el Dr. Anthony Fauci, para contarles lo que está sucediendo en su propio idioma. Ellos son los olvidados. Es por eso que tantos latinos se han visto obligados a depender de los medios de comunicación en español para su supervivencia”, advirtió en reportero.

“Además de ser más vulnerables al coronavirus, debido a la prevalencia de afecciones médicas preexistentes y la relativa falta de seguro de salud, millones de latinos ahora se encuentran sin empleos ni recursos financieros… aproximadamente una de cada tres familias latinas, el 35 por ciento, ha experimentado una pérdida de trabajo en el hogar, según una encuesta Latino Decisions-SOMOS”.

Here’s my column ⁦for the ⁦@nytimes⁩ about The Forgotten. Trump has refused

to appoint a Spanish speaking official and to create a Spanish language website to deal with this crisis. Typical Trump. This is not how you win the Latino vote. https://t.co/FQtE9XSDtZ

— JORGE RAMOS (@jorgeramosnews) May 9, 2020