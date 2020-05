Joe Biden dice sobre su acusación de agresión sexual: “Nunca sucedió”

El ex vicepresidente Joe Biden se pronunció sobre una acusación de agresión sexual por primera vez públicamente hoy durante una aparición en Morning Joe de MSNBC.

Una ex-miembro de su personal del Senado, Tara Reade, afirma que Biden la agredió en sus épocas de asistente en un edificio del Senado en Capitol Hill en 1993. Ver aquí el artículo de Ahora Mismo.

Reade dice que el entonces senador Biden la inmovilizó contra una pared, la tocó debajo de la ropa y penetró su vagina con los dedos. Reade dice que cuando se alejó, Biden le dijo: “No eres nada para mí. Tú no eres nada.” Reade primero discutió su historia durante una entrevista con la presentadora de podcast Katie Halper a fines de marzo.

La campaña de Biden calificó la acusación de Reade como “falsa” e insiste en que “no sucedió absolutamente”. Pero el propio Biden permaneció en silencio sobre el tema durante varias semanas, a pesar de la creciente presión de los demócratas y los republicanos para abordar las reclamaciones de Reade directamente.

Esto es lo que necesitas saber:

Biden dijo que nunca criticaría a Tara Reade, pero insistió en que sus afirmaciones no eran ciertas

Joe Biden, asked on @Morning_Joe if he sexually assaulted Tara Reade: “No, it is not true. I’m saying unequivocally it never, never happened. And it didn’t. It never happened.” pic.twitter.com/nXIAdGloG5 — MSNBC (@MSNBC) May 1, 2020

En Morning Joe, la co-anfitriona Mika Brzezinski comenzó la entrevista preguntándole directamente a Biden si las acusaciones de Tara Reade eran ciertas. Biden respondió: “No, no es cierto. Estoy diciendo inequívocamente que nunca, nunca sucedió. Y no fue así. Nunca sucedió.”

Biden estuvo de acuerdo en que todas las mujeres tienen derecho a ser escuchadas y creídas. Agregó que cualquier acusación debe ser examinada e investigada a fondo. Pero repitió su afirmación de que en este caso, el reclamo de Reade contra él no es cierto.

El ex vicepresidente dijo al menos dos veces que nunca atacaría a Reade ni cuestionaría sus motivos para expresarse. “No sé por qué está diciendo esto. No sé por qué después de 27 años, de repente, esto se plantea. No lo entiendo “. Biden agregó que los motivos eran “irrelevantes” porque “Nunca sucedió. Nunca sucedió, punto”. La entrevista completa se puede ver aquí.

Biden pidió a los archivos nacionales que publiquen registros relacionados con la afirmación de Tara Reade si existen

Joe Biden on @Morning_Joe: "This is an open book. There's nothing for me to hide, nothing at all." pic.twitter.com/1Hx6Wj7YYL — MSNBC (@MSNBC) May 1, 2020

Reade dijo que presentó una queja formal contra Biden en 1993. No se encontró ningún documento y Reade dijo que no tenía una copia del mismo. En Morning Joe, Biden dijo que ha pedido a los Archivos Nacionales que publiquen dicho registro si existe. Pero agregó que confía en que no existe. “Si alguna vez hubo alguna queja de ese tipo, el registro estará allí … Este es un libro abierto, no hay nada que pueda ocultar. Nada en absoluto.”

Biden también se ha enfrentado a llamadas para publicar registros en los archivos de la Universidad de Delaware. Miles de cajas que contenían “fotografías, documentos, videos y archivos” y “415 gigabytes de registros electrónicos” relacionados con la carrera de Biden en el servicio público se almacenaron en la universidad en 2012, según Fox News.

Esos registros debían mantenerse sellados hasta que Biden dejara la vida pública. Biden dice que no contenían información personal. Brzezinski le preguntó repetidamente a Biden si permitiría a la universidad buscar el nombre de Reade en el sistema. Respondió nuevamente que los registros no incluían información sobre el personal.

Poco antes de que comenzara la entrevista de MSNBC, Biden emitió una declaración en Medium sobre las acusaciones y su deseo de probar el incidente no sucedió. Sobre la cuestión de si Reade presentó una queja formal, Biden escribió:

“Hay una parte clara y crítica de esta historia que se puede verificar. La ex empleada dijo que presentó una queja en 1993. Pero no tiene un registro de esta supuesta queja. Los documentos de mis años en el Senado que doné a la Universidad de Delaware no contienen archivos de personal. La práctica de los senadores es establecer una biblioteca de documentos personales que documenten su registro público: discursos, propuestas de políticas, posiciones tomadas y la redacción de proyectos de ley.

Solo hay un lugar donde podría presentarse una queja de este tipo: los Archivos Nacionales. El Archivo Nacional es donde se guardan los registros de lo que entonces se llamaba la Oficina de Prácticas de Empleo Justo. Solicito que la Secretaría del Senado solicite a los Archivos que identifiquen cualquier registro de la queja que ella alega que presentó y que ponga a disposición de la prensa dicho documento. Si alguna vez hubo tal queja, el registro estará allí.

Antes del 1 de mayo, el único comentario de la Campaña Biden sobre las afirmaciones de Tara Reade fue una breve declaración afirmando que la acusación era falsa pero que las mujeres tienen derecho a ser escuchadas

Biden se había enfrentado a la creciente presión de partidarios y críticos para abordar personalmente la acusación de agresión sexual. Antes del 1 de mayo, el único comentario de la campaña fue una declaración atribuida a la subdirectora de campaña y directora de comunicaciones Kate Bedingfield:

“El vicepresidente Biden ha dedicado su vida pública a cambiar la cultura y las leyes en torno a la violencia contra las mujeres. Fue autor y luchó por la aprobación y reautorización de la histórica Ley de Violencia contra la Mujer. Él cree firmemente que las mujeres tienen derecho a ser escuchadas, y a ser escuchadas con respeto. Tales reclamos también deben ser revisados ​​diligentemente por una prensa independiente. Lo que está claro acerca de esta afirmación: no es cierto. Esto absolutamente no sucedió”.

Este es el artículo original en inglés de Heavy.com