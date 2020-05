Top 5 Últimas Noticias Mayo 1 de 2020

Hoy los Estados Unidos registraron 1,095,019 casos de Coronavirus y la cifra de muertes superó las 63,856 victimas. Se llegó de esta manera a sobrepasar lo estimado como el “mejor escenario” planteado por el Gobierno del presidente Donald Trump sobre la pandemia. Esto quiere decir que las cifras ahora se perfilan hacia el peor escenario con una tasa de más de 2,000 fallecidos por día. Las nuevas predicciones de muertes superan las 70,000 víctimas mortales de la pandemia, pero hasta el verano la cifra podría aumentar hasta 100,000.

En Nueva York epicentro de la pandemia suceden casos increíbles que ponen de manifiesto la gravedad de la situación en la región. Hoy se encontraron hasta 60 cuerpos en cuatro camionetas fuera de una funeraria en Brooklyn después de que alguien informara que fluían líquidos de los vehículos, según dijo un policía a CNN. La funeraria Andrew Cleckley estaba abrumada y se quedó sin espacio para los cuerpos, que esperaban la cremación, y usó las camionetas para el almacenamiento, dijo una segunda fuente policial el miércoles.

Por otra parte en la Costa Oeste, una buena noticia para los ciudadanos de Los Ángeles, es que ahora podrán realizarse pruebas de Covid-19 de manera gratuita, incluso si no se presentan síntomas. La medida fue anunciada por el gobierno este miércoles y se espera que sirva para disminuir el riesgo que representan las personas asintomáticas a la población.

Y en Washington siempre hay noticias de toda índole. El Presidente Trump piensa romper la cuarentena en medio de la pandemia del coronavirus para hacer una visita a Arizona. Se espera que el mandatario llegue a la ciudad el 5 de mayo y recorra una de las instalaciones de Honeywell, la multinacional de tecnología que ahora se dedica a la producción de elementos de protección.

El presidente Trump dijo que no tendría problemas en usar una máscara facial cuando viaje a Arizona la próxima semana, y agregó que dependerá de las condiciones en el terreno.

“No tendría ningún problema en usar una máscara”. “Se supone que debo pronunciar un discurso, no sé, ¿debería hablar con una máscara? Tendrás que decirme si eso es políticamente correcto, no lo sé. Si es así, hablaré con una máscara”.

En el tema de inmigración tan delicado para la comunidad hispana, el Gobierno del presidente Donald Trump ha aprovechado la pandemia de coronavirus para reforzar algunas de sus políticas migratorias e impulsar otras, camino a sus intenciones de modificar la forma en que se acepta a extranjeros en los Estados Unidos.

La mayoría de los cambios han impactan a inmigrantes indocumentados, pero también a portadores de “green card” y a parejas mixtas, es decir, estadounidenses casados con gente sin papeles de estancia en el país.

Para empeorar la situación ayer en su último discurso de la Casa Blanca Trump habló también de sancinar a ciudades santuarios para que no reciban cheques de estímulo.

Para contrarrestar un poco estas medidas que tanto afectan la comunidad los Demócratas se unen para disputar cláusula de ley que prohíbe dar cheques de estímulo a quienes están casados con indocumentados. Y traeremos noticias al respecto apenas se den más datos.

El problema en los Centros de detención de ICE es grave. La oficina de Inmigración y Control de Aduanas confirmó que en sus instalaciones a nivel nacional hay 425 casos de coronavirus entre inmigrantes. Trabajadores de los centros y administrativos también se han visto gravemente afectados. Varios defensores de los inmigrantes y abogados piden más atención para la situación. Más detalles abajo.

La situación de desempleo sigue siendo catastrófica en Estados Unidos. Más de 30 millones de desempleados, 1 de 6 personas está sin trabajo. La semana pasada más de trés millones y medio de personas solicitaron beneficios de desempleo que su dado a los 26 millones acumulados de semanas recientes. Para hacer una comparación es como si todos los habitantes de un Estado como Texas se quedaran sin trabajo.

Sumado a este panorama nacional viene el mundial. La tasa de desempleo ha aumentado abruptamente en todo el mundo. Y es que tanto las grandes empresas como quienes viven del dinero que consiguen día a día se encuentran atravesando por una difícil situación. La Organización Internacional del Trabajo dió a conocer las preocupantes cifras. Aquí las veremos.

En materia del surgimiento de una vacuna para el Covid-19 que podría cambiar el futuro del mundo estos son los avances: CNN Español reporta que laOrganización Mundial de la Salud (OMS) dice que se están desarrollando 102 posibles vacunas covid-19 en todo el mundo, según los documentos publicados en el sitio web de la organización.

Ocho de las posibles vacunas están aprobadas para ensayos clínicos.

Tres vacunas por parte de China ya han empezado la etapa de prueba en humanos, otras tres alrededor del mundo también se encuentran en esta fase esperando resultados positivos. Te contamos cuales son.

Si quieres enterarte de estas noticias en más detalle, sigue leyendo:

El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti dio a conocer en una conferencia de prensa el miércoles, que todos los residentes de la ciudad podrán hacerse pruebas de coronavirus gratis, incluso si no se presentan síntomas. Sin embargo, el alcalde aclaró que quienes muestren síntomas tendrán la prioridad.

California ha confirmado un total de 48,746 casos de contagio, mientras que las cifras de Los Ángeles representan casi la mitad de los casos de coronavirus del estado, con más de 22,000 casos confirmados.

