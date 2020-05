ESCÁNDALO entre Tara Reade y Joe Biden: 5 datos que debes saber

El ex-vicepresidente Joe Biden se enfrenta a acusaciones de agresión sexual por parte de una escritora independiente de California y ex-empleada llamada Tara Reade, cuyas acusaciones han provocado que crezcan las preguntas sobre su presunta candidatura presidencial del Partido Demócrata.

Reade, de 56 años, alega que Biden la agredió sexualmente en 1993 cuando trabajaba como su empleada. La campaña de Biden negó las acusaciones, pero, hasta el 1 de mayo, Biden no había hablado directamente sobre las afirmaciones de Reade. Después de que un vecino alegara que Reade habló de las acusaciones hace años, y apareció un video que aparentemente mostraba a la madre fallecida de Reade llamando al show de Larry King para discutir los problemas de su hija, la presión creció sobre Biden para dar declaraciones en el programa Morning Joe hoy 1 de mayo.

Quien es Tara Reade? En Twitter, Reade se define a sí misma como “ex pasante de Leon Panetta, ex asistente del Senado para Biden, sobreviviente, defensora de la violencia doméstica, derechos de los animales, actriz, escritora. Poeta.”

Su nombre completo es Alexandra Tara Reade. Una historia de 2019 en el periódico The Unión en California informó que “Los documentos de empleo proporcionados por Reade confirman que trabajó en la oficina de Biden desde diciembre de 1992 hasta agosto de 1993”.

El New York Times confirmó que Reade “trabajó brevemente como asistente de personal en la oficina del Senado del Sr. Biden”.

Esto es lo que necesitas saber:

1. La campaña de Biden declaró previamente que las acusaciones de Reade, un partidario de Bernie Sanders, eran falsas

Cuando las acusaciones de Reade aparecieron por primera vez, la campaña de Biden las calificó de falsas. En una declaración a Fox News, la campaña de Biden declaró falsa la acusación de agresión sexual de Reade. “Las mujeres tienen derecho a contar su historia, y los periodistas tienen la obligación de examinar rigurosamente esas afirmaciones. Los alentamos a que lo hagan, porque estas acusaciones son falsas”, dijo Kate Bedingfield, subdirectora de campaña y directora de comunicaciones de la campaña de Biden, en un comunicado a Fox News

La primavera pasada, antes de que Reade lo acusara de agresión sexual, Biden emitió una negación general sobre su conducta sexual inapropiada con mujeres, diciendo que él cree que nunca ha actuado inapropiadamente con mujeres.

Heavy se ha comunicado con Reade, el hermano de Reade, el antiguo vecino de Reade, la Universidad de Delaware, y la oficina de prensa de Biden para comentar sobre las acusaciones de Reade de presunta agresión sexual, que hizo en un podcast en marzo de 2020.

Reade no ha ocultado el hecho de que es partidaria de Bernie Sanders. The Intercept ha informado que Reade “primero apoyó a la senadora Elizabeth Warren y luego a la senadora Bernie Sanders”. Ella ha instado a la gente a votar por Sanders en su página de Twitter.

También dejó en claro que no está de acuerdo con Biden en cuestiones de política. Reade ahora ha presentado una denuncia penal ante las autoridades, según Business Insider. La Prensa Asociada

dice que la denuncia alega que ella “fue víctima de una agresión sexual por una persona no identificada en 1993”. Sin embargo, ya pasó el plazo de prescripción, por lo que el caso está inactivo.

For Cali folks and others voting.

This is Biden's dismal progressive voting record. Compare it w Sanders.

Sanders will bring real positive systemic change. #DemocraticPrimary #Bernie2020 #NotMeUs pic.twitter.com/81hGnwoJ9E — taratweets ( Alexandra Tara Reade) (@ReadeAlexandra) March 2, 2020

Brian y Eddie Krassenstein han tratado de poner en duda las acusaciones de Reade en una larga publicación de Medium.

Dicen que trabajó como defensora de víctimas de violencia doméstica para un fiscal, como coanfitriona de un programa de radio de música soul y como fundadora de Pet Food Pantry. También afirman que Reade “elogió a Joe Biden por su acción para ayudar a detener la agresión sexual, no solo una vez, sino en múltiples ocasiones”, tan recientemente como en 2017.

Los Krassensteins son controvertidos; Vanity Fair informó que Twitter los prohibió, llamándolos “anti-Trump”. El artículo los llama “activistas políticos progresistas”.

En 2017, confirmó The Times, Reade “retwitteó los elogios para Biden y su trabajo para combatir la agresión sexual”.

Más recientemente, Reade ha publicado comentarios a favor de Bernie Sanders en Twitter.

En marzo, dirigió un tweet a la entonces candidata presidencial Amy Klobuchar, escribiendo: “Soy su ex-asistente del Senado. Cuando presenté una queja contra Joe Biden por acoso sexual y más, me despidieron en el 93. En abril pasado hablé de mi situación y su oficial de campaña y ex asistente me llamó agente ruso. No lo soy. También me ofrecí como voluntaria el mismo año para el memorial de RFK ”.

Dirigió este tweet a la candidata a gobernador de Nueva York, Cynthia Nixon, incluyendo una copia de su registro de empleo:

I am a former Joe Biden stafferIn 93 I tried to file a complaint against him for his sexual harassment & worse of me I was fired he destroyed my careerLast April I spoke up his campaign called me a Russian agent I am not. I lost work and was threatened.

My full account silenced. pic.twitter.com/7aItzSRB9D — taratweets ( Alexandra Tara Reade) (@ReadeAlexandra) March 16, 2020

Reade ha criticado a Biden en Twitter, escribiendo: “Presten atención amigos, este es su voto. ¿De verdad creen que Biden dirá la verdad incluso una vez para respaldar una agenda progresista? 61 multimillonarios respaldan su campaña, realmente creo que no”.

From my table to yours. Love peace and hope shine brightly. I believe this year will bring better change. Vote for systematic and real change, vote for Bernie. #WashingtonPrimary#NotMeUs #Bernie2020 pic.twitter.com/ZYEGTq03i7 — taratweets ( Alexandra Tara Reade) (@ReadeAlexandra) March 10, 2020

En un tweet en marzo de 2019, escribió: “No tengo un televisor. Recibo mis noticias de los tweets de @davidsirota o de los seguidores de Bernie o de mi hija en Seattle. Ella me informó a partir del viernes de la prohibición de viajar de Europa a EE. UU. y que todas las escuelas públicas de Seattle cierran por 2 meses. #NotMeUs # Bernie2020 #BernieSanders”.

Reade le dijo al New York Times que era una “demócrata de tercera generación”.

2. Reade dijo en una entrevista de podcast que Biden la agredió sexualmente contra una pared en 1993

La presentadora del podcast Katie Halper, quien es considerada una persona progresista políticamente, publicó la entrevista de Reade en Soundcloud, escribiendo en Twitter: “Esta es una historia que @ReadeAlexandra ha estado tratando de contar desde que sucedió en 1993. Es una historia sobre agresión sexual, represalias y silenciar una víctima #metoo”.

En Twitter, Halper se define a sí misma como “coanfitriona del podcast de “Idiotas Útiles” de @rollingstone con Matt Taibbi @mtaibbi. Anfitriona del podcast Katie Halper Show”.

En un extracto del podcast, Halper dijo que había “más en su historia” de lo que Reade había compartido antes públicamente. En la primavera de 2019, Reade consideró contar su historia completa, dice Halper, “pero estaba molesta y tildada de agente rusa. Ahora hay testigos de la historia … su hermano y un amigo cercano recuerdan que ella les contó sobre el incidente en ese momento “, dijo Halper. Halper también ha hablado con una amiga de Reade que quería permanecer en el anonimato pero que alega que Reade le contó sobre la acusación en el pasado. Puedes escuchar esa entrevista aquí.

This is a story that @ReadeAlexandra has been trying to tell since it happened in 1993. It's a story about sexual assault, retaliation and silencing. #meToo https://t.co/yHz3iFi9a5 — Katie Halper (@kthalps) March 25, 2020

Durante la entrevista, Reade alegó que un supervisor la llamó a la oficina y le dijo: “Quiero que le lleves esto a Joe, él lo necesita. Queremos que lo lleves, date prisa. Era una bolsa de gimnasia. Ella lo llamó una bolsa de deporte. Ella dijo que él había bajado hacia el Capitolio, y que me vería. Bajé y me dirigía hacia allí. Al principio estaba hablando con alguien … y luego se fueron. Estábamos como en el lado, como en el área lateral, y él simplemente dijo: ‘Oye, ven aquí, Tara'”.

Ella continuó:

“Le entregué la bolsa. Me saludó, se acordó de mi nombre. Y luego estuvimos solos. Fué la cosa más extraña. No hubo un intercambio similar en realidad. Me acaba de tener contra la pared. Llevaba como una falda, una falda apropiada para oficina. No llevaba medias. Fue un día caluroso ese día, y llevaba tacones … Recuerdo que llevaba una blusa, y él me tenía contra la pared. Y la pared estaba fría. Todo sucedió de una vez … sus manos estaban sobre mí y debajo de mi ropa. Sí, y él bajó mi falda pero luego se metió dentro, y me penetró con sus dedos, y me estaba besando al mismo tiempo, y me estaba diciendo algo. Él dijo varias cosas. No puedo recordar todo lo que dijo”.

Ella añadió:

“Recuerdo un par de cosas. Recuerdo que dijo, primero mientras lo hacía, “¿Quieres ir a otro lado?”, Y luego me dijo cuando me aparté: “Vamos, escuché que yo te gusto”, y esa frase se quedó conmigo. Seguí pensando lo que podría haber dicho … No recuerdo si me dijo “pensé” o “escuché” Él dio a entender que yo había hecho esto. Para mí, fue como si todo se hubiera roto en ese momento porque sabía que estábamos solos, todo había terminado, cierto, él no estaba tratando de hacer nada más, pero yo lo admiraba. Tenía la edad de mi padre. Él era este gran defensor de los derechos de las mujeres en mis ojos. No podía creer que estuviera sucediendo. Parecía surrealista. Me sentí mal porque cuando se retiró parecía molesto, y me dijo algo más que no quiero decir. Y luego dijo, pues debo haberle parecido sorprendida, me agarró por los hombros y dijo: “Estás bien, estás bien”. Y luego se alejó”.

Halper presionó a Reade sobre lo que no quería revelar. Luego reveló que Biden supuestamente dijo: “No eres nada para mí. Tú no eres nada”.

“Recuerdo el asalto en sí, y luego las consecuencias, y los efectos reverberantes de eso”, dijo Reade en otra entrevista sobre el presunto incidente en “Rising con Krystal y Saagar” en Hill TV.

Associated Press informó que Reade alega que ella planteó “acusaciones de acoso sexual, pero no de agresión, contra Biden en múltiples reuniones con sus supervisores, incluida Marianne Baker, la asistente ejecutiva de Biden; Dennis Toner, subdirector de personal de Biden; y Ted Kaufman, jefe de gabinete del senador”. La campaña de Biden le dio a AP una declaración de Baker que decía: “Nunca fui testigo, oí, o recibí, ningún informe de conducta inapropiada, punto, ni de la Sta. Reade, ni de nadie”.

AP informó que Toner y Kaufman dijeron que no podían recordar a Reade y que sus acusaciones no eran de carácter para Biden. La AP informó que “habló con cinco empleados actuales o anteriores de Biden el domingo, todos los cuales trabajaban para él en el momento del presunto incidente. Ninguno recordó tal incidente o lo reportó”.

Reade le dijo a la AP que presentó un informe escrito pero no pudo presentarlo porque dice que están en archivos no públicos en la Universidad de Delaware. Algunos están pidiendo a Biden que publique esos registros.

De acuerdo con Fox News, Biden le dió a la universidad “1,875 cajas de” fotografías, documentos, videos y archivos” y “415 gigabytes de registros electrónicos” en 2012.

Originalmente se suponía que debían ser liberados dos años después del último día de Biden en un cargo público, pero ahora no lo serán hasta después de que abandone la vida pública. Varios miembros de la Junta de Síndicos de la universidad son donantes de Biden, informó Fox.

Reade afirmó a la AP que le contó a cuatro personas sobre las acusaciones en ese momento; dos amigos, su hermano y su madre ahora fallecida. AP habló con los dos amigos y ambos verificaron que Reade les había hablado años atrás. Uno dijo que se trataba de acoso sexual, no de agresión.

Reade también dio una cuenta similar a The New York Times, que informó que le dijo al periódico que Biden “la inmovilizó contra una pared en un edificio del Senado, la alcanzó por debajo de su ropa y la penetró con los dedos”.

3. La madre de Reade llamada al show de Larry King años atrás y el ex vecino de Reade y otros dicen que les contó sobre las acusaciones años atrás

¿Qué corroboración hay para las afirmaciones de Reade? Sin testigos oculares del presunto asalto y sin informe policial en ese momento, los periodistas han buscado evidencia de que Reade se lo contó a otras personas en el pasado. Han encontrado algunos.

El New York Times informó que un amigo confirmó que Reade “le contó los detalles de la acusación en ese momento”, y que el hermano de Reade y un segundo amigo “dijeron que les contó a lo largo de los años sobre un incidente sexual traumático que involucraba al Sr. Biden”.

Se supo que Jeanette Altimus, la madre de Reade, acudió al programa de Larry King en CNN y discutió los “problemas” de su hija con un destacado senador hace años, según un informe publicado en The Intercept. Reade confirmó en Twitter que la persona que llamó fue su madre.

En un informe del 24 de abril de 2020, Intercept informó que la nueva evidencia, el video, había “surgido para reforzar la credibilidad de la afirmación de Tara Reade de que le contó a su madre sobre acusaciones de acoso y agresión sexual “en relación con el entonces senador estadounidense Biden, su jefe en ese momento.

Reade afirma que le contó a su madre, su hermano Collin Moulton y un amigo sobre las acusaciones en ese momento; los dos últimos han confirmado esa afirmación, pero la madre de Reade, Jeanette Altimus, murió en 2016, informó la publicación. Heavy se ha comunicado con Moulton para que haga comentarios. Reade ha confirmado que la voz de su madre está en el video.

En el video, la persona que llama, que no da su nombre, es identificada como de San Luis Obispo, California. “Me pregunto qué haría un empleado además de ir a la prensa en Washington”, dice. “Mi hija acaba de irse de allí después de trabajar para un senador prominente y no pudo superar sus problemas en absoluto. Lo único que pudo haber hecho fue ir a la prensa y decidió no hacerlo por respeto a él”.

Además, la ex vecina de Reade, Lynda Lacasse, le dijo a Business Insider que Reade le dijo sobre el supuesto asalto sexual de Joe Biden a mediados de la década de 1990.

La vecina es partidaria de Joe Biden: “Esto sucedió, y sé que sucedió porque recuerdo haber hablado de eso”, dijo.

Biden niega las acusaciones. Lorraine Sánchez, una ex compañera de trabajo de Reade, también dijo a Business Insider que Reade habló de ser despedida después de quejarse de acoso sexual relacionado con un ex jefe en Washington D.C.

La periodista de Associated Press Alexandra Jaffe escribió en Twitter: “Una amiga, que conocía a Tara Reade en 1993, dijo en una entrevista el domingo que Reade les contó sobre el presunto asalto cuando ocurrió. La persona aconsejó a Reade que no siguiera adelante con el resto de su historia por preocupación por la seguridad de Reade”.

Según The New York Times, dos pasantes le dijeron al periódico que Reade “dejó de supervisarlos abruptamente en abril, antes del final de su pasantía”, pero no la recordaron diciendo nada sobre una conducta inapropiada de Biden.

4. Reade se presentó con diferentes acusaciones luego de que otra mujer acusara a Biden de ser inapropiada

La historia inicial de Tara Reade sobre Biden fue muy diferente.

Según Law and Crime, Reade fue una de ocho mujeres que “acusaron previamente a Biden de acoso sexual y contacto inapropiado a principios de 2019”. La ex-senadora del estado de Nevada Lucy Flores había presentado primero sus propias acusaciones. The New York Times informó que Flores alegó que Biden la tocó inapropiadamente y la besó “en la cabeza durante una reunión de la campaña demócrata en 2014, cuando era vicepresidente”.

El Times dice que Reade luego afirmó que Biden “le acarició el cuello públicamente, envolvió sus dedos en su cabello y la tocó de una manera que la hizo sentir incómoda”.

En ese momento, sin embargo, Reade no alegó que Biden la agredió sexualmente. Según Law and Crime, sus acusaciones fueron que fue “objetivada, tocada de manera inapropiada por Biden y luego que tomó represalias después de quejarse”.

Ella ha dicho que tenía miedo de presentar el resto de sus acusaciones.

“Trabajé para el Senado de los Estados Unidos como asistente de Joe Biden. Hablé sobre su conducta inapropiada en el 93, y el pasado abril. Parte de mi historia, el resto está silenciado, pregúnteme”, escribió Reade en su página de Twitter en marzo de 2019. El tweet se enlaza con un artículo de Medium que escribió, titulado” HOMBRES PODEROSOS Y LAS MUJERES QUE ELIGEN DESTRUIR”.

The Union, un periódico del condado de Nevada, California, escribió sobre los anteriores comentarios de Reade en abril de 2019. Ese artículo alega que Reade afirmó que Biden “la tocó varias veces haciéndola sentir incómoda”.

Reade dijo que sus responsabilidades en la oficina del senador se redujeron después de que ella se negó a servir bebidas en un evento, lo que llamó un deseo de Biden porque le gustaban sus piernas”.

Ese artículo no describe la presunta agresión sexual que Reade está describiendo ahora; la cita dice: “Solía ​​poner su mano sobre mi hombro y pasaba su dedo por mi cuello. Simplemente me congelaba y esperaba que dejara de hacerlo”. Esa historia también dice que un amigo le dijo a The Union que Reade había descrito la historia en ese momento.

En un artículo de Medium, Reade dijo que haber salido a la luz pública sobre las acusaciones de Biden después de las reclamaciones de Flores le causó mucho daño.

“El año pasado, los compinches de campaña de Joe Biden volvieron a manchar mi reputación en Twitter y en las redes sociales cuando la historia salió en el cable de AP sobre lo que hizo. Perdí clientes en mi trabajo independiente después de que un periodista me llamó un agente ruso en línea. Recibí amenazas de llamadas telefónicas y correos electrónicos, mi sitio web fue hackeado. La prensa convencional todavía no ha cubierto mi historia. Estoy otra vez, todavía silenciada”, escribió.

El 24 de marzo de 2020, The Intercept publicó un extenso artículo alegando que, después de la denuncia de Reade en apoyo de Lucy Flores, contactó a Time’s Up, la organización creada a raíz del movimiento #metoo.

Intercept informó que Time’s Up dijo que no podía ayudar a Reade porque Biden era un candidato para un cargo federal y el grupo estaba preocupado por su estado sin fines de lucro.

5. Reade fue criticada por los comentarios que hizo sobre Vladimir Putin

latest woman to accuse Biden of touching her inappropriately – https://t.co/GY8BNSsOtI – wrote in December: "I love Russia with all my heart … President Putin scares the power elite in America because he is a compassionate, caring, visionary leader." https://t.co/gzbhSRps43 — Edward-Isaac Dovere (@IsaacDovere) April 4, 2019

Según Intercept, Reade enfrentó críticas

sobre los comentarios que hizo sobre Vladimir Putin en un artículo de Medium que desde entonces ha sido eliminado.

Intercept citó ese artículo diciendo: “¿Qué pasa si te digo que todo lo que aprendiste sobre Rusia estuvo mal? El presidente Putin asusta a la élite del poder en Estados Unidos porque es un líder visionario y compasivo. … Al presidente Putin, le digo que mantenga sus ojos en el hermoso futuro y tal vez, tal vez Estados Unidos venga a ver a Rusia como yo, con ojos de amor. A todos mis amigos rusos, felices fiestas y feliz año nuevo”.

Reade le dijo a Ryan Grim de Intercept que escribió la publicación “en el espíritu de la paz mundial y la solidaridad con” un amigo que era de Rusia. Ese artículo también dice que “la madre izquierdista de Reade la había criado para oponerse al imperialismo estadounidense y ser escéptica del excepcionalismo estadounidense”.

Los registros financieros de la campaña de la Comisión Federal Electoral arrojan solo una donación de $5 destinada a la candidata demócrata Marianne Williamson.



En ese registro, Reade se describe a sí misma como una escritora independiente que vive en Grass Valley, California.

Ella escribió en Twitter que una vez fue voluntaria para el “RFK Memorial”.

Please listen to this I was a volunteer for RFK Memorial https://t.co/Mn6ZDI7So6 pic.twitter.com/mQ0Np3fgA1 — taratweets ( Alexandra Tara Reade) (@ReadeAlexandra) March 25, 2020

En el artículo de Medium, Reade dio más detalles sobre sus antecedentes y biografía. “El primer hombre poderoso que abusó de mí física y emocionalmente fue mi padre”, escribió. “Era rico y un contratista de defensa, pero no le gustaban los niños, solo el proceso de conseguirlos. Nunca compartió su riqueza con ninguno de sus hijos o familiares, pero la derrochó en mujeres que conoció y en sus propias indulgencias, como el pirata moderno que era. Pero, oh, cómo todos querían su atención y aprobación, incluso otros hombres”.

Reade quería ser actriz desde el principio, escribió: “Cuando tenía 18 años, ya había protagonizado producciones de teatro clásico. Comencé a actuar en obras de teatro cuando era niña e hice teatro escolar, teatro comunitario y regional y algunos comerciales de radio y televisión”.

Pasó un tiempo en Hollywood y explicó: “Mi tiempo en Hollywood fue uno de los mejores momentos de mi vida. Era una “geek” del teatro enamorada del proceso de creación de una producción. Modelé y actué en Hollywood, obtuve pequeños papeles, grandes obras de teatro, actuaciones de modelaje bien pagadas, un agente, e incluso estuve cerca, muy cerca, pero sin papeles protagónicos”.

Luego se mudó a Washington D.C. y tuvo un trabajo político, escribió: “Trabajé para un congresista prominente y el senador Joe Biden me contrató más tarde. Joe Biden fue mi héroe político. Informé del acoso sexual de Joe Biden hacia mí en un momento en que nadie escuchaba y los supervisores me miraban como si yo fuera la que tenía el problema”.

En una columna de abril de 2019 en el periódico The Union, Reade escribió: “Me había contactado en la universidad un político profesor de ciencias para solicitar una pasantía en una oficina del Congreso. Después de trabajar como pasante en Washington D.C., me picó el “bicho” de la política y trabajé en campañas. Apliqué a la oficina del senador Joseph Biden y me entrevistaron por teléfono, volé de regreso a DC y me contrataron en la entrevista en persona, en el acto. El senador Biden pasó cuando estaba siendo entrevistada y preparada para la orientación, me hizo una pregunta y cuando salió, dijo: “Contrátenla” con una sonrisa.

Este es el artículo original en inglés de Heavy.com