Coronavirus: Tips para protegerte a ti y a tu familia durante la pandemia

Los consejos relacionados al coronavirus son esenciales en estos momentos. Ahora que el COVID-19 nos mantiene a muchos trabajadores encerrados en casa y acrecienta la ansiedad, hay maneras en que puedes protegerte.

Los expertos han ofrecido consejos (que podrás leer a lo largo de este artículo) sobre todo, desde cómo desinfectar los comestibles, cuáles desinfectantes destruyen coronavirus, que debes hacer si te sientes enfermo, a cómo brindarle mejor cuidado a tu hijo durante la crisis. Google creó un Google Doodle el 3 de abril de 2020, para resaltar la importancia de los consejos sobre el coronavirus. Puedes ver una lista de preguntas comunes sobre el coronavirus con respuestas de la Organización Mundial de la Salud aquí.

Aunque todos estamos experimentando la pandemia de diferentes formas, estamos en esto juntos. Estos son algunos consejos que muchas personas pueden usar:

1. ¿Cómo hacer que las compras de comestibles sean más seguras?

Esto es algo que casi todos hacemos: salir a hacer la compra de comestibles (o recibirla por entrega). ¿Cuáles son algunos consejos para hacer de este proceso algo más seguro?

El Dr. Jeffrey VanWingen ha publicado un video en YouTube sobre cómo desinfectar los comestibles y asegurarse que las compras de las provisiones sean más seguras. Incluso si estás en cuarentena, o si optas por entrega sin contacto, todavía tienes que tomar en cuenta los informes de noticias que aseguran que el coronavirus puede vivir en objetos y superficies por un tiempo.

VanWingen señaló que el riesgo viene con “movimiento”. VanWingen tomó prestado de un término médico llamado “técnica estéril”, que se utiliza en cirugías, y lo aplicó a la compra de comestibles. Este sugiere no usar comestibles durante tres días y dejarlos en el garaje; si el repartidor puede dejarlos afuera es mejor.

Querrás entrega sin contacto. Si vas a la tienda, limpia tu carrito de compras. Si tienes indicios de alguna enfermedad respiratoria, manténte alejado de la tienda y no permitas que las personas mayores de 60 años compren. Obtén dos semanas de comestibles y minimiza tu tiempo en la tienda. Una vez que llegues a casa, desinfecta tu lugar de trabajo. Coloca los comestibles en el lado no limpio de la mesa y desinfecta sistemáticamente con toallitas desinfectantes. Limpia las botellas. Descarta toda caja, como cajas de cartón de cereales. Las bolsas de tela aumentan el riesgo y deben considerarse sucias; ponlas afuera después de su uso. Todo esto es según el doctor VanWingen, quién también sugiere lavar las frutas con agua y jabón durante 20 segundos como si fueran tus manos.

Dijo que deberías imaginar que los comestibles están cubiertos de purpurina y quieres evitar echártelas encima, especialmente en tu cara.

Telenueve también publicó un video con algunas sugerencias:

Más importante aun, es limitar el contacto con las personas, porque el virus generalmente se propaga a través de gotas respiratorias. Eso incluye a la persona que entrega los comestibles, a otros compradores o a la cajera.

La Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en ingles) escribió: “… el suministro de alimentos de los Estados Unidos sigue siendo seguro tanto para las personas como para los animales. No hay evidencia de que la comida humana o animal o el empaque de alimentos estén asociados con la transmisión del coronavirus que causa COVID-19”. La FDA agregó: “A diferencia de los virus gastrointestinales, transmitidos por los alimentos, como el norovirus y la hepatitis A, que enferman a las personas, a través de los alimentos contaminados, el SARS-CoV-2, que causa COVID-19, es un virus que causa enfermedades respiratorias. Se cree que este virus se propaga principalmente de persona a persona. No se conoce que la exposición transmitida por los alimentos a este virus sea una vía de transmisión”.

Si tiene una bolsa reutilizable, lávela cuando llegue a casa o use bolsas que pueda tirar rápidamente. Schaffner minimizó esto también en una entrevista con WireCutter. “Si bien es teóricamente posible que una bolsa reutilizable pueda recoger gérmenes, incluido el coronavirus mientras está en la tienda de comestibles, la mayor amenaza a la que se enfrenta es alguien más en la tienda que tiene COVID-19”, dijo a la publicación. Aún así, es una precaución que podrías tomar. Él sugiere lavarse las manos con frecuencia, incluso después de regresar de la tienda. Wire Cutter sugiere no usar alimentos (si no son perecederos) durante tres días porque es poco probable que el virus sobreviva tanto tiempo.

¿Cómo debe lavar una bolsa de supermercado reutilizable? Los CDC aconsejan: “Lave los artículos según corresponda de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Si es posible, lave los artículos usando la configuración de agua más cálida y apropiada para los artículos y seque completamente”.

Syracuse.com sugiere que el uso de toallitas en un carro en una tienda es más importante que usar guantes, que pueden transmitir coronavirus. “Mantenga una distancia de dos carros de comestibles entre usted y otros compradores”, dice el sitio. Evita tocarte la cara y usa algo como Apple Pay. Este sitio sugiere no usar jabón o lejía diluida en los productos.

Los expertos le comentaron a Vox que también debes minimizar la cantidad que estás comprando; optar por una vez cada semana o dos semanas, no cada dos días. El sitio también sugiere que compres en horas de poca actividad cuando probablemente haya menos personas en la tienda.

Una vez más, debido a la forma en que los CDC creen que el coronavirus comúnmente se propaga, las otras personas son tu mayor peligro, así que elije métodos de compra de comestibles que minimicen la interacción con otros. Embolsa tus propios alimentos si debes ir en persona. Si debes interactuar con las personas, practica la regla de distanciamiento social de al menos seis pies. Tampoco es necesario llevar a toda la familia, incluyendo los niños. Haz una lista y compra con un propósito, en lugar de deambular por la tienda comprando por impulso. Si sientes que debes ir (tomando en cuenta que hay un riesgo), la idea es entrar y salir.

En cuanto a las frutas y verduras, la FDA también recomienda, “Lavar todos los productos minuciosamente bajo el agua corriente antes de preparar y / o comer, incluyendo productos cultivados en casa o comprados en una tienda de comestibles o mercado de agricultores. No se recomienda lavar frutas y verduras con jabón, detergente o productos comerciales.”

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades dicen que el coronavirus puede propagarse a través de objetos, pero no se cree que sea la forma principal en que se propaga.

“El virus que causa COVID-19 parece estar propagándose de manera fácil y sostenible en la comunidad en algunas regiones geográficas afectadas”, señala los CDC.

Un estudio reciente encontró que “virus viables podrían ser detectados en aerosoles hasta 3 horas después de la aerosolización, hasta 4 horas en cobre, hasta 24 horas en cartón y hasta 2-3 días en plástico y acero inoxidable … Nuestros resultados indican que la transmisión de aerosoles y fomitas de HCoV-19 es plausible, ya que el virus puede permanecer viable en aerosoles durante horas múltiples y en superficies hasta días.”

VanWingen señaló que oficiales encontraron partículas de coronavirus en un crucero 17 días después, por lo que parte de la investigación sobre esto es conflictiva.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades tienen una página completa dedicada a cómo se propaga el coronavirus. Los CDC dicen:

Se cree que el virus se propaga principalmente de persona a persona. Entre personas que están en estrecho contacto entre sí (a una distancia de aproximadamente 6 pies). A través de gotas respiratorias producidas cuando una persona infectada tose o estornuda. Estas gotas pueden aterrizar en la boca o orificio nasal de personas que están cerca o posiblemente ser inhaladas a los pulmones.

Sin embargo, los CDC añaden: “Puede ser posible que una persona se infecte con el COVID-19 tocando una superficie u objeto que tenga el virus y luego tocando su propia boca, nariz, o sus ojos, pero no se cree que esta sea la forma principal en que el virus se propaga.”

2. Aquí puedesa encontrar una lista de desinfectantes que matan el coronavirus

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en ingles) ha publicado una lista amplia de desinfectantes y limpiadores que destruyen el coronavirus. Además, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en ingles) tienen una receta simple para una mezcla de lejía y agua que también mata el virus (podrás ver la receta más adelante).

Las autoridades dicen que la limpieza y la desinfección importan mucho porque el virus se propaga a través de gotas respiratorias y puede vivir en superficies. La nueva lista de la EPA se conoce como “Lista N.”

“Al comprar un producto, comprueba si su número de registro de la EPA está incluido en esta lista. Si es así, tienes el producto correcto y se puede utilizar contra el SARS-CoV-2. Puedes encontrar este número en la etiqueta del producto – sólo tienes que buscar el número de registro (Reg. No.). Los productos pueden ser comercializados y vendidos bajo diferentes marcas, pero si tienen el mismo número de registro de la EPA, son el mismo producto”, afirma la EPA.

Puedes encontrar la lista completa aquí.

“Esta lista incluye productos con reclamos emergentes de patógenos virales y aquellos con reclamos de coronavirus humano. Si un producto con una reclamación de patógenos virales emergente no está disponible, utiliza un producto con una reclamación de coronavirus. Si el producto aparece como “N” en la columna de Reclamación de Patógenos Virales Emergentes, entonces tiene una reclamación de coronavirus humano”, afirma la EPA, señalando, “La inclusión en esta lista no constituye una aprobación por parte de la EPA. Puede haber desinfectantes adicionales que cumplan con los criterios de uso contra SARS-CoV-2. La EPA actualizará esta lista con productos adicionales según sea necesario.”

Hay más de 270 entradas en la lista de la EPA.

Los CDC añaden: “Los miembros de la comunidad pueden practicar la limpieza rutinaria de superficies frecuentemente tocadas (por ejemplo: mesas, pomos de puerta, interruptores de luz, asas, escritorios, inodoros, grifos, lavamanos) siguiendo las instrucciones de la etiqueta con limpiadores domésticos y desinfectantes registrados por la EPA que sean apropiado para la superficie. Las etiquetas contienen instrucciones para el uso seguro y eficaz del producto de limpieza, incluyendo las precauciones que debe tomar al aplicar el producto, como usar guantes y asegurarse de tener buena ventilación durante su uso”.

Aquí está la lista anterior de la EPA de “Productos antimicrobianos registrados para el uso contra el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, la causa de COVID-19.” Los CDC explican: “Se espera que las afirmaciones de patógenos virales emergentes aprobados por la EPA sean eficaces contra COVID-19 basándose en datos para evitar virus más difíciles de eliminar. Sigue las instrucciones del fabricante para el uso de todos los productos de limpieza y desinfección (por ejemplo, concentración, método de aplicación y tiempo de contacto, etc.).”

Los desinfectantes domésticos registrados por la EPA más comunes funcionan. Utiliza desinfectantes apropiados para la superficie. Las opciones incluyen:

Diluir la lejía. Para hacer una solución de lejía, mezcla:

5 cucharadas (1/3 taza) de lejía por galón de agua

o

4 cucharaditas de lejía por cuarto de galón de agua Sigue las instrucciones de fabricante para usa apropiadamente y usa ventilación adecuada. Comprueba que el producto no haya superado su fecha de caducidad. Nunca mezcles lejía doméstica con amoníaco o cualquier otro limpiador. La lejía doméstica no caducada es eficaz contra los coronavirus cuando se diluye adecuadamente.

Soluciones de alcohol.

Asegúrate de que la solución contenga al menos un 70% de alcohol.

¿Cómo puedes limpiar superficies?

Según los CDC:

“Usa guantes desechables cuando limpies y desinfectes superficies. Debes desechar los guantes después de cada limpieza. Si utilizas guantes desechables, dichos guantes deben ser exclusivamente para la limpieza y desinfección de superficies para COVID-19 y no debes utilizarlos para otros fines. Consulta las instrucciones del fabricante para la limpieza y desinfección de los productos. Lávate las manos inmediatamente después de quitarte los guantes”, sugiere los CDC.

“Si las superficies están sucias, deben limpiarse con un detergente o jabón y agua antes de la desinfección. Para la desinfección, las soluciones de lejía doméstica diluida, las soluciones de alcohol con al menos 70% de alcohol y la mayoría de los desinfectantes domésticos registrados por la EPA comunes son eficaces.”

Los CDC continúan: “Las solución de lejía doméstica diluida se puede utilizar si es apropiada para la superficie. Sigue las instrucciones de fabricante para usa apropiadamente y usa ventilación adecuada. Comprueba que el producto no haya superado su fecha de caducidad. Nunca mezcles lejía doméstica con amoníaco o cualquier otro limpiador. La lejía doméstica no caducada es eficaz contra los coronavirus cuando se diluye adecuadamente.

Según los CDC, para hacer una solución de lejía, mezcla:

5 cucharadas (1/3 taza) de lejía por galón de agua

O

4 cucharaditas de lejía por cuarto de galón de agua

“En base a datos de virus más difíciles de eliminar, se espera que los productos con patógenos virales emergentes aprobados por la EPA sean eficaces contra el COVID-19. Sigue las instrucciones del fabricante para todos los productos de limpieza y desinfección (por ejemplo, concentración, método de aplicación y tiempo de contacto, etc.) “, dice CDC. “Para superficies blandas (porosas), como suelos de moqueta, alfombras y cortinas, elimina la contaminación visible si está presente y limpia con limpiadores adecuados indicados para su uso en estas superficies. Después de la limpieza: Lava los artículos de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Si es posible, lava utilizando el ajuste de agua más cálido apropiado para los artículos y seca por completo, o utiliza productos con las afirmaciones de patógenos virales emergentes aprobados por la EPA que sean adecuados para superficies porosas.”

3. Al igual que los CDC, Google ofrece una serie de consejos para protegerse contra el coronavirus

Google le sugiere a los usuarios que hagan clic en su Doodle para una lista de consejos sobre el coronavirus. Estos son:

Sí:

“Lávate las manos regularmente durante 20 segundos, con jabón y agua u otro liquido de mano a base de alcohol

Cubre tu nariz y boca con un pañuelo desechable o la parte interior del codo flexionado cuando toses o estornudas

Evita el contacto cercano (de 1 metro o 3 pies) con personas que no están bien

Quédate en casa y aut0-aislate de otras personas en el hogar si te sientes mal”.

No

“Te toque los ojos, la nariz o la boca si tus manos no están limpias”.

Similarmente, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aconsejan:

Limpiate las manos con frecuencia

Lávate las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20 segundos, especialmente después de haber estado en un lugar público, o después de sonarte la nariz, toser o estornudar. Si no hay agua y jabón disponibles, usa un desinfectante de manos que contenga al menos 60% de alcohol. Cubre todas las superficies de tus manos y frótalas hasta que estén secas. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.

Aquí hay un video de los CDC sobre el lavado de manos adecuado.

Evita el contacto cercano

Evita el contacto cercano con personas enfermas. Quédate en casa tanto como sea posible. Pon la distancia entre tú y otras personas. Recuerda que algunas personas sin síntomas pueden propagar el virus. Mantener la distancia es especialmente importante para las personas que corren un mayor riesgo de enfermarse.

Esos son algunos de los consejos más sencillos pero importantes para prevenir el coronavirus.

4. Consejos para los padres durante la crisis del coronavirus

Muchos padres ahora tienen a sus hijos en casa tomando clases virtualmente. Criar y enseñar en la era del coronavirus puede ser un desafío. La Organización Mundial de la Salud (WHO, por sus siglas en ingles) tiene una página de consejos sobre la enseñanza de los niños durante la crisis del coronavirus aquí

Incluyen:

Pasar tiempo con cada niño. “Puede ser por 20 minutos o más , depende de nosotros. Puede ser a la misma hora todos los días para que los niños o adolescentes sepan cuando esperarlo”, aconseja la OMS.

Ideas con tu bebé/niño pequeño, la OMS sugiere:

“Imita sus sonidos o expresiones faciales

Canta canciones, haz música con ollas y cucharas

Apila vasos o bloques

Hazles un cuento, léeles un libro o muéstrales fotos o imágenes.”

La organización sugiere que le “preguntes a tu hijo qué le gustaría hacer. Elegir eleva la confianza en sí mismo. Si quieren hacer algo que no está bien con el distanciamiento físico, entonces esta es una oportunidad para hablar con ellos sobre la situación”.

OMS sugiere además que “apague el televisor y el teléfono. Este es un tiempo libre del virus”. Otras actividades que podrían hacer en su lugar incluyen leer un libro, hacer dibujos, bailar, cantar canciones, hacer oficios juntos (como un juego de limpieza o cocina) y ayudar con la tarea escolar.

“Escúchalos, míralos. Dales toda tu atención. ¡Diviértete!”, aconseja la OMS.

OMS sugiere que mantengas el positivismo. Usa palabras positivas “cuando le digas a tu hijo lo que debe hacer”. Di “por favor guarda tu ropa”, no “no hagas un reguero”.

Trata de no gritar. “Háblales con calma y tranquilidad.”

Elogia al niño cuando se comporte bien. Ayuda a los adolescentes a mantenerse conectados con sus amigos. Es importante para ellos.

OMS también indica que una estructura es importante. “Crear una rutina diaria flexible pero consistente. Crea un horario para ti y tus hijos que tenga tiempo para actividades estructuradas, así como tiempo libre. Esto puede ayudar a los niños a sentirse más seguros y comportarse mejor”.

Involucra a los niños para que ayuden a planificar la rutina. “Al final del día, tómate un minuto para pensar en el día. Cuéntales a tus hijos acerca de una cosa positiva o divertida que hicieron. Alábate por el excelente trabajo que hiciste bien hoy”.

5. Qué debes hacer si te sientes enfermo?

Es un momento aterrador para sentirse enfermo, y muchos de los síntomas del coronavirus también se aplican al resfriado común y la gripe. Sin embargo, los CDC tienen una página sobre lo que debes hacer si te siente enfermo. Aconseja:

Los síntomas comunes del COVID-19 incluyen fiebre y tos. Problemas al respirar es un síntoma más grave que significa que debes recibir atención médica. Si tienes problemas para respirar, busca atención médica, pero llama primero. Llama a tu médico o sala de emergencias antes de entrar y déjales saber tus síntomas. Ellos te dirán qué hacer. Usa máscara facial: Si está disponible, ponte una máscara facial antes de entrar en el edificio. Si no puedes ponerte una mascarilla, cúbrete la tos y estornudo. Trata de mantener al menos 6 pies de distancia de otras personas. Esto ayudará a proteger a las personas en la oficina o sala de espera.

Sigue las instrucciones de atención de tu proveedor médico y del departamento de salud local: Sus autoridades sanitarias locales pueden darte instrucciones sobre cómo verificar tus síntomas e proveer más información.

¿Cuándo sabes que es seguro? Los CDC dice:

“Las personas con COVID-19 que se han quedado en casa (aislados en casa) pueden cesar el aislamiento bajo las siguientes condiciones:”

Si no es posible hacerte una prueba para determinar que ya no tengas el virus, puedes salir de tu casa después de que estas tres cosas hayan sucedido: No has tenido fiebre durante al menos 72 horas (es decir, tres días completos sin fiebre y sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre) y otros síntomas han mejorado (por ejemplo, cuando la tos o la dificultad para respirar han mejorado) y al menos 7 días han pasado desde que los síntomas aparecieron por primera vez

Si “se te hará la prueba para determinar si todavía estas contagiada, puedes salir de casa después de que estas tres cosas hayan sucedido”, dice el CDC: