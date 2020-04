Productos de limpieza Lysol (y otros) que matan el coronavirus

Todos estamos tratando de asegurarnos que desinfectemos nuestros entornos para protegernos nosotros mismos y a nuestras familias del COVID-19. Obviamente, un desinfectante común es el aerosol Lysol (al igual que las toallitas). Pero, ¿funcionan? ¿Puede el spray desinfectante Lysol matar el coronavirus?



La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en ingles) ha publicado una lista amplia de desinfectantes y limpiadores que destruyen el coronavirus. Múltiples productos de Lysol, incluyendo el spray desinfectante, están en la lista, la cuál puedes ver más adelante en este artículo. Además, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en ingles) tienen una receta simple para una mezcla de lejía y agua que también mata el virus (podrás ver la receta más adelante). El virus se propaga a través de gotas respiratorias y puede vivir en superficies, por lo que es importante desinfectar, aconsejan los CDC. Esta lista de la EPA se conoce como “Lista N.”

“Al comprar un producto, comprueba si su número de registro de la EPA está incluido en esta lista. Si es así, tienes el producto correcto y se puede utilizar contra el SARS-CoV-2. Puedes encontrar este número en la etiqueta del producto – sólo tienes que buscar el número de registro. Los productos pueden ser comercializados y vendidos bajo diferentes marcas, pero si tienen el mismo número de registro de la EPA, son el mismo producto”, afirma la EPA.

Puedes encontrar la lista completa aquí.

CNet incluso sugiere utilizar spray Lysol para desinfectar tu sofá y alfombras, y toallitas para limpiar contadores y otros objetos. La página señala que el limpiador 409 no es un desinfectante aprobado para eliminar el coronavirus. Aquí puedes ver detalles sobre cómo desinfectar los comestibles.

Esto es lo que necesitas saber:

Hay varios productos de Lysol en la lista de la EPA

La lista anterior proviene de la base de datos de la EPA de limpiadores que matan el coronavirus. La lista se actualiza constantemente, y se actualizó por última vez el 26 de marzo de 2020. Aquí están las entradas restantes de los productos de Lysol:

Aquí esta la lista:

Lysol Bathroom Cleaner

Lysol Brand Bleach Mold And Mildew Remover

Lysol Brand Clean & Fresh Multi-surface Cleaner

Lysol Brand Cling & Fresh Toilet Bowl Cleaner

Lysol Brand Deodorizing Disinfectant Cleaner

Lysol Brand Foaming Disinfectant Basin Tub & Tile Cleaner II

Lysol Brand Heavy Duty Cleaner Disinfectant Concentrate

Lysol Brand Lime & Rust Toilet Bowl Cleaner

Lysol Brand Power Plus Toilet Bowl Cleaner

Lysol Brand Toilet Bowl Cleaner with Bleach

Lysol Neutra Air® 2 in 1

Lysol® Brand All Purpose Cleaner

Lysol® Disinfectant Max Cover Mist

Lysol® Disinfectant Spray

Lysol® Disinfecting Wipes (All Scents)

Lysol® Kitchen Pro Antibacterial Cleaner

Lysol® Laundry Sanitizer

Según MyRecipes, Lysol ha estado ayudando a erradicar virus durante décadas. Fue inventado en 1889 en Alemania para ayudar con una epidemia de cólera y también fue importante durante la pandemia de la gripe española, informa el sitio. Si no puedes encontrar productos de Lysol, los productos Clorox también pueden funcionar. Según USA Today, se recomiendan limpiadores con al menos 70% de alcohol,

“Esta lista incluye productos con reclamos emergentes de patógenos virales y aquellos con reclamos de coronavirus humano. Si un producto con una reclamación de patógenos virales emergente no está disponible, utiliza un producto con una reclamación de coronavirus. Si el producto aparece como “N” en la columna de Reclamación de Patógenos Virales Emergentes, entonces tiene una reclamación de coronavirus humano”, afirma la EPA, señalando, “La inclusión en esta lista no constituye una aprobación por parte de la EPA. Puede haber desinfectantes adicionales que cumplan con los criterios de uso contra SARS-CoV-2. La EPA actualizará esta lista con productos adicionales según sea necesario.”

Hay más de 270 entradas en la lista de la EPA.

“Basado en lo que actualmente se sabe sobre el nuevo coronavirus y coronavirus similares que causan SARS y MERS, la propagación de persona a persona ocurre con mayor frecuencia entre los contactos cercanos (a unos 6 pies de distancia). Este tipo de transmisión se produce a través de gotas respiratorias”, dice el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades.

“Por otro lado, no se ha documentado la transmisión del nuevo coronavirus a través de superficies contaminadas con el virus. La transmisión del coronavirus ocurre con mucha más frecuencia a través de gotas respiratorias que a través de fomitas. La evidencia actual sugiere que el nuevo coronavirus puede permanecer viable durante horas o días en superficies hechas de una variedad de materiales. La limpieza de superficies visiblemente sucias seguidas de su desinfección es la mejor práctica para la prevención del COVID-19 y otras enfermedades respiratorias virales en los hogares y entornos comunitarios”.

Los CDC añaden: “Los miembros de la comunidad pueden practicar la limpieza rutinaria de superficies frecuentemente tocadas (por ejemplo: mesas, pomos de puerta, interruptores de luz, asas, escritorios, inodoros, grifos, lavamanos) siguiendo las instrucciones de la etiqueta con limpiadores domésticos y desinfectantes registrados por la EPA que sean apropiado para la superficie. Las etiquetas contienen instrucciones para el uso seguro y eficaz del producto de limpieza, incluyendo las precauciones que debe tomar al aplicar el producto, como usar guantes y asegurarse de tener buena ventilación durante su uso”.

Los CDC también dicen que una mezcla de blanqueador o lejía y agua puede matar el coronavirus

Si ya no puedes encontrar productos de Lysol, la lejía también puede funcionar. Según los CDC:



“Los desinfectantes domésticos registrados por la EPA más comunes funcionan. Utiliza desinfectantes apropiados para la superficie.

Las opciones incluyen:

Diluir la lejía.

Para hacer una solución de lejía, mezcla:

5 cucharadas (1/3 taza) de lejía por galón de agua

O

4 cucharaditas de lejía por cuarto de galón de agua

Sigue las instrucciones de fabricante para usa apropiadamente y usa ventilación adecuada. Comprueba que el producto no haya superado su fecha de caducidad. Nunca mezcles lejía doméstica con amoníaco o cualquier otro limpiador. La lejía doméstica no caducada es eficaz contra los coronavirus cuando se diluye adecuadamente.

Soluciones de alcohol.

Asegúrate de que la solución contenga al menos un 70% de alcohol.”

¿Cómo puedes limpiar superficies?

“Usa guantes desechables cuando limpies y desinfectes superficies. Debes desechar los guantes después de cada limpieza. Si utilizas guantes desechables, dichos guantes deben ser exclusivamente para la limpieza y desinfección de superficies para COVID-19 y no debes utilizarlos para otros fines. Consulta las instrucciones del fabricante para la limpieza y desinfección de los productos. Lávate las manos inmediatamente después de quitarte los guantes”, sugiere los CDC.

“Si las superficies están sucias, deben limpiarse con un detergente o jabón y agua antes de la desinfección. Para la desinfección, las soluciones de lejía doméstica diluida, las soluciones de alcohol con al menos 70% de alcohol y la mayoría de los desinfectantes domésticos registrados por la EPA comunes son eficaces.”