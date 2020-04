Nuevas reglas en Walmart: Empleados deben usar máscaras faciales

A partir del lunes 20 de abril, se requiere que todos los empleados de Walmart y Sam’s Club del país usen cubiertas faciales, según un memorando corporativo publicado el viernes por la noche.

Walmart ha establecido el estándar para ayudar a combatir la propagación de COVID-19. Dado que es un negocio esencial, los empleados han seguido trabajando en su tienda local y se ponen en contacto con compradores y empleados todos los días. La corporación espera que este paso ayude a prevenir que los empleados contraigan la enfermedad.

On Monday, we will begin requiring associates to wear masks or other face coverings at work. This includes our stores, clubs, DCs, FCs and corporate offices. We’ll be encouraging customers and members to wear face coverings when they shop with us. https://t.co/li0FiEWIqU pic.twitter.com/kbu1ROlosc

