Top 5 Últimas Noticias Abril 4 de 2020

Nueva York sigue viviendo la pesadilla del Coronavirus pero sus ciudadanos y su personal médico dan la pelea como héroes valientes. Hoy murieron más de 580 personas y el total en la ciudad ya se acerca a las 3,000 víctimas. Hoy se conoció que hay 10,000 nuevos casos positivos.

El Gobernador Cuomo consciente de la carencia de equipo médico y el esfuerzo titánico de todos los miembros de los equipos de salud, asistencia y emergencia, también lucha a diario por conseguir los implementos que hacen falta. Reforzará con más respiradores aquellos hospitales ubicados en las zonas más afectadas de la ciudad. Otro dato preocupante de la ciudad es que uno de cada seis oficiales de la policía tienen el virus.

Cuomo también se inquieta por el alto precio de las máscaras N95 que pasaron de costar 75 centavos de dólar a más de $7 dólares, un precio ridículo por la demanda pero se hacen todos los esfuerzos por conseguir el suministro que se pueda.

El ejemplo y el drama de Nueva York está lejos de servir de escarmiento al resto de la nación, donde muchos Estados siguen sin decretar medidas de cuarentena. Pero el presidente no da el paso final y firme para imponer restricciones nacionales a pesar de las advertencias y opiniones de expertos.

El médico estadounidense Anthony Fauci, epidemiólogo de la Casa Blanca, insiste en que Donald Trump debe ordenar el confinamiento obligatorio para todo el territorio estadounidense pero el Presidente Trump en todo caso se resiste a dar la orden de cuarentena general.

El virus en el país ya ha dejado más de 7,391 víctimas mortales y 276,965 contagios y la curva de contagios está lejos de aplanarse sino se practican verdaderas medidas de aislamiento a pesar de las consecuencias económicas.

La CDC hoy recomendó hoy a todos los ciudadanos salir a la calle con máscaras de tela cubriéndoles la cara. Trump así o comunicó pero afirmó también que no cree que él mismo lo vaya a cumplir. Aquí un interesante artículo sobre la importancia de las máscaras faciales en Ahora Mismo.

Y si esta situación es preocupante más dramática es la cifra de desempleo en Estados Unidos que se duplica semana a semana, y podría seguir en aumento. En los últimos 14 dias, casi 10 millones de personas solicitaron los beneficios de subsidio por desempleo, así lo informó este jueves el Departamento de Trabajo.

Hablando de valor y solidaridad que no fueron consideradas como tal, el mundo se conmociona ante la noticia del capitán de barco de la marina SS Theodore Roosevelt, quien fue dado de baja de la marina estadounidense por enviar de forma masiva una carta en la que solicitaba ayuda urgente para evacuar a su tripulación. Esto para evitar que todos en la embarcación se vieran contagiados con Covid-19. Hoy fue despedido por toda su tripulación con vítores y aplausos por haber retenido el valor de no callar la situación y ayudar a salvar muchas vidas de sus subalternos a pesar de que sus superiores consideraran que había sido alarmista en su proceder.

Y mientras estamos en casa pasando la cuarentena, existen millones de campesinos que expone sus vidas en riesgo para poner a nuestro alcance productos frescos del campo. Los campesinos no cesan sus actividades a pesar de la pandemia, por el contrario, se encuentran trabajando para dotar de alimentos al país pese al miedo de enfermarse. Estos trabajadores le piden al gobierno más atención y medidas que los protejan del contagio y aquí les informamos si son escuchados.

Mientras que en Estados Unidos se cancelaron las peticiones de los solicitantes de asilo, como parte de las medidas tomadas por Donald Trump para evitar más contagios, la oficina migratoria de México continúa aceptando solicitudes. El drama de los migrantes no tiene tregua ni en tiempos del Coronavirus.

Si quieres enterarte de estas noticias en más detalle, sigue leyendo:

1. Anthony Fauci considera que debería ordenarse un confinamiento a nivel nacional en EEUU por el coronavirus

El epidemiólogo de la Casa Blanca, Anthony Fauci, ha participado activamente en buscar soluciones que alivien la emergencia por la pandemia en Estados Unidos. En sus últimas declaraciones, indicó que el país debería entrar en cuarentena a nivel nacional.

Sin embargo, aunque Donald Trump ya es consciente del peligro y los duros días que enfrentará el país, no ha considerado ordenar el confinamiento nacional, pues indicó que los estados tienen “diferentes” niveles de afectación.

En una entrevista del científico con CNN, expresó “No entiendo por qué no está pasando… Si ves lo que está pasando en este país, no entiendo por qué no lo estamos haciendo”.

El virus en el país ya ha dejado más de 7,391 víctimas mortales y 276,965 contagios. Más en Infobae.

2.Angustiosas cifras de desempleo en menos de dos semanas desde la crisis del COVID-19

El virus que ya ha contagiado a más de 240,000 personas en Estados Unidos, sigue generando problemas en la economía de millones de familias.

En la última semana 6.6 millones de personas solicitaron sus beneficios de desempleo, mientras que en la anterior 3.3 millones los solicitaron, para un total de casi 10 millones de personas en dos semanas. Por lo menos en los últimos 14 días, la tasa de desempleo alcanzó el 4,4%.

Si bien varias empresas han optimizado el trabajo de forma digital para seguir funcionando incluso mientras todos permanecen en sus casas, no todas pueden darse ese lujo. El sector de hotelería y comidas, han sido los más afectados.

Por ahora, mientras pasa la pandemia los 10 millones de solicitantes de beneficios de desempleo recibirán adicionalmente un cheque de ayuda aprobado por el Congreso. Más en Univisión.

3. Dado de baja capitán de barco de la marina SS Theodore Roosevelt en Guam con miles de Marinos, algunos ya tienen contagios

El capitán Brett Crozier, comandante del portaaviones USS Theodore Roosevelt, envió una carta a un gran número de personas pidiendo la evacuación de los 5,000 tripulantes a bordo para evitar un contagio masivo con coronavirus. El 24 de marzo tres marineros a bordo de la compañía dieron positivo al virus.

“No estamos en guerra. Los marineros no deben morir. Si no actuamos ahora, no estamos cuidando adecuadamente nuestro recurso más valioso: nuestros marineros” dijo el capitán en su carta.

El comandante fue dado de baja de la Marina de los Estados Unidos, por haber “generado pánico” con el envío masivo de la carta. La Marina consideró su carta un juicio pobre en medio de la crisis y una medida desestabilizadora. Más aquí.

4. Campesinos piden protecciones ante el COVID-19

Miles de trabajadores del campo continúan sus labores para dotar al país de comida y víveres. Sin embargo, ante la emergencia se encuentran vulnerables y atemorizados mientras trabajan sin protección.

“Al ir a trabajar, con el peligro de enfermarme, siento que mi vida no vale nada”, confesó un cosechador de fresas en cultivos de Oxnard, en California.

Los trabajadores del campo figuran en la lista de empleos esenciales que anunció el presidente Donald Trump, donde informó que cada persona que trabaja en algún campo de la lista “tiene una responsabilidad especial de mantener su horario de trabajo normal”.

“Estamos agradecidos de tener trabajo, pero laboramos con temor de regresar a casa con dolor de cabeza, tos y calentura”, indicó el trabajador de 33 años. La violencia doméstica, la preocupación por no tener quien cuide de sus hijos y otros factores desencadenados por el virus, abruman a los campesinos. Más aquí.

5. México sigue aceptando solicitudes de asilo mientras el sistema en EU se detiene

El sistema de asilo de los Estados Unidos se ha detenido a causa del coronavirus. Las Patrullas Fronterizas norteamericanas se han negado recibir peticiones de asilo por temor al contagio, lo que ha llevado a cientos de migrantes a recurrir al gobierno mexicano en busca de protección.

Por su parte, la oficina de migración mexicana sigue funcionando, el organismo mexicano, mucho más pequeño, sigue tramitando las solicitudes de asilo mientras intenta seguir las indicaciones de salubridad.

La Patrulla Fronteriza puso en marcha política de devolución que permite a los agentes deportar inmediatamente a los mexicanos y centroamericanos a México después de atraparlos cruzando la frontera ilegalmente. Contrario a lo que se hacía antes, los migrantes no son llevados a las estaciones de la Patrulla Fronteriza sino que luego de tomarles las huellas dactilares son llevados a los puertos de entrada para ser devueltos. Más detalles aquí.

