Cheques de estímulo por COVID-19: Los DESEMPLEADOS pueden recibirlos?

Siguen las inquietudes y preguntas con respecto a los cheques de estímulo por el

COVID-19 que según ha afirmado el Gobierno estarán listos para salir en las próximas semanas.

Una de las preguntas más importantes del momento es saber si es posible calificar para un cheque de estímulo si se está desempleado o si no se tiene ningún ingreso.

Por ejemplo si usted perdió su trabajo o simplemente no está trabajando podría recibir alguno?. La respuesta es SÍ. El diario The New York Times dice: “Recibirán cheques de estímulo los desempleados? Los veteranos? La respuesta es Sí y Sí”.

Cuánto dinero se podrá recibir?. Probablemente, si no tiene ingreso alguno y está desempleado, calificaría para la suma completa de $1,200. Son los adultos que ganan mucho dinero quienes recibirán un pago reducido o ninguno.

Los pagos también incluirían $500 por niño menor de 17 años. “El IRS urge a cualquiera que presente declaración de renta y no lo haya hecho para el 2018 o el 2019 que lo haga lo más pronto posible para recibir un cheque de estímulo. El declarante debe incluir su información de Depósito Directo”, dice el IRS en su sitio web.

El IRS está creando un método para recibir los cheques de estímulo por depósito directo. Aquí encontrará más información en Ahora Mismo.

En todo caso el Departamento del Tesoro anunció recientemente: “El Departamento del Tesoro y el Servicio de Rentas Internas IRS anunció que los beneficiarios de Seguridad Social quienes no están obligados normalmente a presentar estar una declaración de renta NO requerirán presentar una declaración de renta abreviada para recibir un cheque de estímulo. Los cheques de estímulo serán depositados directamente en sus cuentas bancarias”.

Así mismo lo confirmó el Secretario del Tesoro Steven T. Mnuchin. “Los recipientes de seguridad social que no requieren normalmente presentar una declaración de renta no deben iniciará acción alguna para recibir los cheques de estímulo, recibirán el pago directamente en su cuenta de banco”.

Hay UNA EXCEPCIÓN: Si usted está registrado como dependiente de un adulto en su declaración de renta, no calificará para cheques de estímulo. Más detalles aquí

Esto es lo que debe saber si es desempleado en materia de los cheques de estímulo:

Las últimas disposiciones del IRS dicen que podrían suceder dentro de las próximas 3 semanas, a partir del 2 de Abril de 2020: “La distribución de los pagos de impacto económico comenzará en las próximas tres semanas y se distribuirán automáticamente, sin acción requerida por parte de la mayoría de las personas. Los beneficiarios de Seguridad Social que no requieren normalmente presentar declaración de renta no deben hacerlo tampoco para recibir un cheque de estímulos. Los pagos serán depositados automáticamente en sus cuentas bancarias. Sin embargo, algunas personas de la tercera edad que típicamente no presentan declaraciones tendrán que presentar una declaración sencilla para recibir el pago”.

Quiénes califican para recibir los cheques de estímulo por el COVID-19?

El IRS explica: “Los que presentan declaraciones de impuestos con ingresos brutos ajustados de hasta $75,000 para individuos y hasta $150,000 para parejas casadas que presenten declaraciones en conjunto recibirán el pago completo. Para los que presentan ingresos por encima de esos montos, el monto del pago se va reduciendo $5 por cada $100 por encima de los umbrales de $75,000/$150,000. Los solicitantes individuales con ingresos superiores a $99,000 y los que declaran en conjunto ingresos de $198,000, sin hijos no son elegibles.

Los contribuyentes elegibles que presentaron declaraciones de impuestos del 2019 o 2018 recibirán automáticamente un pago de impacto económico de hasta $1,200 para individuos o $2,400 para parejas casadas. Los padres también reciben $500 por cada hijo calificado”.

Normalmente el IRS usará su declaración de renta del 2019 o 2018 para decidir si usted califica para recibir un cheque (la del 2018 si usted no ha declarado aún la del 2019)

Si usted no ha presentado declaración de renta ni para el 2018 ni para el 2019, el consejo es que presente la del 2019 lo más pronto posible, aún así no deba impuestos”, aconsejó el experto Richard Winchester a CNBC. “Esto evitará que no sean considerados para estos pagos”, dijo.

Qué pasa si el IRS no tiene la información actualizada de su cuenta bancaria para hacer un depósito directo?

“En las próximas semanas, el Tesoro planifica desarrollar una herramienta en línea para individuos para que provean su información bancaria al IRS en línea, así las personas pueden recibir sus pagos inmediatamente en lugar de cheques por correo”, dice el IRS.

Este es el artículo original en inglés publicado en nuestra página hermana Heavy.com

