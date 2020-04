Cheques de estimulo Covid-19: Pueden los estudiantes y dependientes de adultos recibir uno?

Millones americanos están pasando por una situación dura, incierta y más aún cuando no existe un término claro que ponga fin al distanciamiento social y el cierre de la economía.

No podemos olvidar que una franja grande de afectados es nuestra población estudiantil.

Las clases suspendidas, implican que también se paralizaron algunos trabajos de servicios o actividades dentro del campus universitario que generaban pequeños ingresos.

Miles de estudiantes viven de cheque en cheque, sin contar que muchos de ellos ya cargan con las deudas de préstamos estudiantiles para pagarse su carrera.

Es por esto que muchos de ellos podrían esperar ser incluidos dentro de los cheques de estímulo que enviará en las próximas semanas el gobierno federal. Pero, podrán recibirlos?

Desafortunadamente, la respuesta es que todo depende de distintas circunstancias. Si como estudiante presentas tu declaración de renta independientemente es probable que SÍ califiques para un cheque de estímulo dependiendo claro está del nivel de tus ingresos.

Pero, si eres presentado como dependiente de un adulto en la declaración d ere ya de tus padres, NO calificarás para un cheque de estímulo. (Es desafortunado pues muchos estudiantes universitarios realmente los necesitan).

Algunas universidades están tratando de dar una mano. En la University of Wisconsin-Milwaukee, por ejemplo, el rector anunció que “La UWM proveerá un pago único por COVID-19 para todos los estudiantes que acumularon y llenaron su plantilla de horas trabajadas en HRS desde o alrededor de Febrero 1, de 2020. Los pagos se harán d ella siguiente manera: $100 por semana durante dos semanas — para un total de $200.”

Este tipo de ayudas algo solucionan pero no son los $1.200 de los cheques. Estímulos que esperaríamos.

Esto es lo que debes saber:

Desafortunadamente no recibirás un cheque si has sido declarado como dependiente de un adulto

El diario The New York Times lo dice claramente en este artículo que da respuesta a inquietudes comunes referentes a los cheques de estímulo: “No puedes recibir un pago del gobierno si eres declarado como dependiente, aún si eres un adulto”.

Esto no se aplica exclusivamente a estudiantes sino también a cualquier adulto incluido como dependiente en la declaración de renta de otra persona.

El New York Times en todo caso responde específicamente la pregunta sobre si los estudiantes pueden recibir cheques.

“NO lo reciben si alguien los incluye en otra declaración de renta. Normalmente los estudiantes menores de 24 años son dependientes a los ojos de las autoridades de impuestos si sus padres corren con al menos la mitad de sus gastos”, reportó el diario.

El diario The Wall Street Journal reporta la mismo: “Los pagos se enviarán a casi todos los adultos que tengan un número de seguro social mientras estos nos sean dependientes de nadie más. Los adultos son los que reciben los pagos por los niños y dependientes en sus hogares.

La WSET-TV reportó de la misma manera este hecho: “Si sus padres lo incluyen como dependiente en su declaración de renta, NO. Pero si usted trabaja y está presentando su declaración de renta independientemente SÍ puede calificar para cheques de estímulo”.

Las familias SÍ reciben $500 extra por cada hijo pero sólo hasta los 17 años de edad. Según The New York Times, el monto de los cheques depende del ingreso de cada persona. Si es soltero recibe $1,200 si el ingreso bruto es de $75,000 o menos. Si es casado, no tiene hijos y ganan conjuntamente menos de $150,000, recibirán $2,400.

Es también importante tener en cuenta que la declaración de renta del 2019 es la que cuenta, pero si no se ha presentado, contará la del 2018.

