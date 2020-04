Top 5 Últimas Noticias Abril 19 de 2020

En la noche del sábado a pesar de las cifras aterradoras de contagios y muertos el mundo se permitió una pausa en casa para ver un concierto histórico: One World Together at Home.

Diversos artistas, músicos y celebridades en todas partes del planeta unieron sus voces para honrar a quienes están en primera fila luchando contra la pandemia, atendiendo a los miles de enfermos y exponiendo su vida. También a todas las fundaciones que están donando tiempo y recursos para que nada que falte en todas la naciones que sufren los estragos del COVID-19. Así lo reportó Heavy.com

Lady Gaga, Steve Wonder, Sir Paul McCartney, Elton John, Maluma, Chris Martin de Coldplay, quien empezó esta gesta, fueron de los primeros que se presentaron con su mensaje de música, paz y gratitud. Así lo reportaron algunos medios como el Dailymail

Y así transcurrieron varias horas de necesario esparcimiento que nos recordaron que no estamos solos, que todos estamos en esta heróica batalla.

Pero mientras luchamos para vencerlo el virus, enemigo invisible, no se detiene.Las cifras más recientes en el mundo muestran 2.273.300 personas se han contagiado con el nuevo coronavirus, que ya deja más de 156.000 muertos en todo el mundo, según la Universidad Johns Hopkins, que rastrea casos reportados por la Organización Mundial de la Salud y fuentes adicionales.

En Estados Unidos se reportan 738,792 casos y 39,014 muertes. El Estado de Nueva York registró 901 muertos en las últimas 24 horas y el total asciende a 17,671. Van más de 240,000 casos. El alcalde de la ciudad de Nueva York anunció la apertura de 10 nuevos centros de exámenes de Covid-19, para frenar la propagación del virus. Aquí damos más información.

A pesar de la gravedad de las cifras, Donald Trump ha hecho un “llamado” en su cuenta de Twitter a los gobernadores de algunos estados del país para que “liberen” a los ciudadanos de sus restricciones de aislamiento. Más de 1000 manifestantes en Wisconsin, Michigan y Virginia han protestado en contra del aislamiento, fomentando con aglomeración, inconsciencia y arrogancia las probabilidades de contagio y expansión del virus. Así la solución no tendrá un horizonte claro.

En medio de la situación no hay que olvidar que el país en Noviembre tendrá que elegir Presidente. La cruzada demócrata sigue adelante y el virtual candidato presidencial Joe Biden, anunció que ya está preparando su equipo de transición de gobierno. El ex vicepresidente dijo este jueves que el trabajo comenzó desde hace un mes demostrando su confianza para ser el próximo presidente de los Estados Unidos.

Después de varios días de polémica por las cifras reportadas por China en materia de casos y muertes, esta nación modificó el número de muertos totales en su país por coronavirus. El gobierno, en medio de las críticas por la información que ha publicado, anunció un aumento del 50% en la cifra, agregando 1.300 muertos más a su balance y elevando el recuento a 4.632. Sin embargo, el país niega haber ocultado información. Más detalles abajo.

Y para finalizar las cinco noticias del día no podemos dejar de educar un espacio a México, nación vecina que se demoró en tomar medidas contra la pandemia ya están viendo y sufriendo las consecuencias. Hoy alcanzó un nuevo pico máximo de casos confirmados de COVID-19 mientras está cerca de pasar a la fase 3 de la epidemia. De jueves a viernes se sumaron 578 casos recientes.

1. Con 10 nuevos centros de exámenes COVID-19 esperan combatir la disparidad en Nueva York

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, informó que se abrirán diez nuevos centros dedicados a realizar pruebas de coronavirus. Se abrirán en los cinco condados de NYC con el fin de expandir sus esfuerzos para evitar la propagación de la pandemia.

“No hay forma de volver a la normalidad sin una gran cantidad de pruebas: pruebas a nivel de toda la ciudad, algo que nunca hemos tenido, nunca hemos visto desde el comienzo de esta crisis”, dijo el alcalde, además reconoció que la ciudad aún necesita ayuda del gobierno federal si se quiere disminuir mucho más el número de casos.

Las nuevos centros proporcionarán casi 6 mil pruebas adicionales por semana. Se espera que la cifra de pruebas crezca y que se facilite el acceso de las comunidades minoritarias de NYC a la atención médica. Detalles en La Opinión.

2. Trump apoya la llamada a “liberar” los estados que protestan contra el confinamiento

Desde hace algunos días se han presentado manifestaciones en contra de la paralización de las actividades y el aislamiento en algunos estados del territorio estadounidense. Varias personas han desafiado la cuarentena y el distanciamiento social en Wisconsin, Michigan y Virginia.

Donald Trump se pronunció en su cuenta de twitter y ha apoyado la llamada a “liberar” algunos estados de las medidas de confinamiento. “¡Liberad Michigan! ¡Liberad Minesota! ¡Liberad Virginia, y salvad vuestra segunda enmienda, está bajo asalto!” escribió el mandatario en mayúsculas.

LIBERATE MICHIGAN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 17, 2020

La mayoría de los protestantes que se han juntado en las afueras del Capitolio de Michigan son simpatizantes de Donald Trump, los manifestantes portan gorras con el lema de MAGA (Make America Great Again), e incluso han pedido que se encarcele a la gobernadora demócrata, Gretchen Whitmer. Más en El País.

3. Confiado en derrotar a Trump, Biden está conformando su posible gabinete y recaudando “mucho dinero”

El candidato demócrata que está cerca de ser confirmado como candidato presencial para enfrentarse a Donald Trump, ya se encuentra preparando lo que sería su equipo de transición si gana la presidencia en noviembre.

Este jueves, desde su casa en Wilmington (Delaware), Biden realizó dos eventos virtuales de recaudación de fondos. El candidato anunció que ha recaudado más de $5 millones de dólares en dos días, en gran parte, gracias al apoyo del ex presidente Barack Obama, que se hizo público hace pocos días. Los ex precandidatos Bernie Sanders y Tulsi Gabbard también han manifestado públicamente su apoyo a Biden.

Biden reiteró su deseo de tener una vicepresidenta mujer y afirmó que los votos a favor de Trump han disminuido por su manejo del país en medio de la pandemia. Más en La Opinión.

4. Coronavirus: China aumenta un 50% el número de muertes por covid-19 en Wuhan pero niega estar ocultando información

Frente a las críticas, China ya ha negado en varias oportunidades que haya mentido u ocultado información sobre la presencia del virus en su país, sin embargo, este viernes las autoridades de Wuhan reconocieron 1,300 fallecidos adicionales a la cifra que habían dado inicialmente, lo cual duplica la cifra de muertos en el epicentro chino del virus.

La cifra total de fallecidos en China se elevó a 4,632, mientras que en Wuhan la cifra se duplicó dejando un total de 3.689 personas fallecidas. Trump se refirió al experto y aseguró que las cifras de China deben ser mucho más altas que las de Estados Unidos.

Hace semanas que la comunidad internacional desconfía de las cifras dadas por el gobierno Chino, y ahora, se está poniendo en duda la forma en que se originó el virus. “Nunca ha habido ningún ocultamiento y nunca lo permitiremos” anunció un portavoz de la cancillería China. Más en BBC Mundo.

5. Pandemia en México: Ya registra 578 muertos y 6,875 casos confirmados

México llegó este viernes a 6,875 contagios y 546 muertes por coronavirus, se reportaron 578 casos y 60 fallecimientos en las 24 horas de jueves a viernes, según informaron las autoridades sanitarias del país.

La mayoría de los casos de reportados se presentan en de las ciudades de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla y Tijuana, seguida por otras como el balneario mexicano de Cancún. México se prepara para entrar a la fase 3 de la pandemia, mientras tanto, cada estado se encuentra analizando las medidas para tratar la etapa más crítica de la emergencia.

Las autoridades sanitarias reiteraron que las enfermedades más comunes de los pacientes con patologías se encuentra la hipertensión, la diabetes y la obesidad. Desde el 20 de marzo hasta el 31 de mayo el país mantiene vigente su programa de Sana Distancia que invita a los ciudadanos a mantenerse en casa. Más en Telemundo.

