Asistencia Coronavirus: Cómo solicitar un préstamo de la SBA para tu negocio

La Agencia Federal de Pequeños Negocios de los Estados Unidos (SBA, por sus siglas en ingles) ofrece préstamos de Asistencia en Casos de Desastres a pequeñas empresas afectadas por COVID-19 y el brote del coronavirus. A continuación te mostramos los detalles sobre dónde puedes ir a solicitar el préstamo y cómo pueden funcionar en tu estado. Este programa está disponible en todo los estados que se hayan declarado zona de desastre debido al COVID-19, aunque hay otras oportunidades basadas en declaraciones de desastres anteriores.

Enlaces y detalles para cada estado

Puedes encontrar la lista completa de estados con enlaces aquí o en la siguiente tabla. Al hacer clic en cada enlace en la siguiente tabla, se te llevará a una página proporcionada por la SBA con más información para tu estado, donde puedes descargar archivos en PDF con detalles relevantes sobre quién califica y cómo funcionan los préstamos. Los archivos PDF también revelan los plazos de presentación, los requisitos de crédito y otros detalles importantes. Además, presta atención para qué se pueden utilizar los préstamos, ya que puede haber algunas limitaciones.

Por ejemplo, en Wyoming, Florida y Nueva York, los solicitantes deben tener un historial de crédito que sea aceptable para la SBA y demostrar que serán capaces de pagar el préstamo, y se requiere garantía solo para préstamos de más de $25,000, que pueden incluir bienes raíces. Aunque la SBA no rechazará un préstamo por falta de garantía, si “requerirá que el prestatario suministre alguna garantía que esté disponible”. La tasa de interés máxima para un préstamo en caso de desastre es de 3.75% con un plazo máximo de hasta 30 años. Los Préstamos ante Desastres por Daños Económicos (EIDL, por sus siglas en ingles) están limitados a 2 millones de dólares para aliviar lesiones económicas derivadas de un desastre.

Estos son los enlaces para obtener información sobre las oportunidades de asistencia para Préstamos de Desastres por Daños Económicos en cada estado, según la SBA. También puede encontrar la lista completa de estados en la página oficial de la SBA aquí.

ACTUALIZACIÓN: Es posible que los enlaces en la siguiente tabla ya no funcionen debido a la gran cantidad de personas que visitan el sitio web de la SBA. Para solicitar un préstamo por desastre de la SBA, por favor visita el enlace aquí o aquí para encontrar directamente la página de Asistencia para Préstamos de Desastres por Daños Económicos. Para obtener más información sobre todas las opciones de préstamos SBA, otra página web que está funcionando actualmente es esta.

Según la SBA: “Los propietarios de pequeñas empresas en todos los estados de Estados Unidos, Washington D.C., y sus territorios son actualmente elegibles para solicitar un préstamo a largo plazo y de bajo interés debido al Coronavirus (COVID-19)”.

Cómo Solicitar un Préstamo

También puedes solicitar un préstamo directamente visitando la página web de Préstamo por Desastre de la SBA en este enlace.

Los préstamos por desastre COVID-19 de bajo interés están disponibles en todos los estados, territorios y Washington D.C. Los préstamos son de hasta $2 millones para pequeñas empresas con capital. Según la SBA, si vas al enlace anterior, simplemente descarga los formularios, llénalos y súbelos. Estos incluyen préstamos comerciales, préstamos para vivienda o propietario único, e información de apoyo.

Los propietarios e inquilinos que buscan préstamos para vivienda o préstamos de propietario único deben dar un paso adicional y registrarse con FEMA para obtener un número de identificación de FEMA, señala el sitio web.

Ten en cuenta que llenar los formularios no siempre será fácil y habrán ocasiones que la página web no esta funcionando adecuadamente debido al tráfico. En Reddit, un propietario de una pequeña empresa creó un video detallando el proceso y cómo funciona.

Este proceso puede ser más largo de lo que esperas, así que aparta al menos unas horas. Si tienes alguna pregunta, puedes llamar a tu oficina SBA local para obtener ayuda.