Muere Pete Frates: ¿Cómo murió el creador del cubo de hielo Challenge?

Durante el verano de 2014, el Ice Bucket Challenge (El reto del cubo de Hielo) se convirtió en una sensación viral como un medio para recaudar dinero y conciencia para ayudar a encontrar una cura para la ELA. Su fundador, Pete Frates, se convirtió en un ícono deportivo de Boston en el proceso.

El ex jugador de béisbol de la universidad, padre y esposo, desafortunadamente, perdió su batalla con ALS este lunes 09 de diciembre de 2019 y falleció a la edad de 34 años.

Frates, que creció en el suburbio de Beverly en Boston, jugó béisbol en la escuela secundaria en St. John’s Prep en la cercana Danvers. Graduado en 2003, aceptó una oferta para jugar en el Boston College, donde estableció el récord del equipo moderno con ocho carreras impulsadas en un juego el 14 de abril de 2007.

“Con el corazón roto por la pérdida de @ PeteFrates3, nuestro héroe, compañero de equipo, mentor y hermano.”.

Frates fue diagnosticado con la esclerosis lateral amiotrófica, también conocida como ELA o enfermedad de Lou Gehrig en 2012, e inmediatamente comenzó su batalla contra la enfermedad, así como su misión de ayudar a encontrar una cura.

El Ice Bucket Challenge fue su respuesta, recaudando entre $ 160 millones y $ 220 millones para la investigación de ALS. En un artículo para Bleacher Report, Frates hizo un llamado a la acción para ayudar a todos a apoyar la lucha contra la ELA y se convirtió en la cara pública de la enfermedad. Fue nombrado la Inspiración del año de Sports Illustrated en 2014 por sus esfuerzos.

Declaración de la familia de Frates

En una declaración al Boston College, la familia Frates confirmó su fallecimiento:

“Hoy el cielo recibió a nuestro ángel: Peter Frates. Un esposo de Julie, un padre de Lucy, un hijo de John y Nancy, un hermano de Andrew y Jennifer, Pete falleció rodeado de su amada familia, pacíficamente a los 34 años, después de una heroica batalla con ELA.

Pete fue una inspiración para tantas personas en todo el mundo que sacaron fuerza de su coraje y resistencia. Un líder nato y el mejor compañero de equipo, Pete fue un modelo a seguir para todos, especialmente los atletas jóvenes, que lo admiraban por su valentía y su inquebrantable espíritu positivo ante la adversidad. Fue un luchador noble que nos inspiró a todos a usar nuestros talentos y fortalezas al servicio de los demás.

Sorprendentemente, Pete nunca se quejó de su enfermedad. En cambio, lo vio como una oportunidad para dar esperanza a otros pacientes y sus familias. En su vida, estaba decidido a cambiar la trayectoria de una enfermedad que no tenía tratamiento ni cura. Como resultado, a través de su determinación, junto con sus fieles seguidores, Team Frate Train, defendió el ALS Ice Bucket Challenge. En agosto de 2014, el movimiento histórico fue pionero en la recaudación de fondos en las redes sociales y obtuvo donaciones a nivel mundial que dieron como resultado un mejor acceso a la atención de la ELA, los descubrimientos genéticos, los tratamientos y, algún día, una cura. Era un faro de esperanza para todos.

En nombre de Julie, Lucy, John, Nancy, Jennifer y Andrew, junto con su extensa familia y multitud de amigos, le pedimos que celebre a Pete y la esperanza que le ha dado a tantos siguiendo su afirmación diaria: sea apasionado, sea ​​genuino, sea trabajador y nunca tenga miedo de ser grandioso.”

La familia pidió privacidad durante su tiempo de duelo y para todos los que desean expresar su simpatía, por favor hagan una donación a la Pete Frates Foundation.

El ALS Ice Bucket Challenge arrasó a la nación y muchas celebridades también participaron en la acción, aceptando desafíos. Aquí hay un vistazo a una compilación que presenta a varias personas que participan en ella.

Frates también publicó un libro sobre el Ice Bucket Challenge, como detalló Frank de NECN’s el coautor de Frates, David Wedge, el desafío ayudó a decidir la mejor vía para luchar contra la ELA.

“Ese es realmente el punto focal”, dijo Wedge, “Todo se acumula hasta ese momento donde hay un momento” ah-ha “donde Pete dice” esto es, así es como v amos a luchar contra la ELA “.

Este artículo se redactó con información de nuestro portal hermano, Heavy.com