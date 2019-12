Murió Irving Burgie: ¿cómo murió el legendario cantante?

Irving Burgie, el artista reconocido por escribir la popular canción Day-O, murió a la edad de 95 años tras sufrir complicaciones de insuficiencia cardíaca.

La noticia la reveló KCUR, donde se mencionó que la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, anunció el fallecimiento de Burgie, ocurrido el pasado sábado 30 de noviembre.

Aunque Burgie nació en los Estados Unidos, su madre era de Barbados, y escribió el himno nacional de ese país, según Variety. La primera ministra pidió un momento de silencio para Burgie, como se informó en Barbados Today.

Harry Belafonte – "Banana Boat Song (Day O)" – 1956

Burgie escribió música de calipso muy significativa y vendió 100 millones de discos, según su sitio web.

La película Beetlejuice, con Michael Keaton, presentó Day-O (The Banana Boat Song), cantada por Harry Belafonte, para quien Burgie escribió muchas canciones. Según el sitio web de Burgie, Day-O fue su pieza musical más exitosa y fue escrita para Belafonte.

Burgie fue incluido en el Salón de la Fama de los Compositores en 2007, y según su sitio web, tras recibir semejante honor dijo: “ser honrado nunca es algo malo. Se siente genial que la gente todavía admire lo que he hecho”.



Hace unos años, Burgie dijo en el Daily News que tenía planes para hacer más trabajos, incluyendo “comenzar un programa de música para niños en edad escolar y hacer una película musical que le gustaría que protagonizara la cantante superestrella Rihanna”.

Happy Birthday! "Day O" Songwriter Irving Burgie Turns, 93

Según su sitio web, Burgie nació en el vecindario Bedford Stuyvesant de Brooklyn en 1924. Se unió al ejército de los EE. UU. y sirvió en un batallón completamente negro y, como dice su sitio web, fue estacionado en 1943 en el gurpo de guerra mundial indio China-Birmania II.

Fue en este momento que se interesó en la música. Según NPR, Burgie ayudó a construir una carretera en el norte de Birmania. Otro soldado le enseñó a Burgie los conceptos básicos de la música.

“Su unidad también construyó una capilla”, dice NPR, “y Burgie cantó en el coro. Cuando la capilla consiguió un órgano nuevo, Burgie mantuvo el viejo en su tienda y lo usó para aprender a tocar acordes”.

Después de la guerra, con el apoyo de G.I. Bill, asistió a la Juilliard School of Music y también a la Universidad de Arizona y la Universidad del Sur de California, donde se especializó en voz, según The Jamaica Gleaner.



Burgie comenzó su carrera musical en 1953 actuando como cantante y guitarrista en el Blue Angel, un club nocturno en Chicago, según su sitio web.

Burgie escribió la letra y la música para el espectáculo de 1963 en off Broadway, Ballad for Bimshire, protagonizada por Ossie Davis.

Burgie, bajo el nombre de Lord Burgess, se presentó en lugares como el Art Institute of Chicago, así como Town Hall y Carnegie Hall, en Nueva York.

También actuó en el legendario Village Vanguard, un club de música en el Greenwich Village de Nueva York en 1954.

Durante su carrera, Burgie, además de sus colaboraciones con Harry Belafonte, trabajó con músicos como Jimmy Buffett, Chuck Berry y Sam Cooke, según Barbados Today.