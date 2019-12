VER: Persecucion trás robo de camión de UPS termina en baño de sangre [VIDEO COMPLETO]

Cuatro personas murieron este jueves 05 de diciembre de 2019, luego de que dos sospechosos en un intento de robo de una joyería en Coral Gables, Florida, secuestraron un camón de UPS y llevaron a la policía a una persecución dramática en varios condados durante la hora pico que concluyó con un tiroteo mortal en Miramar.

Los dos sospechosos, el conductor de UPS y un automovilista cercano murieron en la concurrida intersección donde la persecución se detuvo a unas 20 millas de donde se originó el incidente, según el agente especial del FBI a cargo George Piro.

Esto es lo que sabemos sobre el trágico incidente, junto con el impactante video:

Los sospechosos dispararon dentro de la joyería antes de secuestrar el camión de UPS y huir, dice la policía

HARROWING HIGH-SPEED CHASE: Two armed robbery suspects allegedly carjacked a UPS truck and led police on a multi-county Florida chase that ended with a dramatic shootout that left two suspects and two innocent civilians dead. @PierreTABC reports. https://t.co/WdndA5uSIo pic.twitter.com/Wb7XDc5Hl3 — World News Tonight (@ABCWorldNews) December 6, 2019

“Dos sospechosos de robo a mano armada presuntamente robaron un camión UPS y llevaron a la policía a una persecución en varios condados de Florida que terminó con un tiroteo dramático que dejó a dos sospechosos y dos civiles inocentes muertos. ”

La policía de Coral Gables recibió una alarma silenciosa poco después de las 4 p.m. de la tienda Regent Jewelers en el tramo del centro de la ciudad de Miracle Mile.

STOLEN UPS TRUCK CHASE: FRIGHTENING ending in FloridaNearly an hour-long police chase ensued in Coral Gables, Florida, on Thursday, ending in gunfire and multiple people shot dead, according to police. Coral Gables police said they were investigating a robbery at Regent Jewelers at 386 Mile. Shots were fired and the two alleged robbers jumped into a UPS truck and fled the scene, taking the delivery driver with them. A woman was shot in the head at the jewelry store, according to Local 10 News. Her condition is unknown. The hijack “turned into a hostage situation with the UPS driver,” Coral Gables Police Chief Ed Hudak said, according to the Sun-Sentinel. The UPS truck made its way up Interstate 75 with dozens of police cars on its tail. Traffic came to a standstill as terrified drivers waited for the crazed truck driver to pass. Once the UPS truck was boxed in, more shots were exchanged between law enforcement and the fleeing robbers. At least one person from the truck was taken away from the scene in an ambulance and another inside the truck appeared to be wounded. The UPS driver could be seen sitting in the truck on the floor near the center wheel during live video of the chase. Police say the two suspects and two innocent civilians died. 2019-12-06T01:50:22.000Z

Los sospechosos estaban en la tienda y se dispararon cuando la policía llegó a los 90 segundos de haber recibido la llamada, dijo el jefe de policía de Coral Gables, Ed Hudak.

Los dos sospechosos huyeron de la policía en un camión y luego robaron el camión UPS y secuestraron a su conductor.

The Police Chase & the Graphic, Gruesome Ending se mostró en TV en vivo y se transmitió en línea a miles

High-Speed Police Pursuit of UPS Truck Ends in Gunfire, Multiple Fatalities | NBC 6Chopper 6 was over the scene during a high-speed police chase that ended with a hail of gunfire. The chase began with an armed robbery at a jewelry store in Coral Gables, and ended with a shootout in Miramar, Fla. NBC 6 on Twitter: @NBC6 | http://www.twitter.com/nbc6 NBC 6 on Instagram: @NBC6 | http://www.instagram.com/nbc6 NBC 6 on Facebook: http://www.facebook.com/nbc6southflorida NBC 6 on YouTube: http://www.youtube.com/nbc6southflorida Get breaking news, First Alert weather updates, plus live cameras from NBC 6 South Florida. NBC 6/WTVJ was Florida’s first television station and has been covering news in South Florida for over 70 years. 2019-12-06T00:45:00.000Z

La persecución a alta velocidad se desarrolló en varios condados durante la hora pico de la tarde del jueves, con paquetes enviados volando desde la parte trasera del camión, ensuciando las carreteras.

Según CNN, la línea de vehículos de emergencia que perseguía el camión se extendía aproximadamente media milla.

La persecución fue cubierta por helicópteros de noticias que siguieron al camión hasta que fue bloqueado por un bloqueo de tráfico que esperaba una luz roja en una intersección concurrida.

Luego, la policía se acercó al camión con sus armas desenfundadas, utilizando automóviles que se detuvieron en la intersección como escudos para obtener una mejor posición.

Se produjeron una gran cantidad de disparos a las 5:35 p.m., pero aún no está claro si los disparos iniciales vinieron de los sospechosos dentro del camión o de la policía.

Diecinueve policías dispararon contra el camión de UPS, según CBS Miami, y ningún oficial resultó herido.

Los flashes y el humo del interior del camión se podían ver en las imágenes aéreas tomadas por WSVN, afiliado de Fox.

Un video extremadamente gráfico mostró el final del tiroteo cuando la policía se acercó al camión (advertencia: el video es inquietante):

#BREAKING: Police chase ends with shots fired on Miramar Parkway just west of Flamingo. pic.twitter.com/Af4bmssRZ9 — WSVN 7 News (@wsvn) December 5, 2019

” La persecución policial termina con disparos en Miramar Parkway, al oeste de Flamingo.”

Los momentos terroríficos del tiroteo también fueron capturados en video por personas inocentes que quedaron atrapadas en el tráfico durante el enfrentamiento.

Florida UPS truck shootout update: The UPS driver and the the robbers along with an innocent bystander were killed in the shootout pic.twitter.com/0b4giBObkd — Kingsmen Int Group (@KingsmenInt) December 6, 2019

“Actualización de tiroteo de camiones UPS de Florida: el conductor de UPS y los ladrones junto con un espectador inocente fueron asesinados en el tiroteo”

This clip, shared with our affiliates shows the moments when shots were fired along interstate 75 in Miramar. The robbers hijacked a UPS truck and took 1 person hostage. Police say 4 people died in the shootout including that UPS driver pic.twitter.com/LSCzuBMdsR — Lexi Nahl (@LexiNahlTV) December 6, 2019

“Este clip, compartido con nuestros afiliados, muestra los momentos en que se realizaron disparos a lo largo de la carretera interestatal 75 en Miramar. Los ladrones secuestraron un camión UPS y tomaron como rehén a 1 persona. La policía dice que 4 personas murieron en el tiroteo, incluido el conductor de UPS”. – Slayer Darx (@thechosendarx) 5 de diciembre de 2019.

“Esto es lo que hacen las personas peligrosas para escapar, y esto es lo que harán las personas peligrosas para evitar ser capturados”, dijo Hudak.

El incidente aún está siendo investigado por el FBI, la ATF y la policía estatal y local. Las autoridades no han nombrado a los sospechosos ni a las víctimas, pero familiares y amigos han identificado al conductor de UPS como Frank Ordóñez, un nativo de Miami que vivía en Hialeah Gardens.

En una declaración, UPS dijo: “Nos entristece mucho saber que un proveedor de servicios de UPS fue víctima de este acto de violencia sin sentido. Expresamos nuestras condolencias a los familiares y amigos de nuestros empleados y a las otras víctimas involucradas en este incidente “.

El jefe del sindicato local de camioneros, Josh Zivalich, también emitió una declaración, escribiendo en Facebook, “Es con gran pesar que escribo esta declaración esta noche. Estamos tristes por los trágicos eventos de hoy con respecto a uno de nuestros miembros de Teamsters Local 769 (UPS Driver), que fue robado mientras realizaba su trabajo. Finalmente fue víctima de un tiroteo después de una larga persecución policial con los secuestradores de automóviles “.

Zivalich agregó: “Las acciones cobardes de los delincuentes involucrados que optaron por secuestrar a este joven trabajador para darse algún tipo de” cobertura “o” escudo “son precisamente lo contrario de lo que son y representan los hombres y mujeres de Teamster. Oramos por la familia de este joven y, a medida que haya más información disponible, por supuesto proporcionaremos esos detalles para que los miembros de Teamster muestren y brinden apoyo a su familia ”.

Este artículo se redactó con información de nuestro portal hermano, Heavy.com