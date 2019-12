Acusan a este Pastor Cristiano de agredir sexualmente en un vuelo a joven de 19 años

Cornelius Tilton es el pastor de una iglesia de Nueva Orleans y el presidente de una escuela bíblica de Luisiana acusado de agredir sexualmente a un hombre de 19 años en un vuelo de Israel a Newark, Nueva Jersey, dicen los fiscales.

Tilton, de 65 años, es el pastor de la Iglesia Cristiana Irish Channel y dirige el Christian Bible College de Louisiana, según su perfil de Linkedin. Tilton es también el ex presidente de la Junta de Revisión de Ética de Nueva Orleans.

La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey dice que Tilton fue arrestado por agentes del FBI en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty el 30 de noviembre de 2019 y acusado de un cargo de contacto sexual abusivo.

“Tilton estaba sentado en un asiento junto a la ventana junto a la víctima, un estudiante masculino de 19 años, que viajaba con un grupo de estudiantes en un viaje religioso a Israel. Tilton acompañó al grupo como guía no oficial y pronunció discursos ”, dijeron los fiscales en un comunicado. La víctima denunció la agresión sexual a una azafata, según los fiscales. Tilton fue arrestado cuando el vuelo de Tel Aviv aterrizó en Newark.

Esto es lo que necesita saber sobre Cornelius Tilton:

1. Tilton es acusado de tocar y frotar a la víctima e intentar bajar las manos por los pantalones, dicen los fiscales

Según la declaración de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, “Durante el vuelo, Tilton supuestamente colocó su mano sobre la pantorrilla desnuda de la víctima. Tilton continuó tocando el muslo de la víctima y eventualmente comenzó a frotar los genitales de la víctima sobre los pantalones cortos de la víctima. La víctima no reaccionó ni miró a Tilton por sorpresa y miedo ”.

Los fiscales agregaron: “Tilton tomó la mano de la víctima y la colocó sobre el pene erecto de Tilton, encima de su ropa. La víctima se levantó para ir al baño, con la esperanza de terminar con el asalto. Tilton también fue al baño. Cuando la víctima y Tilton estaban de vuelta en sus asientos, Tilton continuó tocando la piel desnuda de la espalda baja de la víctima, debajo de la ropa de la víctima. Tilton movió su mano hacia el frente de la cintura de la víctima e intentó colocar su mano debajo de los pantalones de la víctima, cuando la víctima bloqueó la mano de Tilton con su codo “.

Según los fiscales, “la víctima se levantó del asiento e informó a una azafata sobre el asalto”.

El caso fue investigado por la agente especial del FBI Yanelisa Reyes, según la denuncia penal. El vuelo fue un viaje nocturno que partió de Tel Aviv, Israel, y debía llegar a Nueva Jersey a primera hora de la mañana del 30 de noviembre, escribió Reyes.

2. Está casado con 4 hijos adultos y 6 nietos y ha sido el pastor de Irish Channel Christian Fellowship desde 1988

El reverendo Cornelius Tilton es oriundo de Nueva Orleans y está casado con Carolyn LeBrane Tilton. Tiene cuatro hijos adultos y seis nietos, según el sitio web de Irish Channel Christian Fellowship.

“Dr. Tilton anteriormente se desempeñó como pastor asociado en la Primera Iglesia Bautista Holly Grove y la Iglesia Bautista St. John de Nueva Orleans. Llegó a la iglesia en 1988 inicialmente de manera provisional durante 3 meses “, dice el sitio web de la iglesia.

En agosto de 2019, la iglesia celebró 31 años en Irish Channel Christian Fellowship con una ceremonia titulada “El regalo de Dios para nuestra iglesia”.

Tilton se convirtió en presidente del Christian Bible College de Louisiana en mayo de 1999, según su perfil de Linkedin. Escribió en Linkedin que su trabajo allí involucra: “Capacitar a hombres y mujeres cristianos para el servicio en iglesias y pastores locales, diáconos, trabajadores de educación juvenil y cristiana, así como a personas que buscan mejorar su conocimiento de la Palabra de Dios y su voluntad”.

Tilton se graduó de la Universidad de Dillard en 1979 con títulos en administración de empresas y francés, según su perfil de Linkedin.

3. Tilton trabajó anteriormente en IBM, como administrador del hospital y como corredor de bienes raíces y actualmente dirige una compañía de viajes, además de estar involucrado en varias organizaciones benéficas de Nueva Orleans

Tilton trabajó anteriormente como ejecutivo de cuentas en IBM, como administrador en el Hospital Tulane y como corredor de bienes raíces, según el sitio web de su iglesia. También ha participado en varias organizaciones benéficas y organizaciones cívicas de Nueva Orleans.

“Además de ser el ex presidente de N. O. Area Habitat for Humanity, N. O. Mission and Prison Fellowship Ministries, es un instructor y entrenador de seminarios en prisión certificado a nivel nacional”, dice el sitio web. “El pastor Tilton continúa sirviendo a Dios y a la comunidad como misionero en varias naciones africanas y centroamericanas, como miembro de varias juntas, incluso como presidente de la Junta de Revisión de Ética de Nueva Orleans y como presidente general del Christian Bible College de Louisiana”.

Tilton ya no se desempeña como presidente de la Junta de Revisión de Ética. Fue nombrado para ese puesto en 2010, según The Times-Picayune. El periódico dice que la junta contrata y supervisa al inspector general de la ciudad de Nueva Orleans y fue creada en 2006. Tilton comenzó a servir en la junta en 2006 cuando se creó.

Tilton también ha sido miembro de la junta y presidente de la junta de Audobon Charter School y miembro de la junta de fideicomisarios y presidente de la Louisiana Baptist Foundation.

En 2008, comenzó Tilton Travel and Cruises, de acuerdo con su perfil de Linkedin. Él escribió abierta esa compañía, “Permítanos ser su asesor de viajes personal. Viajes individuales o grupales. Cruceros, hoteles, alquiler de autos, pasajes aéreos y paquetes de vacaciones. Podemos ayudarlo a planificar su crucero grupal. Solo necesita 8 cabañas para calificar para un grupo. Llámame.”

4. Fue nombrado Caballero por el Gobierno francés en 2015 por su trabajo en la promoción de la educación y la cultura francesa.

Tilton fue nombrado caballero por el gobierno francés en 2015 por su trabajo para promover la educación y la cultura francesa en 2015, según The Louisana Weekly. Fue nombrado Caballero de l’Ordre des Palmes Academiques (Caballero de la Orden de las Palmas Académicas).

El periódico escribió que Tilton, “ha dedicado su vida adulta a la educación. Ha sido miembro de la junta directiva de Audubon Charter School, French y Montessori Education, Inc. durante ocho años como vicepresidente de la junta y durante los últimos tres años como presidente. Audubon Charter School, clasificada como la tercera mejor entre todas las escuelas intermedias en el estado de Louisiana, alberga un programa francés acreditado desde Pre-K hasta octavo grado por el Ministerio de Educación francés; es la única escuela pública en Louisiana que lleva esa distinción. Tilton trabajó con la administración de la escuela y el Consulado de Francia para garantizar que se cumplieran todos los requisitos necesarios para garantizar ese reconocimiento “.

Tilton también se ofreció como voluntario en Ghana, Liberia y Haití y ayudó a crear becas para estudiantes de esos condados, según el periódico.

“Durante sus propios estudios universitarios, Tilton pasó su tercer año en el extranjero estudiando en el Centre Internationale d’Etudes Francois en Angers y la Universite Paul Vallery en Montpelier, Francia. Tiene educación teológica del Christian Bible College de Louisiana, incluido un Doctorado en Divinidad, conferido en 1999. También se graduó de la clase 25 del Foro de Liderazgo Metropolitano Bryan Bell “, escribió el Louisiana Weekly.

Tilton también recibió el Premio de Educación NAACP de Nueva Orleans, el Premio Eagle del Hospital General de Nueva Orleans por Servicio a la Comunidad y otros premios cívicos.

5. Tilton enfrenta hasta 2 años de prisión si es condenado

Cornelius Tilton enfrenta hasta dos años en una prisión federal si es declarado culpable del cargo de contacto sexual abusivo, junto con una posible multa de hasta $ 250,000.

“NOSOTROS. El abogado Craig Carpenito acreditó a los agentes especiales del FBI, bajo la dirección del agente especial a cargo Gregory W. Ehrie en Newark, con la investigación que condujo a los cargos. El gobierno está representado por el fiscal federal adjunto Andrew Macurdy, de la División Criminal de la Oficina del Fiscal Federal en Newark “, dijeron los fiscales federales en un comunicado. “El cargo y las acusaciones en la denuncia son meras acusaciones, y el acusado se presume inocente a menos y hasta que se pruebe su culpabilidad”.

Tilton permaneció bajo custodia federal en espera de su primera comparecencia ante el juez federal James B. Clark III. No está claro si Tilton ha contratado a un abogado y Heavy no pudo contactarlo para que comentara. La iglesia de Tilton y la universidad bíblica no han hecho comentarios.

Tilton no tiene antecedentes penales anteriores más allá de las infracciones de tránsito.