Muere George Atkinson III: ¿Cómo murió el jugador de Oakland Raiders?

El corredor de los Oakland Raiders, George Atkinson III, falleció a la edad de 27 años, según Pete Sampson The Athletics. Actualmente se desconoce su causa de muerte, pero Sampson señaló que Atkinson ha estado lidiando con la depresión desde la muerte de su hermano gemelo en enero. El corredor estuvo en cuatro equipos diferentes a lo largo de su carrera, incluidos los Raiders, los Cleveland Browns, los Kansas City Chiefs y los New York Jets.

Jugó 21 juegos y fue principalmente un pateador de regreso. Sin embargo, anotó un touchdown por tierra para los Browns en 2016. La última temporada de Atkinson en la NFL fue en el equipo de práctica de los Jets, pero fue despedido antes de la temporada. Jugó fútbol americano universitario en Notre Dame, donde prosperó como regresador de patadas. Ingresó a la NFL como agente libre no reclutado, pero nunca encontró una situación a largo plazo.

1. Su hermano gemelo, Josh, murió hace un año

Como se mencionó anteriormente, el hermano de George, Josh, murió en enero. Está claro que su muerte tuvo un efecto importante en George. Poco después de la muerte de su hermano, recurrió a su Instagram para llorar.

“No puedo expresar con palabras el dolor que conlleva la pérdida de mi hermano gemelo (Joshua Alexander Atkinson) gracias por el amor y el apoyo, por favor mantengan a Josh en sus oraciones y respeten el espacio que necesito para llorar esta trágica pérdida”, escribió Atkinson. en Instagram en enero.

La causa de la muerte de Josh fue el suicidio por ahorcamiento, según George.

2. Era el hijo de la leyenda de los asaltantes George Atkinson

El ex-jugador de seguridad de los Raiders, George Atkinson, padece síntomas que algún día podrían estar relacionados con CTE, una enfermedad frecuente entre varios ex jugadores de la NFL. Hace aproximadamente un mes, Atkinson y dos de sus ex compañeros de equipo anunciaron que donarán sus cerebros a la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston en apoyo de la investigación de CTE y su ex mariscal de campo Ken Stabler, quien se descubrió que tenía la enfermedad tras su muerte. A lo largo de su viaje, el campeón del Super Bowl XI y su familia han adoptado un enfoque proactivo para aprender más sobre lo que está sucediendo dentro de su cerebro y lo que pueden hacer para ayudarlo a prolongar su vida.

Los hermanos Atkinson tenían zapatos grandes para llenar el campo de fútbol, ​​ya que eran hijos de la leyenda de los Raiders, George Atkinson. El corredor defensivo retirado fue dos veces AFL All-Star y campeón del Super Bowl. Jugó nueve años en Oakland como regresador de seguridad y patada. Atkinson es un miembro querido de Raider Nation y se lo ve con frecuencia en los juegos. Está claro que la familia Atkinson era una familia de fútbol.

3. Atkinson tuvo una infancia difícil

Hace solo un mes, George escribió una carta abierta sobre su vida para TheUnsealed.com. Su madre tenía problemas mentales, que causaron muchos de los problemas de la familia.

Mi madre sufría de esquizofrenia paranoide, lo que condujo a la adicción a las drogas. El crack era su principal elección. Desde que éramos bebés, ella tendría episodios. Ella pensaría que la gente salía a buscarla o ella alucinaría. Eventualmente, obtendría 5150d, que es donde fue forzada a ingresar a una institución. Mi hermano y yo no sabíamos lo que estaba pasando. Todo lo que sabíamos era que la gente nos estaba quitando a nuestra madre.

La inestabilidad de la madre llevó a que los dos niños nunca tuvieran un hogar consistente.

Nuestras vidas nunca fueron estables. Nos mudamos mucho porque mi madre no podría pagar el alquiler o dañaría la propiedad, escribiendo en las paredes. Nos pusieron a mi hermano y a mí en clases de educación especial porque no asistíamos a la escuela regularmente, lo que afectó nuestra autoestima.

4. Su madre murió en octubre de 2018.

En su discurso abierto, Atkinson detalló cómo murió su madre no hace mucho y solo unos meses antes que Josh. En octubre pasado, cuando tenía 26 años, nuestra madre murió por complicaciones de la enfermedad de Crohn. Los dos estábamos afligidos, pero pensé que Josh lo estaba tomando mejor que yo. Supongo que solo lo estaba enmascarando …

Según George, Josh se tomó muy en serio la muerte de su madre y detalló las luchas de su hermano.

“En la víspera de Navidad, desapareció. A través del GPS en su auto lo encontramos. Borracho y molesto, estaba a punto de conducir hasta el puente y hacer algo estúpido. Dijo que se sentía culpable porque desconectamos el soporte vital de nuestra madre. Le dije que era nuestra decisión. Le aseguré que nadie está culpando a nadie y que salga de eso porque estaba en la mano de Dios. Lo calmé y lo llevé a casa.Al día siguiente se ahorcó”.

5. Tiene una hija

La muerte de Josh le pasó factura a George. Incluso admitió en su carta abierta que trató de tomar la misma ruta que su hermano y terminó institucionalizado debido a eso.

“Ese es el momento en que sentí que perdí todo. Ese es el momento que no puedo describir. Nunca quiero que sientas su dolor o el mío. Tenía 5150 años, me obligaron a ingresar a la misma institución en la que estuvo mi madre porque yo también intenté hacerme daño. George dijo en su carta que su hija fue la razón por la que siguió.

“Sin mi hija, no sé dónde estaría en este momento. Ella me dio ese segundo viento de motivación.”

La edad y el nombre de su hija no son información pública. Luego reconoció que la temporada de vacaciones iba a ser difícil para él este año.

“Como tú, todavía estoy luchando. El cumpleaños de mi madre acaba de pasar y sé que las vacaciones de este año no serán fáciles. Pero estoy tratando de quitarme la vida un día a la vez.”.