Hallan sin vida a Ruth George, de 19 años: ¿quién mató a la joven de Chicago?

Luego de la conmoción que generó la noticia de la muerte de la joven Ruth George, quien era estudiante de la Universidad de Chicago, Illinois, UIC, las autoridades manifestaron que la mujer encontrada sin vida en un automóvil, fue estrangulada.

El cuerpo fue hallado en un garaje de la UIC después de que su familia la reportó desaparecida el sábado 23 de noviembre de 2019, dijeron las autoridades. “La estrangularon”, dijo la oficina del médico forense del condado de Cook.

Hasta el momento una persona de interés está bajo custodia, según la policía, pero no ha sido identificado.

Student Found Dead In UIC Garage Was StrangledA person is in custody in the death of Ruth George this weekend, but students on the University of Illinois at Chicago campus remain in shock. CBS 2's Mike Puccinelli reports. 2019-11-25T04:27:21.000Z

George, de 19 años, fue encontrada en el estacionamiento de Halsted Street, cerca de Taylor Street, dijo la policía.

Ella era de Naperville, Illinois, y era estudiante de segundo año en la UIC. Vivía en Berwyn, Illinois, dijo la policía.



El sospechoso fue detenido el domingo 24 de noviembre y aún no ha sido identificado. No está afiliado a la UIC, dijeron funcionarios de la universidad de Chicago.

La policía ha publicado pocos detalles sobre el caso, más allá de decir que los investigadores determinaron que George fue víctima de un acto al que calificaron como “juego sucio”.

Las agencias municipales, estatales y federales están ayudando a la policía de UIC en la investigación

UIC es una universidad pública en el Near West Side de Chicago adyacente al Chicago Loop. Con 33,000 estudiantes, es la universidad más grande en el área de Chicago.

“Es muy difícil encontrar palabras que puedan expresar la tristeza que experimenta toda nuestra comunidad hoy, tras la noticia de la trágica muerte de una estudiante universitaria de 19 años”, dijo el canciller de la UIC, Michael Amiridis, en un comunicado. “Ofrecemos nuestras sinceras condolencias a la familia y amigos de la estudiante. Sé que todos los tendremos en nuestros corazones mientras luchan con esta devastadora pérdida”.

Ruth George fue reportada como desaparecida por su familia a las 11 a.m. del 23 de noviembre, dijo la policía de UIC. Su familia le dijo a la policía que no habían sabido de ella desde la noche del viernes 22 de noviembre.

“Nuestra investigación ha determinado que la señorita George estaba sola cuando ingresó al estacionamiento de la calle Halsted el 23 de noviembre, aproximadamente a la 1:35 a.m. Una persona de interés ingresó al garaje poco después”, dijo el jefe de policía de UIC Kevin, Booker.

VídeoVideo related to hallan sin vida a ruth george, de 19 años: ¿quién mató a la joven de chicago? 2019-11-25T00:12:28-05:00

“Estamos trabajando con nuestros socios federales, estatales y locales encargados de hacer cumplir la ley en esta investigación en curso. Cualquier persona con información relacionada con la investigación debe llamar a la Policía de UIC al 312-996-2830″.

El domingo se realizó la autopsia y la oficina del médico forense del condado de Cook dijo que la joven había sido estrangulada.

“La policía de UIC está comprometida con la seguridad de todos los estudiantes, profesores, personal y visitantes de UIC y los alentamos a aprovechar las herramientas de prevención y los recursos de seguridad de la Universidad”, manifestó el canciller de la UIC, Michael Amiridis. “La pérdida traumática de la vida de uno de los miembros de nuestra comunidad es muy difícil de comprender y seguramente invoca una variedad de emociones para todos nosotros. La seguridad y el bienestar de todos en UIC es nuestra principal preocupación”.