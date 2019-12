Asesinan a Albertina Martínez: ¿cómo mataron a la periodista?

La violencia contra las mujeres parece no querer dar tregua en América Latina, y esta vez las tristes noticias provienen de Chile, donde las autoridades investigan el asesinato de Albertina Martínez Burgos, una reconocida fotoperiodista de 38 años.

La comunicadora fue encontrada luego de que la pareja de la reportera no supiera nada de ella y tras enviar a su madre a revisar que pasaba, sin éxito, decidió contratar los servicios de un cerrajero.

El cuerpo de la comunicadora, quien actualmente trabajaba para Mega, fue encontrado con duras señales de violencia, y según reportaron medios como Infobae, no solamente fue brutalmente golpeada, sino que además presentaba varias puñaladas.

La policía halló a la periodista en su apartamento de la capital chilena, la ciudad de Santiago el jueves en la tarde y el citado medio manifestó que parte de su trabajo envolvía las denuncias de abusos de carabineros hacia mujeres comunicadoras durante las protestas que ocurrieron contra gobierno de Sebastián Piñera, pero familiares de la joven lo negaron.

“Somos compañeros y amigas de Albertina. Queremos aclarar que oficialmente no existe información respecto al fallecimiento. En el contexto del ‘estallido social’ sabemos que ella estuvo presente en la marcha del jueves 14 de noviembre por primera vez y sabemos que a nuestra querida Bety le daba un poco de miedo asistir a marchas, por lo cual queremos dejar en claro que Albertina no estaba registrando las marchas activamente”, manifestaron amigos de la joven en redes sociales, entre ellos Andrea Aristegui, reportera de Mega.

Tras revelarse la noticia, las autoridades chilenas manifestaron que el hecho fue un presunto asesinato.

“Hay que esperar la autopsia, pero claramente estamos investigando un presunto homicidio”¸dijo la fiscal Débora Quintana, de la Fiscalía Centro Norte, en diálogo con la prensa. “Me entrevisté con los familiares directos, que serían el pololo (pareja) y la suegra de la víctima. Están en calidad de testigos porque fueron los denunciantes y es una investigación en curso”.

A través de su página de Instagram, el movimiento “Ni una menos” de Chile, que denuncia casos de feminicidios, lamentó profundamente el asesinato.

Cile, trovata morta la fotografa Albertina Burgos: scomparso il materiale che raccontava le violenzeUn’altra donna è stata trovata morta in Cile. Si tratta della fotografa Albertina Martinez Burgos. La denuncia è stata diffusa in primis dal gruppo Coordinadora Niunamenoschile: “Hanno trovato morta Albertina Martinez Burgos una fotografa che ha ripreso più volte quanto successo durante le proteste in Cile". Le sarebbero stati rubati la sua macchina fotografica e il suo computer, su cui si trovava il materiale che documentava le azioni della polizia contro le donne giornaliste e fotografe. Cile, trovata morta la fotografa Albertina Burgos: scomparso il materiale che raccontava le proteste: https://www.fanpage.it/esteri/cile-morta-unaltra-donna-trovato-il-cadavere-della-fotografa-albertina-martinez-burgos/ http://www.fanpage.it/ – Se il video ti è piaciuto clicca qui: http://fanpa.ge/ISCRIVITI-A-FANPAGE-IT – Come attivare CORRETTAMENTE le notifiche, da qualsiasi smartphone: http://fanpa.ge/PROBLEMA-RISOLTO – Commenta con noi le ultime notizie, entra in Community: http://fanpa.ge/FANPAGE-COMMUNITY https://youmedia.fanpage.it/video/aa/XdpYfuSwOoLrI9DB 2019-11-24T13:24:28.000Z

“Albertina Martínez Burgos, fotógrafa de 38 años, fue encontrada muerta en extrañas circunstancias en su departamento ubicado en Santiago Centro”, dijeron en Instagram.

“Hoy exigimos que se esclarezcan las causas de su muerte, sin dejar de mencionar que ni su computador ni cámara estaban en su departamento al momento de ser encontrada sin vida. No olvidemos su nombre, no olvidemos su rostro”.