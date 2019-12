Revelan nuevos datos de muerte de Ruth George: ¿qué dijo el asesino?

La historia del asesinato de la jovencita Ruth George, quien era estudiante de la Universidad de Illinois, en Chicago, sigue conmocionando al país, luego de que su cuerpo fuera encontrado en su automóvil de un garaje de la UIC después de que su familia la reportó como desaparecida el sábado 23 de noviembre de 2019. Y a medida que sigue avanzando la investigación alrededor de su asesinato, también va creciendo la indignación, pues su presunto asesino no solo confesó que la estranguló sino que dio las razones por las que cometió el horrendo crimen que han generado repudio.

El sospechoso del crimen fue detenido el domingo 24 de noviembre y fue identificado como Donald Thurman, de 26 años, acusado no solo de asesinato en primer grado sino también de agresión sexual criminal, según dijo la policía.

Los fiscales dijeron que Thurman estaba “enojado”, de acuerdo a la agencia de noticias The Associated Press. La chica no le hizo caso al asesino cuando le silbó coquetamente con intenciones de entablar una charla haciendo que se ofuscara al sentirse ignorado.

La causa de la muerte de la estudiante se dictaminó como homicidio y su forma de muerte como estrangulamiento. Las agencias municipales, estatales y federales están ayudando a la policía de UIC en la investigación.

“Su dirección más reciente fue cerca del campus de la UIC y no tenía afiliación con la Universidad ni con la víctima”, agregó la Uniformada.



La jovencita de 19 años, hallada en el estacionamiento de Halsted Street, cerca de Taylor Street, y originaria de la localidad de Naperville, Illinois, era estudiante de segundo año en la UIC. Vivía en Berwyn, Illinois.

UIC es una universidad pública en Near West Side, en Chicago adyacente al Chicago Loop. Con 33,000 estudiantes, es la universidad más grande en el área de esa ciudad.

“Es muy difícil encontrar palabras que puedan expresar la tristeza que experimenta toda nuestra comunidad hoy tras la noticia de la trágica muerte de nuestra estudiante universitaria de 19 años”, dijo el canciller de la UIC, Michael Amiridis, en un comunicado.



“Ofrecemos nuestras sinceras condolencias a la familia y amigos de la estudiante y sé que todos los tenemos en nuestros corazones mientras luchan con esta devastadora pérdida”.

Ruth George fue reportada como desaparecida por su familia alrededor de las 11 a.m. del 23 de noviembre, dijo la policía de UIC. Su familia manifestó que no había sido vista ni escuchada desde la noche del viernes 22 de noviembre.

La chica fue encontrada “en el asiento trasero de un vehículo familiar”, dijo el jefe de policía de UIC Kevin Booker en un comunicado.

“Nuestra investigación ha determinado que la Señorita George estaba sola cuando ingresó al estacionamiento de la calle Halsted el 23 de noviembre aproximadamente a la 1:35 a.m. Una persona de interés (el capturado) ingresó al garaje poco después de la Sra. George”.

Booker agregó: “Estamos trabajando con nuestros socios federales, estatales y locales encargados de hacer cumplir la ley en esta investigación de muerte en curso. Cualquier persona con información relacionada con la investigación debe llamar a la Policía de UIC al 312-996-2830 “.

El domingo se realizó una autopsia y la oficina del médico forense del condado de Cook dijo que George había sido estrangulada.