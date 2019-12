No creerás por qué el FBI allanó la casa de este famoso YouTuber

El FBI allanó la casa del famoso Youtuber Omi , aseguró este en un video del 20 de noviembre. El transmisor, cuyo nombre real es Bill Omar Carrasquillo, dijo que las autoridades “se llevaron todo”. Carrasquillo, nativo de Filadelfia, es el fundador de Gears TV reloaded, una aplicación de IPTV para Firestick. La aplicación permite a los espectadores ver contenido de cable premium, así como deportes, independientemente de la ubicación geográfica.

Carrasquillo dijo a los espectadores en su video, de YouTube que estaba siendo filmado en la casa de un amigo en Filadelfia, “Esto no es un clickbait”. Esto no es falso, esto no es falso. Esto es 100% real ”. Carrasquillo le pidió a sus suscriptores que compraran su mercancía“ cuando caiga ”para ayudarlo. Dijo que sus autos habían sido incautados pero que recientemente había vendido algunos de ellos antes de la redada.

Carrasquillo enumeró otras cosas que fueron incautadas, incluyendo “cada de tarjetas SD, cada cámara, cada televisor en mi casa”. Añadió: “Lo único que no tomaron fue mi miembro porque está unido a mi cuerpo”. Carrasquillo continuó con dicen que los agentes “tomaron Xbox, tomaron computadoras, computadoras portátiles, teléfonos celulares. Ni siquiera dejaron drones

“. Un portavoz de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Este de Pensilvania le dijo a Heavy:” No puedo confirmar ni negar la existencia de una investigación “. El FBI también se ha negado a comentar sobre la investigación.

THE FBI SIEZED EVERYTHING FROM ME 2019-11-21T03:38:22.000Z

En videos publicados en su canal de YouTube, se ha visto a Carrasquillo comprando cientos de miles de diamantes. Carrasquillo también se ha mostrado con una flota de autos de lujo. Él tiene una afinidad especial por sus Dodge Hellcats. En un video de julio de 2019, Carrasquillo dijo que había pagado a una empresa de seguridad $ 400,000 en efectivo por un contrato de dos años para proporcionar seguridad a él y a su familia. Carrasquillo es un padre casado.

Al momento de escribir esto, Carrasquillo tiene cerca de 500,000 suscriptores y más de 50 millones de visitas en su canal de YouTube. Sus videos muestran regularmente la vida cotidiana de Carraquillo en forma de vlog. Él a menudo inserta discursos motivadores en sus vlogs. Desde la redada del FBI, Carrasquillo ha estado retuiteando mensajes de apoyo en su página de Twitter.

Carrasquillo dijo en su video sobre la redada que está siendo investigado por presunto lavado de dinero, violaciones de impuestos y la legalidad de Gears TV. Desde el 20 de noviembre, numerosos usuarios de Gears TV se habían quejado en Twitter de que el servicio no funcionaba. Una nota en el sitio web de Gears Reloaded que decía que “los servidores están actualmente fuera de servicio por mantenimiento, por favor espere”.

Una propaganda en el sitio web de Gears Reloaded describe los servicios como “revolucionando la industria con canales premium como HBO, Showtime, Cinemax y Stars”. El sitio web también anuncia Nickelodeon, Disney Channel y Cartoon Network. Otra sección dice que “Gears Reloaded TV es el servicio de IPTV ideal para los amantes del deporte. Mire cada partido de la NFL con NFL Sunday Ticket más NBA League Pass y NHL Center Ice ”. El rango de precios para el servicio oscila entre $ 20.00 por mes a $ 110.00 por mes.

OMI IN A HELLCAT SHOWS OFF HIS CAR COLLECTIONFOLLOW ME ON INSTAGRAM https://www.instagram.com/omi_in_a_hellcat/?hl=en HEY WHATS UP RELOADED FAMILY! yoiu guys have been asking for a garage tour, The problem is i have a 6 car garage and i have double the amount of cars lol. This is more of a driveway review of what cars i have sitting currently on my drive way. I hope u guys enjoy the dry humor lmao 2019-07-20T01:10:30.000Z

Carrasquillo dijo en videos anteriores que acumuló su fortuna a través de la construcción y los bienes raíces. También dice que posee varias empresas, incluido un restaurante. En el video sobre la redada del FBI, Carrasquillo culpó de sus problemas a un contador poco confiable e instó a sus seguidores a asegurarse de que paguen sus impuestos.

En octubre de 2019, Carrasquillo le dijo a IBTimes que su primer trabajo fue como desarrollador de aplicaciones independientes. Dice que convirtió esa carrera en una cartera de bienes raíces que lo vio poseer más de 300 propiedades en Filadelfia. Carrasquillo dice que siguió los pasos de su padre, Julio Carrasquillo, en ese sentido, quien también está involucrado en bienes raíces. Carrasquillo le dijo al sitio web que su cartera de bienes raíces incluye viviendas asequibles en el norte de Filadelfia. Dijo sobre su educación: “Renunciar nunca fue una opción. Sabía que mi sacrificio pagaría algún día a mi familia “.

DEREZ DESHON FEAT OMI IN A HELLCAT "KNOW THE FEELING" (OFFICIAL MUSIC VIDEO)FOLLOW OMI IN A HELLCAT ON INSTAGRAM https://www.instagram.com/omi_in_a_hellcat/?hl=en FOLLOW DEREZ DESHON ON INSTAGRAM https://www.instagram.com/derezdeshon/?hl=en DEREZ DESHON FEAT OMI IN A HELLCAT PRODUCED BY LONDON ON DA TRACK. 2019-09-11T00:48:15.000Z

Carrasquillo lanzó un sencillo, “Know the Feeling”, junto al rapero de Chicago Derez Deshon en octubre de 2019.