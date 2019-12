Esta participante de American Idol está arrestada:¿Por qué?

Antonella Barba es un músico profesional de 32 años y ex concursante de American Idol que fue arrestada por posesión de 2 libras. de fentanilo en octubre de 2018. Se declaró culpable de un cargo de posesión de más de 400 gramos de fentanilo con la intención de distribuirlo y enfrenta 10 años de prisión.

Según The Virginian Pilot, Barba fue presuntamente dirigida por un hombre llamado Justin Michael Isaac para transportar alrededor de 830 gramos de fentanilo, a una persona no identificada. Los investigadores esperaron afuera de un escondite en la cuadra 500 de Duke St. y alrededor de las 11:05 p.m. vieron a Barba en un auto sola. Cuando se acercaron a su vehículo, descubrieron las drogas en una caja de zapatos en el piso frente al asiento del pasajero.

El fentanilo es un opioide sintético que puede ser hasta 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más potente que la morfina. Las sobredosis son mucho más comunes entre los usuarios y la droga se ha cobrado miles de vidas durante la actual crisis estadounidense de opioides.

Supuestamente fue una jugadora en una conspiración de drogas que estuvo activa en Hampton Roads, Virginia, desde fines de 2017 hasta el otoño de 2018, según The Blast. Sus abogados argumentan que ignoraba su papel en el crimen y la operación más grande.

“Antes de recibir el paquete, ella no sabía el tipo de sustancia o la cantidad que debía entregar”, argumenta la presentación judicial. “Ella no desglosó el contenido del paquete en cantidades más pequeñas para la reventa y no recaudó ningún producto”.

Después de su arresto, su padre sacó a Barba de la cárcel y le ordenaron que viviera en la casa de sus padres en Point Pleasant, NJ, hasta su sentencia. Su padre actuó como su custodio durante su liberación, pero firmó una orden en septiembre de 2019 diciendo que le dijo a un oficial de libertad condicional el 5 de septiembre que quería renunciar, según los registros judiciales.

Su familia trató de conseguir que otra persona fuera su custodio, pero finalmente decidió no hacerlo. El juez magistrado de los Estados Unidos, Lawrence R. Leonard, escribió que “en ausencia de un tercero custodio, el acusado no puede cumplir con sus condiciones de libertad”. El abogado de Barba, Randall Leeman, dijo que Barba se entregó voluntariamente en septiembre de 2019.

Antonella Barba fue una de las estrellas destacadas de la sexta temporada de American Idol, la segunda temporada mejor calificada en la historia del programa, y ​​llegó a los 16 mejores antes de ser eliminada.

Actualmente está detenida en la Cárcel Regional de Western Tidewater en Suffolk, Virginia, en espera de su sentencia el 21 de noviembre.

Esto es lo que necesita saber:

1. Su madre culpa a American Idol por su adicción a las drogas

Según los documentos judiciales obtenidos por Fox News, Antonella y su familia culpan a American Idol por causarle problemas de adicción.

“Uno de los temas comunes es que la experiencia de” American Idol “provocó un cambio perjudicial en la vida de la Sra. Barba”, se lee en los documentos judiciales.

Después de que Barba se hizo popular en el programa, se mudó a Los Ángeles para seguir una carrera en la música. En una carta a la corte, su madre calificó el movimiento como “una receta para el desastre” y dijo que perder American Idol “fue devastador para ella”, y comenzó a Antonella en una espiral descendente.

“El mundo se entrometió e interrumpió su … sueño de una carrera en arquitectura”, escribió su madre, Valerie Barba, y afirma que el programa de televisión es “donde todo salió mal”.

“De hecho, aquellos que han conocido a la Sra. Barba la lucha más larga con la cuestión de cómo la chica amable, tranquila, piadosa e inmensamente talentosa que vieron con tanta reverencia a medida que crecía, se enfrenta a una sentencia en un caso federal de drogas, “Dice la petición de piedad”.

El amigo de Barba, conocido como “K.J.” en los documentos de la corte, dijo que los problemas son mucho más profundos que American Idol. En 2018, Barba fue diagnosticada con trastorno bipolar, trastorno de ansiedad y trastorno de personalidad narcisista, problemas que fueron enmascarados por su éxito.

“En realidad, debido a que ella funcionaba a un alto nivel con tal determinación, y era tan dura consigo misma, se ocultaron otras deficiencias”, escribió K.J. “Si sus éxitos no fueron lo suficientemente grandes para sus estándares, ella trabajó demasiado. Antonella se impulsó implacablemente para lograr su objetivo y luego (se derrumbó) “.

La “posesión con intención de distribuir cargos” de Barba conlleva una sentencia de cadena perpetua, pero los fiscales federales buscan un plazo de entre 57 y 71 meses, citando pautas federales.

2. Antonella Barba fue expulsada de American Idol luego de que aparecieran fotos desnudas de ella en línea

Una foto de Antonella Barba robada de su computadora portátil en 2007.

Justo antes de que los 12 concursantes finales fueran seleccionados en American Idol, se filtraron en línea controvertidas fotos desnudas de Barba. Las fotos causaron un alboroto menor con los fanáticos de Idol, ya que algunas de ellas muestran a Barba posando desnuda en el Memorial de la Segunda Guerra Mundial en Washington, D.C. Las fotos picantes supuestamente fueron robadas de su computadora portátil en la Universidad Católica.

Las fotos la muestran posando en topless, con las manos cubriendo sus senos y en el baño. Se publicaron fotos adicionales que mostraban a una morena involucrada en varios actos sexuales con un hombre no identificado. Su amiga Amanda Coluccio le dijo al Houston Chronicle que las fotos en topless fueron tomadas para un calendario que hizo para su novio de varios años y que las fotos de sexo no eran Antonella.

“Las he estudiado. No es su nariz. Nunca ha tenido puntas (uñas acrílicas) en su vida. Es la persona menos cachonda que conozco “, dijo.

Los productores del programa investigaron las fotos y dijeron que no constituían suficiente para eliminar a Barba del programa. Fue votada en el siguiente episodio.

3. Ha sido arrestada antes por delito grave de posesión de marihuana y robo en tiendas

Según The Virginian-Pilot, Antonella Barba tiene un caso de delito grave que involucra marihuana en Kansas.

Barba también fue acusada en 2010 de robo en una tienda después de que supuestamente se fue con menos de $ 20 en productos de Urban Outfitters en la ciudad de Nueva York. Las autoridades la acusaron de dos delitos menores y le ordenaron que cumpliera un día de servicio comunitario, según el New York Post.

4. Su última actuación pública fue en Jimmy Kimmel Live donde ella se presentó como ex concursantes de American Idol

Jimmy Kimmel reunió a los concursantes de American Idol más memorables para una reunión no oficial. El segmento parodia la actuación repleta de estrellas de “We Are The World” de Estados Unidos para África en 1985, que contó con la actuación de las superestrellas Michael Jackson, Lionel Richie y Billy Joel, entre otros.

En esta versión, las mayores estrellas y espectáculos secundarios que fueron votados fuera de American Idol se unen para cantar su versión parodia de “We Are the World” titulada “¿Dónde están ahora?”

La actuación contó con artistas terribles pero adorables como William Hung, Sanjaya y la “Chewbacca Girl” junto a finalistas como Reuben Studdard, Taylor Hicks y Barba. Todos los concursantes cantan sobre los detalles de sus vidas regulares desde que dejaron el programa de televisión.

Antes de aparecer en Kimmel, la última aparición de Barba en la televisión fue un episodio de 2012 del programa Fear Factor.

5. Ella nunca lanzó un álbum completo

A pesar de mudarse a Los Ángeles para comenzar su carrera musical en 2007, Antonella nunca ha lanzado un álbum de larga duración. Ha lanzado una colección de 10 canciones en su página de SoundCloud, que incluye un sencillo original titulado “Cocaine Heartbreak” y algunas versiones de canciones que incluyen “Hotline Bling” y “Take Care” de Drake.

Tiene un sitio web que ha estado “en construcción” desde 2015 con un formulario para inscribirse en su lista de correo, pero no hay actualizaciones sobre su música.

