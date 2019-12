¿Qué le dijo Trino el padre que abusó de Chiquis en su Boda?

A finales de junio de este año, Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez se unieron en matrimonio en una privada ceremonia que generó en su día un gran escándalo debido a las agresiones que sufrieron los medios de comunicación que se dieron cita en el lugar para intentar captar, sin la aprobación de los recién casados, las primeras imágenes del enlace matrimonial.

Tuvieron que pasar casi cinco meses para que la primogénita de la fallecida cantante Jenni Rivera y el exvocalista de La Original Banda El Limón se animaran a compartir todos los detalles de la boda a través de su reality, The Riveras, cuya cuarta temporada concluyó el pasado domingo 17 de noviembre de 2019 por Universo, con las esperadas imágenes del enlace matrimonial entre Chiquis y Lorenzo. El programa Suelta la sopa (Telemundo) que conduce Jorge Bernal recopiló, como su plato fuerte del día, algunos de los emotivos momentos que se vivieron durante la boda y que por fin fueron destapados en el famoso reality de la familia Rivera. Uno de los menos esperados por algunos fue la llamada que le hizo el padre de la cantante a la novia. Así fue como descubrimos, por ejemplo, que antes de la boda Chiquis recibió la bendición de su padre biológico, José Trinidad Marín, quien se encuentra cumpliendo condena en la cárcel por haber abusado sexualmente de la propia Chiquis cuando esta era apenas una niña. Ellos hicieron una oración con él en el teléfono y él le deseó felicidad. Chiquis recibió llamada de su padre biológico antes de la boda | Suelta La Sopa | EntretenimientoVideo oficial de Telemundo Suelta La Sopa. Chiquis Rivera, hija de Jenni Rivera, recibió una llamada de su padre biológico desde la cárcel donde cumple condena por abusar sexualmente de ella cuando era niña. Suelta La Sopa: Es un programa de entretenimiento que ofrece las últimas noticias y titulares de la farándula, lo que está pasando en la vida de los famosos dentro y fuera de la pantalla. Además de los secretos más íntimos de los artistas, sus camerinos y sus hogares. SUSCRÍBETE: http://bit.ly/13rXHuX Telemundo Es una empresa de medios de primera categoría, líder en la industria en la producción y distribución de contenido en español de alta calidad a través de múltiples plataformas para hispanos en los Estados Unidos y alrededor del mundo. La cadena ofrece producciones dramáticas originales de Telemundo Studios – el productor #1 de contenido en español de horario estelar – así como contenido alternativo, películas de cine, especiales, noticias y eventos deportivos de primer nivel, alcanzando el 94% de los televidentes hispanos en los Estados Unidos en 210 mercados a través de 17 estaciones propias y 57 afiliadas de TV abierta. Telemundo también es propietaria de WKAQ, una estación de televisión local que sirve Puerto Rico. Telemundo es parte de NBCUniversal Telemundo Enterprises, una división de NBCUniversal, una de las compañías líderes en el mundo de los medios y entretenimiento. NBCUniversal es una subsidiaria de Comcast Corporation. FOLLOW US TWITTER: http://bit.ly/1BD0FIY LIKE US ON FACEBOOK: http://bit.ly/1xM3TsQ #SueltaLaSopa #TelemundoEntretenimiento #chiquisrivera Chiquis recibió llamada de su padre biológico antes de la boda | Suelta La Sopa | Entretenimiento https://www.youtube.com/user/TLMDentretenimiento 2019-11-18T22:45:03.000Z “Es mi padre biológico. Si no fuera por él yo no estaría aquí”, detalla la hija de Jenni en el reality sobre su decisión de querer hablar con su progenitor antes de contraer nupcias. The Riveras también nos permitió ver a una Chiquis agradecida con Claudia Galván , la exmujer de Lorenzo, por haber permitido que su hija estuviera presente en la boda a pesar del conflicto que existe entre ambas. “Le agradezco mucho a Claudia que haya dejado a Vicky estar en este día especial. Fue el primer paso para que todos estemos en paz”, reconoció en el espacio la cantante de 34 años. La pareja también subió a su canal de Youtube el video completo de lo que fue su Boda. Pueden verlo a continuación.

My Official Wedding Video | Janney & Lorenzo MendezMy Official Wedding Video | Janney & Lorenzo Mendez Get Social With Us : Chiquis instagram – http://www.instagram.com/chiquis facebook – http://www.facebook.com/chiquisoficial twitter – http://www.twitter.com/chiquis626 Lorenzo instagram – http://www.instagram.com/lorenzomendez7 facebook – http://www.facebook.com/lorenzomendez… twitter – http://www.twitter.com/lorenzomendezz email – info@chiquisrivera.com 2019-11-19T17:00:11.000Z