[RECETAS] Celebra el Cinco de Mayo en casa con este rico menú de tacos y margaritas

Este Cinco de Mayo no será cómo cualquier otro, de eso podemos estar seguros. La ocasión suele celebrarse en restaurantes, o con un brindis entre amistades. Pero por el momento, dado que debemos practicar el distanciamiento social para desalentar la propagación del COVID-19, esta no es una opción factible. Sin embargo, esto no quiere decir que no puedas unirte a la celebración de la cultura mexicana, en particular la victoria de la primera Batalla de Puebla de 1862 y más aun cuando coincidentemente la fecha feriada cae un martes. Sabemos para que son los martes, ¿no? ¡Martes de tacos!

A continuación, te mostramos un menú completo de exquisitas recetas de guacamole, tacos y margaritas que puedes preparar para unirte a las festividades desde tu casa.

Guacamole, de la Chef Grace Ramírez

Esta cremosa explosión de sabor es uno de los aperitivos o acompañantes más populares en hogares y restaurantes por doquier. Resistirse a esta deliciosa salsa de aguacate es casi imposible. Más aun porque mezcla muy bien con otros ingredientes, incluyendo frutos y especias. En este caso la Chef Grace Ramírez incorporó un factor dulce y crujiente con semillas de granada. ¡Tienes que probarlo!



2 aguacates maduros

1/2 cebolla morada, pelada y cortada en cubos pequeños

1 chile serrano o jalapeño, picadito

2 cucharadas de cilantro, finamente picado

1 cucharaditas de jugo de limón

1 cucharada de semillas de granada

1 cucharadita de semillas de sésamo tostadas

Sal de mar en hojuelas

Preparación

1. Muele el aguacate en un bol con un tenedor. Agrega el jugo de limón para evitar que se oxide.

2. Añade la cebolla, el chile, el cilantro, mezclar y sazona al gusto. Justo al momento de servir, agrega las semillas de granada, el sésamo, y decora con cilantro. Termina con sal en hojuelas por arriba.

Naturalmente, el plato principal para festejar el día tienen que ser unos exquisitos tacos. Estas dos opciones del Chef James son perfectas para satisfacer paladares y restricciones dietéticas.

[Vegano] Tacos de Coliflor rostizada con chipotle, del Chef James

Una cabeza de coliflor

2 Cucharadas de aceite

1 Cucharada de jugo de limón

1 Cucharadita de chile chipotle en polvo

1/2 Cucharadita de sal

1/2 Cucharadita de ajo en polvo

Para los vegetales:

1/4 De col morada

1/4 De taza de mayonesa

1/2 Cucharadita de chile chipotle en polvo

1/2 Cucharadita de sal

1/2 Cucharada de jugo de limón

tortillas de maíz

perejil picadito

chile jalapeño

Preparación

1. En un recipiente mezcla aceite, el jugo de limón, el chile chipotle, la sal y el ajo en polvo. Luego agrega la coliflor picada y revuelve.

2. Coloca en una bandeja para hornear la coliflor tratando de cubrir todos los espacios.

3. Lleva al horno precalentado a 450º y cocina por unos 20 minutos. Voltea la coliflor cada cierto tiempo para que no se peguen de la bandeja.

4. Corta la col morada en tiras, el chile jalapeño en ruedas y coloca en recipiente para sazonar con sal y el jugo del limón.

5. Mezcla el chile chipotle en polvo con la mayonesa y reserva en un recipiente.

6. Calienta las tortillas y rellénalas con la col y el chile sazonado junto a la coliflor rostizada.

7. Sirve junto a la mayonesa especial.

Tacos de Carne Asada

1 filete de Lomo de ternera

1 taza de cilantro picadito

4 dientes de ajo picaditos

1 taza de tequila

1/2 taza de jugo de limón

1 cebolla

tortillas de harina

aceite de oliva

sal

Preparación

1. Comenzamos marinando la carne, que bien podríamos hacerlo con el filete entero o cortado en tiras. Vertemos un chorro de aceite, sazonamos con sal al gusto, agregamos un puño de cilantro picadito, los dientes de ajo, el tequila y la mitad del juego de limón. Mezclamos y dejamos reposar de 2 a 4 horas. Aunque siempre es mucho mejor de un día para el otro.

2. Mientras tanto, picamos la cebolla, las colocamos en un recipiente, le añadimos un poco de cilantro, un toque de jugo de limón, sal y mezclamos.

3. Luego de que la carne se haya impregnado de todo el sabor la picamos en tiras y la llevamos a la plancha. Y dejamos que se doren bien.

4. Ponemos las tortillas en la plancha hasta que estén tostadas, incluso pasándolas por el mismo jugo que va dejando la carne.

5. Para servir colocamos las tortillas en un plato, por encima la carne asada y completamos poniéndole el relleno con cebolla.

Y porque no hay nada cómo acompañar una buena comida con una refrescante bebida aquí te compartimos dos recetas de margaritas para cerrar la noche.

La Margarita más Fresca, por el mixólogo Jaime Salas

2 onzas de Tequila Milagro Silver

¾ onzas de Agave Néctar

1 onza de jugo de limón fresco

Preparación

Vierte todos los ingredientes en una coctelera, agita y cuela. Luego, vierte la mezcla en un vaso sobre hielo. Adornar con una rueda de limón, ¡y listo!

Quieres algo más fuerte?

Margarita Espolón

2 partes Espolòn Blanco

¾ parte de Cognac

1 parte de Jugo de Limón Fresco

½ parte de Nectar de Agave o Sirope de Azúcar (1 parte de agua, 1 parte de azúcar)

Preparación

Agita sobre hielo y cuela en un vaso Old-Fashioned. Decora con una rodaja de limón.

¡Salud y buen provecho!