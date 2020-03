6 Ejercicios que puedes hacer si no te gustan las sentadillas

No te culpo si las sentadillas no son de tu agrado. El movimiento de agacharse y levantarse flexionando las caderas y rodilla, es excelente para el trabajo muscular de piernas y glúteos, pero por ser tan repetitivo puede tornarse un poco tedioso. Estos seis ejercicios a continuación son buenas alternativas a las sentadillas y trabajan los mismos músculos (y también otros), son mucho más diversos y le agregan vigor a tu entrenamiento.

Levantamiento de Peso Muerto Rumano con Barra, con FNT Life

El levantamiento de peso muerto se realiza agarrando una barra de peso libre (con cuanto peso sea factible) y con una espalda recta, levantándola desde el suelo hasta la cintura. Este es uno de los mejores ejercicios para activar el cuerpo completo ya que trabaja varios grupos musculares en especial los glúteos e isquiotibiales.

Como hacer Peso Muerto Rumano con Barra (Romanian Deadlift) || Ejercicio para pierna y glúteoAprende como hacer peso muerto Rumano con barra. Este ejercicio para piernas te ayuda a trabajar los glúetos y el músculo femoral (isquiotibiales).

Puentes para glúteos, con Gym Virtual

¡Siente el ardor en los glúteos! Aparte de esta parte posterior, este ejercicio es ideal para mejorar la movilidad de la cadera y fortalecer la parte baja de la espalda y los músculos abdominales.

Ejercicios para glúteos. Unos ejercicios fáciles para realizar en casa y trabajar el glúteos. Con este ejercicio tendremos un glúteos bonitos y tonificados.

Kettlebell Swings, con Anabel Ávila

El kettlebell swing es un movimiento de cuerpo completo que aparte de fortalecer los glúteos, la espalda y los músculos abdominales, te ayuda a reforzar el equilibrio. También es reconocido por su versatilidad y capacidad de aumentar rápidamente el ritmo cardíaco, lo cual ayuda en la quema de calorías más rápido.

Kettlebell Swing o Balanceos con pesas rusasEn este vídeo os explico cómo hacer el movimiento de KETTLEBELL SWING o BALANCEOS CON PESAS RUSAS para hacer bien el ejercicio y obtener los mayores beneficios de él sin hacer malos gestos. Recordad: sólo con buena técnica se obtienen buenos resultados.

Escalónes con barra, con FNT Life

Si quieres trabajar los cuádriceps, glúteos, isquiotibiales, aumentar tu ritmo cardíaco y obtener mejor equilibrio este es sin duda el ejercicio perfecto. Este movimiento requiere control de las caderas y las rodillas a medida que subes y bajas de un escalón o caja ayudándote a desarrollar fuerza y estabilidad a través de la parte inferior del cuerpo y el área abdominal.

Cómo hacer Step Ups con Barra || Ejercicio para Glúteos y PiernasEjercicio de escalones (step-ups) con barra. Este ejercicio te ayuda a tonificar glúteos y piernas. Además, con las variaciones que te enseñamos, también trabajas tu abdomen.

Zancadas tradicionales, con Isabel Del Barrio

Una vez domines la técnica de este ejercicio verás resultados rápido! Las zancadas aumentan la masa muscular y tonifican el cuerpo, especialmente el tronco, el trasero y las piernas.

CÓMO HACER LA ZANCADA O LUNGE CORRECTAMENTE. Si hay un ejercicio que suele predominar en la mayoría de las rutinas de entrenamiento, este es la ZANCADA O LUNGE, para trabajar el tren inferior principalmente. Las preguntas son, ¿Realmente la estamos realizando correctamente?, ¿ Qué musculatura trabajamos en este ejercicio y sus variaciones?. Pese a que es un gesto que en principio no presenta una gran dificultad, son muchos los errores que se comenten en su ejecución por diversas razones. La principal es una falta de control en la zona media que estabilice el gesto. 5 CONSEJOS PARA HACER EL LUNGE O ZANCADA PERFECTA: Si eres estás empezando, lo ideal es que empieces practicando el lunge sin desplazar las piernas o bien con desplazamiento hacia detrás. Así te aseguras una correcta posición y reparto del peso. El talón de la pierna adelantada siempre está apoyado en el suelo. El peso se reparte en ambas piernas. No llevar el peso hacia la punta del pie de la pierna adelantada. En ese caso, las fuerzas se dirigen a la rodilla de dicha pierna produciendo una fuerte presión, y el cuádriceps no trabaja. Domina el movimiento antes de realizar variaciones con carga.

12 Variaciones de Zancadas, con Catarina Fitensity Workouts

Esta rutina te presenta 12 diferentes formas de incorporar las zancadas en tu entrenamiento. Aunque estos movimientos requieren de más coordinación y balance, los resultados valdrán la pena. Si llevas un estilo de vida sedentario, los músculos flexores de la cadera tienden a apretarse. Las zancadas son ideales para aflojarlos y brindarte mejor flexibilidad y movimiento.

12 Variaciones de Zancadas | Moldea tus Piernas Y GlúteosLas zancadas sin un excelente ejericios para tonificar y aumentar tu masa muscular en piernas y glúteos. Existen muchas variaciones y algunas trabajan más los cuadriceps y otras más los glúteos. Incorportando zancadas en tu rutina de piernas conseguirás moldear y también quemar grasa en los muslos y nalgas. Si quieres conocer algunas de las mejores variaciones de zancadas que puedes hacer en casa o en el gym no te pierdas el vídeos. Te enseño algunas de mis favoritas y que podrás añadir a tus entrenamientos. Puedes usar mancuernas, discos, barras o unicamente tu peso corporal. Si quieres hacerlas todas intenta realizar 3 series de 10 repeticiones por cada ejercicio y tendrás una rutina completa.