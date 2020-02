¿Por qué es tan importante estirarte después de hacer ejercicio?

A veces con el ajetreo por salir rápido del gimnasio y reintegrarte a tus oficios y quehaceres diarios no incorporas el estiramiento al final de tu rutina de entrenamiento. Pero quisiera enfatizar que al omitir este paso te estas haciendo un gran daño. Justo después de hacer ejercicio es cuando tus músculos están más tensos. El estiramiento estimula la circulación de oxígeno, y esto en torno reduce la acumulación de ácido láctico, que es el desecho metabólico que producen tus músculos y causante principal del dolor muscular. También ayuda a mantener tus músculos flexibles, fuertes y saludables, mejorar tu postura y prevenir lesiones. Por otra parte, una buena flexibilidad ayuda a preservar el equilibrio y rango de movimiento en las articulaciones, facilitando así mejor rendimiento durante el ejercicio y nuestras actividades diarias. Y ni se diga de los beneficios sicológicos que están asociados con el estiramiento. Por ejemplo, los músculos tienden a apretarse en respuesta al estrés físico y emocional. Al estirarte, te enfocas en calmar esa adrenalina a través de la respiración y meditación. Esta es una forma muy efectiva de calmar tu mente.

Como podrás ver, todo está conectado. Por eso es muy importante que incorpores esta parte en tu régimen de ejercicios. Con cinco minutos de estiramiento que hagas cada día estas impactando tu memoria motriz, o sea la memoria de tus músculos, y creando esa flexibilidad que te ayudará a completar tus ejercicios con agilidad y movilidad.

A continuación te muestro cuatro rutinas de estiramiento de cinco, diez, quince y veinte minutos para que las pongas en practica después de tu rutina de ejercicios o simplemente cuando te sientas estresada.

5 minutos de estiramiento con Dey Palencia Reyes:

5 minutos de estiramiento con Dey Palencia Reyes:

Estiramientos para después del entrenamiento – 5 minutos – Estiramiento 15 – Dey Palencia

10 minutos de estiramiento con Siéntete Bien:

10 minutos de estiramiento con Siéntete Bien:

Relaja tu Cuerpo y alivia tensiones en 10 minutos

15 minutos de estiramiento para mayor flexibilidad con MalovaElena:

15 minutos de estiramiento para mayor flexibilidad con MalovaElena:

Estiramientos despues de hacer ejercicio | 15 min para tener flexibilidad | MalovaElena
Rutina para mejorar flexibilidad, aliviar dolores musculares, mejorar movilidad de articulaciones en todo cuerpo. Ideal para aplicar después de cualquier tipo de actividad física: ejercicios en casa, gimnasio, trote, bicicleta, etc.

20 minutos de estiramiento para movilidad con Jesús López:

20 minutos de estiramiento para movilidad con Jesús López:

Rutina en casa 20 minutos de movilidad. EMPIEZA LA MAÑANA ASÍ
Rutina de movilidad de 20 minutos para hacer por las mañanas.