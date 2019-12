¿Das demasiado y no sabes recibir? Pregúntale a Ivi Joy

La vida tiene un flujo natural. Ese flujo lo podemos sentir claramente en nuestra respiración. Inhalamos y exhalamos un constante vaivén. Te invito a que en este momento hagas una inhalación consciente y después una exhalación. Date cuenta qué se siente mas cómodo para ti en ese preciso momento si es inhalar o exhalar. Si tu respuesta fue inhalar en ese momento te sientes mas cómodo recibiendo y si fue exhalar te sientes mas cómodo dando.

Por qué te comparto esto? Bueno por que hay mucha gente que viene hacer sesiones conmigo y noto que a mucha gente le encanta dar y dar pero no saben recibir o al revés. Eso causa desarmonía. Cuando estamos en desarmonía le damos la bienvenida a la enfermedad o al malestar.

Aprende a fluir naturalmente con la vida

Tú mismo te puedes dar cuenta que no solo puedes exhalar y exhalar y exhalar porque en algún momento te toca inhalar. De igual manera uno si solo da y da y da en algún momento tiene que recibir si no se queda sin nada, eso causa un desequilibrio. Tú puedes aprender a fluir naturalmente con la vida de esta manera vivirás más en equilibrio y armonía. En otras palabras vivirás en salud y bienestar. Son estas cositas tan simples que las pasamos por alto y no les préstanos atención y muchas veces por eso no sabemos por qué nos sentimos mal.

Si solo damos o solo recibimos lo que estamos haciendo es cortar el flujo de la energía por ende se crea un estancamiento. Imagínate que en un río que debe de estar fluyendo vengo y le pongo una pared de cemento en la mitad. Lo que hice fue cortar su flujo natural y el agua de una lado de la pared se va a estancar y eso crea bacteria y el agua se pudre. Nosotros somos 60% a 70% agua y eso mismo nos pasa a nosotros por dentro. Por eso nos la pasamos sintiéndonos mal. Incluso nuestro estado de ánimo se puede ver afectado y pensamos que la vida es dura o difícil. Cuando realmente no es así.

Empieza a recibir o a dar y encuentra esa armonía

Por eso hoy te invito a que dances orgánicamente con la vida que seas más consciente que conectes más con tu respiración. Que aprendas a recibir o a dar y encuentres esa armonía que te brinda bienestar y sobre todo paz y felicidad. Te abrazo con mi corazon y que tengas un maravilloso día, chao.

