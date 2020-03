¿Cómo crear la vida que deseas?: Pregúntale a Ivi Joy

La vida es como una obra de arte. En mi parecer yo soy el lienzo, el pincel, los colores, y el agua con el cual enjuago mi pincel. En cada instante voy creando ya sea consciente o inconscientemente, pero siempre en constante creación.

Dicho esto, me gustaría compartir contigo tres herramientas con las cuales creamos. La primera sería una idea. Todo te llega a través de una idea /pensamiento. Después nos vamos a la palabra que viene siendo tu segunda herramienta. La tercera es la acción.

Primera herramienta: pensamiento

Te has dado cuenta cómo de repente te llega una idea o tú creas una idea. Pues ahi ya estás utilizando la herramienta número uno para tu creación. Esa idea llega en forma de un pensamiento incluso desde tu mente puedes crear imágenes, palabras y acciones sobre esa primera semilla, una brillante idea. Cada vez puedes ir detallando esa idea y refinando aquello que has pensando. Te invito a que crees en total libertad pensar es gratis y que mejor si esa creación es algo que deseas atraer a tu vida y que la hará más grata y dichosa para ti. Así empiezas por crear la vida que deseas. Por otra parte te quiero compartir que con este mismo principio podemos estar creando una vida que no deseamos y que nos trae malestar por eso hay que prestar atención que tipo de ideas/ pensamientos estamos entreteniendo en nuestras hermosas cabecitas.

Segunda herramienta: palabra

Una vez que tengas la visión de tu idea clara notaras que empiezas hablar de ella con tus familiares, amigos, compañeros de trabajo o incluso con desconocidos. Al utilizar nuestra voz le estamos dando otro grado de potencia a que esa creación se haga una realidad. Tus palabras tienen mucho poder creativo. Sabiendo eso te invitaría que pongas más atención a las palabras que escoges usar. Puedes utilizar palabras que vayan en perfecta armonía con tu arte, tu lienzo ya empieza a tomar más forma y tu obra se empieza a ver más clara.

Tercera herramienta: acción

Ahora pasamos al hacer la acción. Ahora si ya alineadas tus ideas y palabras puedes empezar a hacer algo para qué eso empiece a tomar vida digamos que tu obra de arte pasa a ser 3D o bueno en los tiempos de ahora en 4D. Te empiezas a dar cuenta que aquello que alguna vez pensaste que estaba solo en tu cabeza ahora comienza a estar enfrente de ti lo puedes ver, sentir, oler y tocar. Si no eres consciente en el proceso de creación podrías decir que es magia. Ahora tú te sabes el truco y de repente taraaa, los tienes.

Como ya mencioné tenemos 3 herramientas para crear y creamos de dos formas consciente e inconscientemente. Una creación consciente sería algo como lo que les acabo de compartir nos damos cuenta de lo que pensamos de lo que decimos y lo que hacemos. Una creación inconsciente sería pues eso no ser conscientes de lo que pensamos, decimos y hacemos. Las cosas pasan y no sabemos por qué y muchas veces es la postura de víctima. Ese famoso dicho “no sé por qué me está pasando esto a mi” en tono de sufrimiento. Así no te hayas dado cuenta tú lo has creado. Por eso al crear consciente te haces responsable de lo qué pasa en tu vida.

A mi me gusta llamarle el sazón a estos otros dos factores para que tu obra de arte tu creación se pueda manifestar más rápido o más lento. Hay que ver cuanta intención e intensidad le pones a eso que deseas para tu vida. La intención es como la gasolina lo que hace que tu creación siga en marcha. La intensidad es qué tanto tiempo de tus 24 horas le dedicas a tu obra de arte. Entre más horas le dediques más rápido terminas ¿no es así?

En mi propia experiencia he creado cosas al instante, he creado a corto plazo y otras a largo plazo y de qué depende pues de mi intención e intensidad, eso es todo. ¿Ya estás lista/listo para empezar a crear la vida que deseas? Vivir es un arte y tú eres el artista, el lienzo, el pincel y el agua que enjuaga el pincel. Te abrazo con mi corazón

¿Quién es Ivi Joy?