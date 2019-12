¿Has tenido ganas de quitarte la vida?: Pregúnta Ivi Joy

Que onda (término mexicano que quiere decir hola) me gustaría hacerte una pregunta, alguna vez has tenido las ganas de quitarte la vida? Puedes contestar honestamente solo tú vas a saber. Pues yo sí. Desde chica vienen ese tipo pensamientos a mi cabeza. Sin meterme mucho en la historia y detalles te comparto con mucho amor que a lo largo de mi vida intente quitarme la vida podría decir que entre 3 y 4 veces. Evidentemente sobreviví, “yei” ya que hoy estoy aquí compartiendo contigo lo siguiente.

Antes de continuar te cuento esta historia desde un lado de responsabilidad y con la intención de que esto que te voy a compartir te sea de ayuda. Así como lo fue para mi.

Como te decía, estas ganas de querer morir estaba muy presente en mi. No entendía bien por que, si mi vida ha sido una vida bella, claro con sus altos y bajos con sus momentos fáciles y difíciles. Pero siempre tuve todo lo que necesitaba y podría decir que hasta más. Por eso me siento muy bendecida. Mis padres se divorciaron,i nada fuera de lo común conozco a mucha gente que sus padres se separaron. Ese no es el punto. Solo quería que supieras un poco más de mi vida. Que puede ser similar a la tuya.

Al grano como dice el dermatólogo. El punto es que a lo largo de tener estas experiencias cercanas a la muerte me ayudó a realmente preguntarme para que vine y para que estoy aquí. Recuerdo que hubo un antes y un después de la última vez que intenté terminar con mi vida en el planeta tierra alias planeta amor, así me gusta llamarlo a mi. Eso fue hace 8 años, tenia 20 y experimenté ese momento en el que estás pero no estás y cuando regresé en mi en ese momento escogí darle un giro a mi vida. Empecé a conectar más con mi lado espiritual y tenía muchas preguntas sobre la vida y sobre mi ser. Aun así pasaron 5 años, para que este momento y entendimiento llegara. Un hermano del alma me hizo ver que realmente no se trataba de morir como tal sino darle muerte a quien no quiero ser y darle vida a quien sí quiero ser.

Cuando escuché esas palabras me llegaron bien profundo y fue como quien dice ese un “aha moment”. A mi no me gustaba quien había sido y en ese momento no tenía el entendimiento que ahora tengo y decidí tomar las riendas de mi vida y sabiendo que soy co-creadora con el creador empecé por hacer los cambios necesarios para ser esa mujer que quería ser. Ahora me gusta mucho quien soy, disfruto de poder servir a los demás, de expresar amor incondicional y de poder realmente ver y reconocer lo bendecida que soy.

Después de todo esto que te he compartido lo puedo resumir en decirte que si tu también has sentido o escuchado esas voces que dicen hasta aquí ya no más y tener ganas de morir. Toma un tiempo para reconocer de dónde viene esa energia y si te gusta quien has sido a lo largo de tu vida. Y que sepas que tú tienes el poder y todas las herramientas necesarias para hacer los cambios en tu vida para llevarte a SER quien realmente quieres ser. Te abrazo con mi corazón, tú puedes, diviértete en el camino, conócete mejor y sobre todo ámate incondicionalmente. Hasta la próxima.

