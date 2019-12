¿Dios qué significa para ti?: Pregúntale a Ivi Joy

Te regalo esta semilla imaginaria porque para mi tú eres la más bella flor. Todos de primer instante somos del tamaño de una semilla, y al estar en el vientre de nuestra madre lo primero que se nos forma es nuestro corazón. El corazón es el hogar de nuestra alma. Te comparto que en mi parecer mi alma es Dios y Dios habita dentro de mi, eso me hace Diosa ya que estoy hecha a imagen y semejanza. Una pregunta que me hice hace tiempo es “¿Dios qué significa para mi?” Mi respuesta: “Dios es amor incondicional y está presente en todo y en todo momento”. Te invito a que te preguntes ¿Dios qué significa para ti?

En cada instante que pasa nosotros estamos plantando semillas, a donde sea que vayas vas dejando semillas en tu andar. Mira un poco hacia atrás y date cuenta si tus frutos son favorables, ¿en que condición están? ¿te gusta lo que ves? Si tu respuesta fue que no están en buenas condiciones y lo que ves no te gusta, entonces sé paciente y amoroso contigo y recuerda que en todo momento puedes replantar tu semillas.

Recuerda que a donde quiera que vas estás plantando semillas. Si quieres tener un jardín bello y frondoso lleno de colores no olvides regar tus semillas y darles amor y cariño.

Háblale a tus semillas y después a tus flores, cuida tus palabras pues ellas crean. Te invito a que te fijes más en lo que dices y piensas pues todo empieza por un pensamiento y después lo expresamos. Si tus pensamientos son negativos tus palabras serán negativas por ende vas a estar vibrando en esa frecuencia y tus frutos serán situaciones que no deseas vivir. Tú tienes el poder de decidir en qué frequencia deseas vivir. No quiere decir que al tener frequencia negativa estás mal y la frequencia postivia estás bien. Aquí no hay mal ni bien solo experiencias que uno elige vivir. Tú elige como es que quieres vivir.

Piensa más con el corazón y menos con tu mente… dentro de ti habitan todas las respuestas pregúntale más a tu alma pues ahí está Dios y Dios no se equivoca…

Te comparto que de ahí mismo viene el famoso dicho yo solo sé que no sé nada… yo no sé nada pero mi alma lo sabe todo…

No olvides cuidar tu semilla. Cuidala con todo tu amor y verás los bellos frutos que te dará…

Sé amor, vive amor y comparte amor. Te mando un abrazo de corazón a corazón.

