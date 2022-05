Wynonna Judd hace su primera aparición en público desde la muerte de su madre [VER]

Naomi Judd murió el 30 de abril de 2022. La noticia fue confirmada por sus hijas, Ashley Judd y Wynonna Judd, quienes emitieron un comunicado conjunto poco después de la muerte de su madre.

“Hoy las hermanas vivimos una tragedia. Perdimos a nuestra hermosa madre por la enfermedad de la enfermedad mental. Estamos destrozados. Estamos navegando en un profundo dolor y sabemos que como la amamos, fue amada por su público. Estamos en territorio desconocido”, tuiteó Wynonna.

Today we sisters experienced a tragedy. We lost our beautiful mother to the disease of mental illness. We are shattered. We are navigating profound grief and know that as we loved her, she was loved by her public. We are in unknown territory. — Wynonna (@Wynonna) April 30, 2022

Los Judd estaban programados para ingresar al Salón de la Fama de la Música Country el domingo 1 de mayo de 2022. No estaba claro si Wynonna y Ashley asistirían a la ceremonia, dada la repentina pérdida de su madre, pero ambas mujeres asistieron en Nashville y ambas hablaron en el podio en honor a su difunta madre.

Wynonna y Ashley dieron unos emotivos discursos

El día antes de la muerte de su madre, Wynonna usó Instagram para compartir su entusiasmo por la próxima ceremonia del Salón de la Fama.

“No puedo pensar en una mejor manera de recibir la bienvenida a nuestro nuevo hogar en el @officialcmhof que por parte de los fanáticos. Espero ver sus dulces rostros a lo largo de la alfombra roja el domingo”, subtituló una publicación de Instagram el 29 de abril de 2022.

No estaba claro si Wynonna seguiría presente, pero ella estaba allí junto con su hermana.

Ricky Skaggs incorporó formalmente a los Judd y las hermanas subieron juntas al escenario. Al ver una placa dedicada a The Judds, ambas mujeres se emocionaron. Después de que Wynonna recibió una medalla, llegó el momento de que las mujeres hablaran.

“Lamento que no haya podido aguantar hasta hoy”, dijo Ashley emocionada a la audiencia.

Cuando fue el turno de Wynonna de dirigirse a la multitud, explicó que no había preparado nada porque esperaba que su madre tomara la iniciativa en el discurso del Salón de la Fama.

“No preparé nada esta noche porque sabía que mamá probablemente hablaría más”, dijo Wynonna, haciendo reír a la multitud. “Voy a hacer esto rápido, porque mi corazón está roto y me siento muy bendecido. Es una dinámica muy extraña, estar tan rota y tan bendecida”, agregó.

Wynonna dijo que planea continuar con su carrera y seguirá cantando, “porque eso es lo que hacemos”.

Wynonna recitó el Salmo 23 con la audiencia en honor a su madre

Hacia el final de su discurso, Wynonna habló sobre los últimos minutos de su madre. Según el Tennessee, Naomi, de 76 años, murió a las 2:20 p.m. fuera de Nashville, Tennessee. Wynonna dijo que se besó “en la frente y se alejó”.

La ex concursante de “Dancing With the Stars” continuó diciendo que ella y su familia recitaron juntos el Salmo 23 y pidió que la multitud orara con ella en honor a Naomi.

“El señor es mi pastor; Nada me faltará. En verdes pastos me hace descansar; junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma; me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Sí, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo; tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos; tú unges mi cabeza con aceite; mi copa rebosa. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré para siempre”, recitó la multitud junto con Wynonna y Ashley.

Esto concluyó su discurso.

