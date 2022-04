Muere la cantante Naomi Judd a sus 76 años: ¿Cómo murió?

Naomi Judd ha muerto a la edad de 76 años. La muerte de la cantante se anunció el 30 de abril de 2022.

Fue madre de la actriz y cantante Ashley y Wynnona Judd.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Naomi Judd? ¿Cómo murió ella? Sus hijas dijeron que murió como resultado de una “enfermedad mental”, aunque no dieron una causa de muerte más específica que esa, según The Associated Press.

Según TODAY, Judd murió un día antes de que se supusiera que sería incluida en el Salón de la Fama de la Música Country.

Los Judds dijeron que perdieron a su madre ‘por la enfermedad mental’

Las hijas de Naomi dieron un vistazo a la causa de su muerte en un comunicado en el que lo atribuyeron a una enfermedad mental y se describieron como “destrozadas”.

“Hoy las hermanas vivimos una tragedia. Perdimos a nuestra hermosa madre por la enfermedad mental”, decía el comunicado, según Associated Press. “Estamos destrozadas. Estamos navegando en un profundo dolor y sabemos que como la amamos, fue amada por su público. Estamos en territorio desconocido”. Según AP, “La declaración no dio más detalles”.

AP informó que a Judd también le sobrevivió “su esposo y compañero cantante, Larry Strickland, quien fue corista de Elvis Presley”.

Naomi Judd sufrió problemas de salud a lo largo de los años, incluida la hepatitis

Naomi Judd fue diagnosticada con hepatitis. Según Health.com, comenzó a experimentar “dolores de cabeza, náuseas y dolores musculares” en 1989 mientras estaba de gira. Se enteró de que tenía hepatitis, que creía haber contraído mientras trabajaba como enfermera registrada, informó el sitio.

Agregó que le dijeron que se había curado en 1995. Hep Mag informó en 2014: “La estrella fue diagnosticada posteriormente con hepatitis no A, no B, que es como los médicos clasificaron la hepatitis C antes de que llegara una prueba de detección integral del virus. en 1992. Después de someterse a pruebas de enzimas hepáticas, a Judd le dijeron que le quedaban tan solo tres años de vida”.

