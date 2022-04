¿Quién es Larry Strickland, el esposo de Naomi Judd?

Larry Strickland es el esposo educado en gospel de la cantante Naomi Judd. Estuvo casado con ella durante más de 30 años antes de su sorpresiva muerte.

Judd murió a la edad de 76 años, según confirmaron sus hijas, Ashley y Wynonna Judd, en un comunicado conjunto el 30 de abril de 2022.

Hay evidencia de que la muerte fue una sorpresa. TMZ informó que la muerte fue un “shock”, en parte porque Naomi y Wynonna debían partir en una rara gira de arena a finales de este año.

Según TODAY, Judd murió un día antes de que se supusiera que sería incluida en el Salón de la Fama de la Música Country.

Los Judds dijeron que perdieron a su madre ‘por la enfermedad mental’

Según Daily Variety, el publicista de Judd emitió un comunicado diciendo que Strickland, su esposo durante 32 años, “no hará más declaraciones. La familia de Naomi Judd solicita privacidad durante este momento desgarrador. No se dará a conocer información adicional en este momento”.

El periodista Micah Kennedy escribió en una historia publicada en el sitio web de News Channel 5, una estación de televisión en Nashville, que Judd “ha muerto después de quitarse la vida”. Sin embargo, la familia no ha confirmado eso.

Las hijas de Noemí se describieron a sí mismas como “destrozadas”.

“Hoy las hermanas vivimos una tragedia. Perdimos a nuestra hermosa madre por la enfermedad mental”, decía el comunicado, según Associated Press. “Estamos destrozadas. Estamos navegando en un profundo dolor y sabemos que como la amamos, fue amada por su público. Estamos en territorio desconocido”. Según AP, “La declaración no dio más detalles”.

Según Country Fancast, Strickland no es el padre de Ashley o Wynonna. El padre de Wynonna es el exnovio de Naomi, Charles Jordan, y el padre de Ashley es su primer marido, Michael Ciminella.

Naomi Judd vivía en Franklin, Tennessee. Heavy está tratando de contactar al médico forense del condado de Williamson. La investigadora de guardia de la oficina forense del condado de Nashville, Tennessee, dijo que no podía comentar cuando se le preguntó si la oficina está manejando la muerte de Judd. Ella dijo que la oficina, que estaba cerrada, tendría que ser contactada el siguiente día hábil.

2. Strickland, el hijo de un predicador, comenzó a cantar con cuartetos de gospel

Según su sitio web, Strickland nació y se crió en Raleigh, Carolina del Norte, hijo “de un predicador que amaba la música gospel”.

Asistió a su primer concierto de gospel a los 12 años y “comenzó a cantar con cuartetos de gospel que viajaban por todo el estado de Carolina del Norte hasta que se vio obligado a unirse al ejército en 1966”, dice la biografía.

“Después de pasar cuatro años sirviendo en el Ejército de los EE.UU. con la Agencia de Seguridad Nacional en Frankfurt, Alemania, continuó cantando con cuartetos de gospel en Carolina del Norte y sus alrededores”.

Judd dijo una vez que tenían mucho en común, según Closer Weekly, que la citó diciendo: “Venimos de un entorno común. Larry y yo somos de una familia de seis, muy trabajadores. Trabajaba en los campos de tabaco todos los veranos. Mi papá tenía su propia gasolinera y me enseñó la ética del trabajo duro. Larry es la persona más humilde que he conocido”.

Ella le dijo a Closer sobre su 25 aniversario de bodas: “Podríamos ir a Red Lobster. Estoy cansado de Cracker Barrel. Somos tan normales. En este momento, está en una [cortacésped] Bush Hog en la granja y la gran emoción es que encontró una cascabel la semana pasada. Así es como vivimos”.

La publicación principal de Strickland en Facebook, de abril de 2022, dice:

Tengo muchas ganas de ir a Viena, Salzburgo y Bad Homburg este mes. Va a ser emocionante visitar estas ciudades e igualmente emocionante cantar con Dennis Jale. Dennis es nativo de Austria y muy popular en su parte del mundo. Tiene una gran banda y canta como loco. Va a ser divertido.

En el 2020, compartió una foto de sí mismo con Judd en su página de Facebook y escribió: “Felices días”.

3. Strickland era un cantante de respaldo para Elvis Presley

Según The Associated Press, el esposo de Judd, Larry Strickland, es un cantante “que fue corista de Elvis Presley”.

La biografía del sitio web de Strickland dice:

No pasó mucho tiempo antes de que su voz fuera notada por el legendario JD Sumner y el Stamps Quartet. En 1974, se le pidió a Larry que se uniera al grupo y, de la noche a la mañana, pasó de cantar en cuartetos regionales en el sur a hacer giras y grabar con Elvis Presley.

Permaneció con Elvis hasta que Presley murió en 1977.

“Después de la muerte de Elvis, Larry continuó actuando con los Stamps. En 1979 conoció a una dínamo pelirroja desconocida que formó uno de los dúos más grandes en la historia de la música con su hija. Larry y Naomi Judd han estado casados por más de 30 años”, dice su biografía.

Según The Boot, Judd y Strickland “se casaron en Christ Church en Nashville en 1989, con las dos hijas de Judd, Ashley Judd y Wynonna Judd, sirviendo como damas de honor”.

4. Strickland habló públicamente sobre las largas luchas de Naomi con la depresión

My wife, Naomi Judd, was inducted into the Women’s Songwriters Hall Of Fame in Washington, DC. Very honored that she was included. Publicado por Larry Strickland Music en Viernes, 2 de julio de 2021

Strickland habló sobre la depresión de su esposa en una entrevista con “Good Morning America”. En esa entrevista, habló sobre los familiares de las personas con depresión y dijo: “Prepárate para recorrer ese camino con ellos, porque te van a necesitar, te van a necesitar cada minuto”.

En 2017, Naomi se abrió al programa TODAY sobre su lucha contra la depresión, que reveló que era tan grave que contemplaba el suicidio. El titular de esa historia dice: “Naomi Judd revela que consideró el suicidio mientras estaba en el ‘agujero oscuro de la depresión'”.

“No me levanté del sofá durante dos años”, dijo Naomi en esa entrevista. “Estaba tan deprimida que no podía moverme… Mi esposo (Larry Strickland) y mis novias y Ashley venían y yo subía las escaleras y cerraba la puerta de mi habitación… Te quedas inmovilizado”.

Según ABC News, Judd reveló previamente que el abuso sexual infantil contribuyó a su depresión, que describió como “extrema” y “tan profunda y completamente debilitante y potencialmente mortal”.

Judd le dijo a Robin Roberts en “Good Morning America”:

Tuve que darme cuenta de que, de alguna manera, tenía que criarme a mí mismo. Todos tenemos este niño interior, y necesitaba, por primera vez en mi vida, darme cuenta de que recibí un trato injusto, OK, ahora soy una niña grande. Ponte tus pantalones de niña grande y lidia con eso.

5. The Judds alcanzó el éxito musical desde las estribaciones de los Apalaches de Kentucky

The Judds Perform "Love Can Build A Bridge" | 2022 CMT Music Awards "We are deeply saddened to learn about the passing of the legendary Naomi Judd and honored to have shared many unforgettable moments and performances together over the years. Our hearts go out to her husband Larry, daughters Wynonna and Ashley, and her legions of fans around the world during this difficult time.” -CMT Spokesperson —… 2022-04-12T03:19:45Z

En la biografía de su sitio web, Judd describe cómo se levantó de las “estribaciones de los Apalaches de Ashland, Kentucky”, encontrando el éxito como un “dúo de madre e hija” llamado The Judds.

Los Judds, Naomi y Wynonna, fueron “descubiertos por primera vez por el jefe del sello discográfico de RCA, Joe, Galante, en 1983, después de conseguir un lugar en el programa de WSM-TV ‘The Ralph. ​Emery Show’”, dice la biografía.

“Durante el resto de la década de 1980, cada sencillo de The Judds lanzado por RCA se dirigió a el Billboard​ ​Top 10,​ ​con​ ​14 éxitos​ ​yendo​ ​todo​ ​el​ ​camino​ ​al​ ​número​ ​uno.​ The Judds arrasaron en la categoría de Grupo/Dúo Vocal de CMA de 1985 a 1991 y obtuvo seis premios GRAMMY®”, dice la biografía.

Se retiró del canto debido a su salud en 1991.

