Wes Bergmann, el concursante que se rompió el bíceps y un diente en televisión

El estreno de la temporada 3 de The Challenge: All Stars se produjo el 11 de mayo de 2022, con dos episodios en Paramount+ el mismo día. En los días transcurridos desde el estreno de la nueva temporada, algunos de los miembros del elenco han estado brindando más información sobre lo que los fanáticos no pudieron ver.

Advertencia: este artículo contiene spoilers sobre los dos primeros episodios de The Challenge: All Stars 3, que se estrenó en Paramount+ el 11 de mayo.

Wes Bergmann compartió en Twitter el 12 de mayo una lesión que sufrió en el segundo desafío. Después de arrojarse al agua con su llave, los miembros del elenco tuvieron que nadar hasta la orilla y resolver un rompecabezas.

Wes dijo que se rompió el bíceps y se rompió un diente durante el segundo desafío

Wes, quien tuvo problemas con la parte de balanceo y finalmente tuvo una penalización de tiempo de 20 minutos, tuiteó sobre un desafío que fue una pesadilla para él. “Es donde me rompí el bíceps”, compartió. “Durante dos días no pude doblar el codo, pensé que tendría que irme a casa, pero lo oculté hasta que tuve suficiente movilidad para fingir que usaba el brazo. La rehabilitación no funcionó, así que probaré una ronda de células madre”.

Wes también explicó que detectó otro problema al caer al agua. Escribió: “Me rompí un diente”. Dijo que no iba a hacer nada al respecto hasta que llegara a casa, pero dijo que empeoró y terminó teniendo que ver a un dentista mientras estaba en Panamá.

“Iba a lidiar con eso cuando llegara a casa, pero comenzó a cortarme tanto la lengua que se estaba hinchando y no podía tragar”, compartió en las redes sociales. “Tuve que ir a un dentista allí para hacer una reparación temporal”.

Otros miembros del elenco de All Stars 3 compartieron que estaban compitiendo con lesiones

No es la primera vez que los competidores se lesionan en The Challenge. En los primeros dos episodios que cayeron en Paramount+, los espectadores ya vieron a un competidor irse debido a una lesión y otro habló sobre la curación de las lesiones de All Stars 2.

En el primer episodio de la temporada, Tyler Duckworth compartió que sufrió bastantes lesiones durante su eliminación en All Stars 2. También escribió en Instagram que se había roto las costillas y el brazo mientras se transmitía el episodio de la temporada 2.

Melinda Collins se torció el tobillo durante la final de All Stars 2. La alumna de Real World: Austin dijo que su lesión se agravó durante el segundo desafío y se vio obligada a retirarse del juego antes de enfrentarse a Tina Barta en la eliminación.