Polémica por mensaje de cumpleaños que viuda de Julián Figueroa mandó a Maribel Guardia

Imelda Garza Tuñón, la viuda del fallecido cantante Julián Figueroa, no sale de una para meterse en otra, sin querer, y esta vez fans que, de manera injusta, la han estado atacando, volvieron a arremeter contra la joven.

La polémica surgió a raíz de un mensaje que la rubia dedicó en sus redes sociales a su suegra, Maribel Guardia, con motivo de su cumpleaños 64.

La joven, quien guarda una excelente relación con la mamá de su fallecido esposo, se sumó al festejo por la fecha y a pesar del dolor que vive por la pérdida del padre de su hijo, trató de enviar un mensaje de ánimo a la exreina de belleza, a quien de cariño le dice “tía”, pero los cibernautas lo consideraron desatinado e inapropiado.

“Feliz cumpleaños tía 💙💙💙 te quiero mucho, gracias por siempre estar, vamos a pasarla bomba 😎😎 @maribelguardia”, comentó la viuda de Julián, desencadenando la molestia entre los fans de Maribel Guardia.

“Tía se le dice a la suegra en México? qué es eso, por favor!!!”, “Tia? Es tu suegra y abuela de tu hijo”, “Que feo se expresa.. que aprenda algo de la suegra mejor” y “Pasarla bomba 💣 que es eso 😖???”, fueron algunas de las reacciones que manifestaron los fans de la exmujer de Joan Sebastian.

“Wow esta muchacha tiene mucho ángel pero definitivamente no sabe expresarse. Aunque sea por política, debes de tener mas creatividad cuando escribes algo”, “qué tal esta mujer!!! las personas no se reemplazan, y se debe de seguir un duelo, un respeto”, “A pasarla bomba??? deberías de tener más respetó, están de luto o no😮?” y “Tia??? pos de dónde es 😂?”, agregaron otros seguidores.

Una fan salió en defensa de Imelda, y le dijo a Maribel: “Perdiste un hijo, pero ganaste una hija y hasta nieto. Dios te ama mucho, Maribel”.

Tras la muerte de Julián, Maribel le dijo a la prensa que ella se iba a hacer cargo de su nuera y su nieto, y hasta manifestó que tiene claro que llegará el día en que la joven rehaga su vida sentimental.

“Luego no come bien y yo le digo: ‘tienes que comer’. Me siento con ella, a que coma… la quiero mucho y le pido a Dios que dirija sus pasos y sé que en algún momento, mi preciosa Imelda, sé que va a rehacer su vida, porque es una niña muy guapa, muy joven, y le pido a Dios que me de valor para entender esas fases que puedo entender”, dijo la ex Miss Costa Rica.

“(Debo entender) que no puede ser propiedad mía (ni su niera ni su nieto), el niño, pero mientras los tenga conmigo, lo voy a proteger desde lejos, desde donde esté lo voy a proteger, cuidándolo, queriéndolo, amándolo y dándole todo lo que pueda”, agregó la cantante.