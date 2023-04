Maribel Guardia apoya que Imelda Garza, viuda de su hijo, tenga una nueva pareja

La sorpresiva muerte de Julián Figueroa, ocurrida el pasado 9 de abril de 2023 en la capital mexicana, ha sido uno de los peores golpes que ha recibido Maribel Guardia en toda su vida.

Pero en medio del inmenso dolor que está enfrentando la exreina de belleza y cantante, la costarricense ha confesado que ha sido tener a su lado a su nieto, Juliancito y a su nuera, Imelda Garza, lo que la ha ayudado a mantenerse a flote.

En diálogo con la prensa, la exesposa de Joan Sebastian, dijo abiertamente una vez más, que seguirá protegiendo y defendiendo a la viuda de su hijo, a quien quiere mucho y por quien guarda bellos sentimientos y agradecimiento.

“Ver a ese nieto, es ver a Julián chiquitito, y el tiempo que me toque cuidarlo y protegerlo, a él y a mi nuera, que la aodro tambien, porque es una niña adorable, (lo voy a hacer) y mientras esté en mi tutela, la voy a querer y amar”, dijo la ex Miss Costa Rica.

La madre de Julián Figueroa sorprendió a los reporteros, al manifestar que incluso apoya sin reparos a que Imelda Garza pueda rehacer su vida al lado de una nueva pareja, algo que desde ya anticipa, pues advierte que la viuda de su hijo es una mujer que merece seguir adelante y encontrar a otro hombre con quien ser feliz.

Sin embargo, la cantante confesó que cuando llegue ese momento sentirá un dolor, al saber que ella se irá de su casa y no podrá compartir con ella y su nieto al mismo nivel que lo está haciendo ahora, cuando incluso ha asumido un rol de madre con su nuera, quien no ha querido comer bien.

“Luego no come bien y yo le digo: ‘tienes que comer’. Me siento con ella, a que coma… la quiero mucho y le pido a Dios que dirija sus pasos y sé que en algún momento, mi preciosa Imelda, sé que va a rehacer su vida, porque es una niña muy guapa, muy joven, y le pido a Dios que me de valor para entender esas fases que puedo entender”, dijo Maribel a la prensa.

“(Debo entender) que no puede ser propiedad mía (ni su niera ni su nieto), el niño, pero mientras los tenga conmigo, lo voy a proteger desde lejos, desde donde esté lo voy a proteger, cuidándolo, queriéndolo, amándolo y dándole todo lo que pueda”, concluyó la costarricense.

Tras la muerte de Julián Figueroa, Imelda Garza ha compartido dos mensajes en los que dejó ver el dolor que le produce haberse quedado sola, pero al mismo tiempo ha mostrado que fue muy feliz al lado del padre de su hijo Juliancito.

“Mis armonías 🎵 y nuestros recuerdos 🦋 Te amo por siempre 🥲💙💙”, y “Te amo por siempre 💙 Estás en un lugar mejor junto a tu papá y me dejas con el corazón partido en mil pedazos pero con muchos recuerdos felices y muchas risas, vuela alto amore 🕊️ fueron las frases con las que Imelda se despidió del que definió como su gran amor.