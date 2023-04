Maribel Guardia muestra en video los restos de su hijo Julián Figueroa

El martes pasado, luego de dos días de conocerse la triste noticia de la muerte de Julián Figueroa, quien falleció de un ataque cardiaco en su casa de la capital mexicana, Maribel Guardia confirmó que cremó el cuerpo de su hijo sin ningún servicio fúnebre y este viernes mostró los restos de su “pequeño” y el altar donde reposan sus cenizas.

Tal y como dijo que haría, la exesposa de Joan Sebastian colgó en su Instagram un clip donde presentó paso a paso el hermoso jardín en que convirtió toda su casa, por cuenta de los ramos florales y coronas que ha recibido.

En las imágenes, que compartimos aquí, se ve además el bello espacio que Maribel creó en honor a su hijo, cuyo cofre cenizario cuenta con una imagen de la Virgen de Guadalupe, y sobre él se aprecia una fotografía de Julian sonriente y una camándula en madera.

Las cenizas del hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian están además escoltadas por una imagen de San Miguel arcángel y la Virgen de Guadalupe, al igual que un dibujo de dos leones (papá e hijo), que hizo Juliancito, de 5 años, el único hijo del fallecido cantante, y que le regaló horas antes de morir al cantante.

“Quiero agradecer a la prensa por los más de 25 arreglos que enviaron con recursos personales (no de sus medios), y a todos los amigos y compañeros por todo el amor enviado. Que Dios los bendiga. Gracias por tanto amor 🫶 ❤️🙏🙌”, comentó Maribel en la publicación del video, que contó con el tema musical de Julián Figueroa “Si me pides”.

“Eres una reina ❤️ estamos siempre contigo. Te abrazo”, “te abrazamos fuerte Maribel ❤️”, “Fuerza Maribelita… tu hijo vivira por siempre”, “que lindo detalles y que bonito tienes su altarcito” y “Te queremos Mari hermosa”, fueron algunas de las primeras reacciones de los fans de la ex Miss Costa Rica tras ver el video, que cuenta con más de 354 mil vistas.

“No existe consuelo, solo saber que es un espíritu eterno y que siempre podrá crear cosas hermosas en su eternidad”, “que cada flor te recuerde el amor y las oraciones que pedimos por ustedes para que tengan paz queridísima Maribel”, “todas las madres del mundo estamos contigo @maribelguardia 🙌❤️ y “quiero decirte que me duele su dolor, yo también perdí a mi hijo hace 6 años inesperadamente, tenga mucha fortaleza”, agregaron otros admirados de Maribel Guardia y su hijo Julián.

#ENTREVISTA | Maribel Guardia habla por primera vez sobre la muerte de su hijo Julián Figueroa ¡Dios me lo dio y Dios me lo quitó! #ENTREVISTA | Maribel Guardia reapareció por primera vez tras la muerte de su único hijo Julián Figueroa, durante la larga entrevista que nos regaló a los medios de comunicación rompió en llanto por los hechos ocurridos el pasado domingo 9 de abril a causa de un… 2023-04-12T03:01:23Z

En diálogo con la prensa, Maribel Guardia explicó que el cuerpo de su hijo no fue velado por decisión familiar.

“No quise hacer nada en una funeraria, porque Julián murió en la casa, y porque Julián cuando murió su papá, sufrió muchísimo con que lo anduvieran de arriba para abajo. Siempre me dijo: ‘yo no pude llorar bien a mi papá’”, dijo la exreina de belleza. “Y cuando murió, Imelda (su esposa) y yo, decidimos que lo íbamos a cremar, también para que el bebé no viera su cadáver, porque iba a ser muy traumático para él. Necesitábamos vivir este dolor en familia, con gente que realmente conoció y amó a Julián”.